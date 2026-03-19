Iværksættelse af mandat til Danske Bank til at erhverve aktier fra større aktionærer (blokhandler)

Som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 2/2026 har Gabriel Holding A/S indgået aftale med Danske Bank A/S om at banken som ”lead manager” står for alle handler under aktietilbagekøbsprogrammet inden for de offentliggjorte rammer. Aktietilbagekøbsprogrammet løber frem til den 16. marts 2027.

Som også offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 2/2026 gav Gabriel Holding A/S samtidigt Danske Bank A/S et diskretionært mandat til i tilbagekøbsprogrammets løbetid at undersøge samt potentielt erhverve aktier fra større aktionærer (blokhandler). Dette mandat er d.d. iværksat med følgende ramme for Danske Bank A/S’ opkøb:

Danske Bank A/S kan opkøbe én eller flere blokke af minimum 2.500 aktier til en pris, der afviger ikke over 5% af seneste registrerede handelspris, og

Danske Bank A/S’ opkøb via blokhandler må maksimalt udgøre 50% af den samlede offentliggjorte ramme for Gabriel Holding A/S’ tilbagekøbsprogram på 94.500 aktier.

Gabriel Holding A/S kan til enhver tid suspendere eller afslutte aktietilbagekøbsprogrammet og Danske Bank A/S’ diskretionære mandat til at gennemføre blokhandler i forbindelse hermed. Dette vil i givet fald blive meddelt i en selskabsmeddelelse.

Gabriel Holding A/S vil hver den første i måneden offentliggøre en selskabsmeddelelse med en status på tilbagekøbsprogrammet i form af antallet af tilbagekøbte aktier.

