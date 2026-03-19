Equinors årsrapport for 2025

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) publiserer i dag årsrapporten for 2025.

– Vi leverte sterk drift, rekordhøy produksjon og solide finansielle resultater i 2025. Det viser vår evne til å levere energi på en sikker og pålitelig måte, og skape langsiktig verdi for våre aksjonærer i en tid preget av geopolitisk spenning og uro i markedet, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

Forbedring av sikkerhetsresultater

I 2025 oppnådde Equinor den laveste frekvensen av alvorlige hendelser noen gang. Den alvorlige hendelsesfrekvensen (SIF) var 0,21 per million arbeidstimer, ned fra 0,3 i 2024. Resultatet gjenspeiler selskapets kontinuerlige arbeid med å forbedre sikkerheten, gjennom erfaringsdeling og utvikling av en sikkerhetskultur som støtter ambisjonen om null skade, i samarbeid med leverandører og partnere. Flere alvorlige hendelser og en tragisk dødsulykke på Mongstad understreker samtidig behovet for fortsatt fokus på sikkerhetsforbedringer.

– Sikkerheten til folkene våre er vår høyeste prioritet. Vi skal sørge for at alle som er på jobb for Equinor kommer trygt hjem, hver dag, sier Opedal.

Solide operasjonelle og finansielle resultater

Equinor leverte justert driftsinntekt* på 27,6 milliarder USD, og 6,43 milliarder USD etter skatt i 2025. Driftsresultat var 25,4 milliarder USD og resultatet var 5,06 milliarder USD.

– God drift og nye felt som Johan Castberg og Halten Øst bidro til rekordhøy produksjon og konkurransedyktig avkastning i 2025. Vi la også grunnlaget for fortsatt høy produksjon og sterk konkurransekraft fremover, sier Opedal.

Sterk drift på tvers av selskapet bidro til en egenproduksjon av væske og gass på 2.137 millioner foe per dag i 2025. Det er en økning på 3,4 % sammenlignet med året før. Selskapets egenproduksjon av fornybar kraft økte også til 3,67 TWh i 2025, som tilsvarer en oppgang på 25 % fra 2024.

Til tross for lavere råvarepriser, rapporterte selskapet sterk kontantstrøm og bransjeledende avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital* på 14,5 % i 2025. Kapitaldisiplin bidro til at organiske investeringer* endte på 13,1 milliarder USD for året. Selskapets netto gjeldsgrad* endte på 17,8 % i 2025.

De solide finansielle resultatene i 2025 bidro til samfunnet gjennom skatteinnbetalinger. I 2025 betalte Equinor 20,5 milliarder USD i inntektsskatt, hvorav 19,7 milliarder USD ble betalt i Norge, der Equinor har størsteparten av virksomheten og inntjening.

Strategisk framdrift

– 2025 var et år med sterke leveranser. Vi startet opp nye felt på norsk sokkel og fortsatte å optimalisere den internasjonale olje- og gassporteføljen. Vi sanksjonerte også fase to av CO2-lagringsprosjektet Northern Lights, og gjorde framskritt innen havvindprosjektene våre, sier Opedal.

På norsk sokkel fortsatte Johan Sverdrup å bidra til sterke resultater. Nye felt som Johan Castberg og flere tilknytningsfelt startet opp, samtidig som mange modne felt hadde høy regularitet. Samlet bidro dette til det høyeste årlige produksjonsnivået på norsk sokkel på over 15 år.

Internasjonalt startet Bacalhau-feltet i Brasil produksjon i 2025. Salget av Peregrino-feltet realiserte betydelige verdier, og etableringen av joint venture-selskapet Adura bidro til Equinors strategiske porteføljeoptimalisering og vil bidra til å styrke fri kontantstrøm* fremover.

I 2025 fokuserte Equinor på de store havvindprosjektene Empire Wind, Dogger Bank og Baltyk 2 & 3. For ytterligere å optimalisere verdiskaping og synergier etablerte Equinor også det nye forretningsområdet Kraft, som samler fornybar energi, fleksibel kraftproduksjon, energilagring og krafthandel.

Markedet for nye fornybar- og lavkarbonprosjekter utvikler seg saktere enn forventet. Dette førte til en omprioritering av prosjekter for å reflektere selskapets sterke lønnsomhetsfokus for nye investeringer. I Equinors eksisterende prosjektportefølje var det framdrift med oppstart av Northern Lights fase 1, investeringsbeslutning for fase 2 og tildeling av én ny lisens for CO2-lagring i løpet av året.

Justert energiomstillingsplan

Equinor reduserte egenopererte scope 1 og 2-utslipp fra 2015 til 2025 med 34 %, ned til 10,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Arbeidet med å redusere utslippene ytterligere til ambisjonen om 50 % reduksjon innen 2030 fortsetter. Den gjennomsnittlige CO2-intensiteten i Equinors oppstrømsportefølje var 6,3 kg CO2 per foe i 2025, under halvparten av industrigjennomsnittet.

For å reflektere endrede markedsforhold og færre verdiskapende forretningsmuligheter har Equinor oppdatert energiomstillingsplanen med justerte ambisjoner. I 2025 oppnådde selskapet en reduksjon på 4 % i netto karbonintensitet sammenlignet med 2019, noe som viser fremdrift mot netto null.

Årsrapporten og andre relaterte rapporter kan lastes ned fra equinor.com/reports. Aksjonærer kan på www.equinor.com be om å få tilsendt en papirutgave av årsrapporten kostnadsfritt.

Alle beløp er oppgitt i US dollar. Gjennomsnittlig daglig vekslingskurs for 2025 for USD/NOK er 10,39.

(*) Dette er non-GAAP måltall. For mer informasjon, se "Bruk og avstemming av non-GAAP finansielle måltall»" under "Tilleggsinformasjon"- i årsrapporten.

