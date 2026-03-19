Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og vedtægterne.
|Afdeling
|ISIN-kode
|Udbytte (kr. pr. andel)
|Globale Obligationer
|DK0060644185
|5,00
|Globale Obligationer Institutionel
|DK0060914315
|6,20
|Globale Aktier
|DK0060643963
|21,80
|Globale Aktier Institutionel
|DK0060914232
|23,80
|Globale Aktier Plus
|DK0061274875
|15,60
|Nordiske Aktier
|DK0061136058
|0,00
Årsrapporten for 2025 blev fremlagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte som anført i tabellen ovenfor blev ligeledes godkendt. Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.
Bestyrelsesmedlemmerne Jes Damsted, Bertil Wogensen og Susie Stærk Ekstrand blev genvalgt til bestyrelsen.
Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.
Med venlig hilsen
Invest Administration A/S
Niels Erik Eberhard
Direktør