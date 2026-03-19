Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.



Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og vedtægterne.

Afdeling ISIN-kode Udbytte (kr. pr. andel) Globale Obligationer DK0060644185 5,00 Globale Obligationer Institutionel DK0060914315 6,20 Globale Aktier DK0060643963 21,80 Globale Aktier Institutionel DK0060914232 23,80 Globale Aktier Plus DK0061274875 15,60 Nordiske Aktier DK0061136058 0,00





Årsrapporten for 2025 blev fremlagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte som anført i tabellen ovenfor blev ligeledes godkendt. Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmerne Jes Damsted, Bertil Wogensen og Susie Stærk Ekstrand blev genvalgt til bestyrelsen.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.





Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør