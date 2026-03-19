Admiral Markets AS-i Tier 2 võlakirjade tagasiostupakkumise ja planeeritavast investeerimisühingu tegevusloast loobumise teade

Admiral Markets AS (registrikood 10932555) korraldab kuni 13 535 28.12.2017 emiteeritud Tier 2 võlakirja (ISIN EE3300111251, nominaal 100 eurot ühe võlakirja kohta, lõpptähtajaga 28. detsember 2027, edaspidi võlakiri) tagasiostupakkumise perioodil [19]. [märtsist] 2026 kuni [2]. [aprillini] 2026 hinnaga [103,21] eurot võlakirja kohta. Võlakirjatehingu väärtuspäev on [8]. [aprill] 2026 või sellele lähedane kuupäev. Tagasiostupakkumine on suunatud üksnes Admiral Markets AS-i praegustele võlakirjainvestoritele (edaspidi investor).

Admiral Markets AS on Eestis asutatud investeerimisühing, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides ning mis kuulub Admirals gruppi. Admirals grupp on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Admiralsi grupi emaühing Admirals Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete (sh Admiral Markets AS-i) kaudu füüsiliselt esindatud 10 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 100 riigis.

Admirals Group AS plaanib muudatusi grupi struktuuris, mille tulemusena kavatseb Admiral Markets AS ettevõttele Eestis antud investeerimisühingu tegevusloast loobuda.

Grupp tegutseb praegu rahvusvaheliselt mitmete laialdaselt tunnustatud litsentside alusel, mis on järgmised: Londoni Finantsjärelvalveasutus (FCA) Ühendkuningriigis, Küprose Väärtpaberite ja Börsikomisjon (CySEC) Küprosel, Jordaania Väärtpaberite Komisjon (JSC) Jordaanias, ja Kapitaliturgude amet (CMA) Keenias, Finantsteenuste amet Seišellidel.

Ümberstruktureerimine tuleneb põhimõttelisest vajadusest ja strateegilisest valikust optimeerida grupi geograafilist haaret, keskendudes väiksemale arvule riikidest ja regioonidest, kus grupil on tugevamad kasvuvõimalused ja selgem strateegiline fookus. Käimasolev muudatus ei mõjuta olemasolevaid grupi kliente.

Vaatamata ümberkorraldustele, jääb Eesti ettevõtte strateegiliseks asukohaks. Ettevõtte peakontor ligikaudselt 60 töötajaga asub jätkuvalt Tallinnas. Admiral Markets AS on esitanud Finantsinspektsioonile investeerimisühingu tegevusloast loobumise avalduse ning tegevusloa kehtetuks tunnistamine toimub eeldatavalt 2026. aasta teises kvartalis.

Tagasiost toimub järgmistel tingimustel:

ostuhind on [103,21] eurot võlakirja kohta, mis koosneb võlakirja nominaalhinnast (100 eurot), preemiast ([1] euro) ning intressist (2,21 eurot); ja

võlakirjad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.

Kõigil investoritel on võimalik pakkuda oma võlakirju Admiral Markets AS-ile tagasiostuks võrdsetel tingimustel. Tagasiostus osalemiseks tuleb investoril esitada börsiväliselt tagasimüügikorralduste esitamise perioodi jooksul oma pangas (Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto kontohalduri juures) Admiral Markets AS võlakirja vastava korporatiivsündmuse raames tagasimüügipakkumine (ofert), näidates oma tagasimüügikorralduses võlakirjade arvu või muu avalduses nõutud informatsiooni, mida investor soovib Admiral Markets AS-ile käesolevas teates avaldatud tingimustel tagasi müüa.

Investor võib kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur tagasimüügikorralduste esitamiseks pakub (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduskohas, internetis või muul viisil). Investori tagasimüügipakkumine loetakse esitatuks hetkest, mil Nasdaq CSD saab investori kontohaldurilt nõuetekohaselt täidetud tagasimüügikorralduse. Investoril on õigus oma tagasimüügikorraldusi muuta või tühistada igal ajal kuni tagasimüügikorralduste esitamise perioodi lõpuni. Selleks peab investor võtma ühendust oma kontohalduriga, kelle kaudu asjaomane korraldus on tehtud, ja täitma kontohalduri poolt korralduse muutmiseks või tühistamiseks nõutud toimingud. Tagasimüügikorralduse esitamisel blokeerib kontohaldur vastava koguse väärtpabereid investori väärtpaberikontol. Investor kannab kõik tagasimüügikorralduse esitamise, tühistamise või muutmisega seotud kulud ja tasud.

Tagasimüügikorralduse esitamisega iga investor:

nõustub, et käesolev teade ei ole käsitletav oferdina võlakirjade tagasiostulepingu sõlmimiseks võlaõigusseaduse § 16 lg 1 ega muus tähenduses ning tagasimüügikorralduse esitamine ei loo iseenesest siduvat tagasiostulepingut Admiral Markets AS-i ja investori vahel;

nõustub, et tagasimüügikorralduses märgitud võlakirjade arv loetakse maksimaalseks võlakirjade arvuks, mida investor soovib tagasimüügiks pakkuda, ja et Admiral Markets AS võib investorilt tagasi osta maksimaalsest pakutud võlakirjade arvust vähem (kuid mitte rohkem) võlakirju;

volitab oma väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit või Nasdaq CSD-d muutma investori tagasimüügikorralduses toodud andmeid, sealhulgas täpsustama investori pakutavate võlakirjade arvu ning tehingu kogusummat (mis saadakse võlakirja ostuhinna korrutamisel vastavalt investorilt tagasiostetavate võlakirjade arvuga), kui tagasiostu jaotuse käigus ei ole võimalik investorilt tagasi osta kõiki investori tagasimüügikorralduses märgitud võlakirju;

kinnitab, et investorile kuuluvad võlakirjad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega;

kinnitab, et i) on tutvunud käesoleva pakkumisteate sisuga, ii) on teadlik Admirals grupi edasistest plaanidest võlakirjaemitendi Admiral Markets AS-i suhtes, sh on teadlik, et Admiral Markets AS-il on loobumas Finantsinspektsiooni poolt väljastatud investeerimisühingu tegevusloast, ning iii) saab aru käesoleva pakkumise raames võlakirjade tagasimüümise või mitte müümise tagajärgedest;

annab nõusoleku oma isikuandmete vahetamiseks kontohaldurite, Nasdaq CSD ja Admiral Markets AS-i vahel nii tagasimüügikorralduste esitamise perioodi ajal kui ka pärast vastava perioodi lõppu tagasiostus osalemise (sh võlakirjade tagasiostu jaotuse otsustamise) eesmärgil.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik võlakirju Admiral Markets ASi-ile tagasi müüa, algab [19]. [märtsil] 2026 kell [10.00] ning lõppeb [2]. [aprillil] 2026 kell [16.00] (Eesti aja järgi).

Tagasi ostetava võlakirja hind on [101] eurot (millest 100 eurot on võlakirja nominaal ning [1] euro on preemia), millele lisandub väärtuspäevaks kogunenud intress summas 2,21 eurot. Pakkuda saab tagasiostuks üksnes täisarvu võlakirju.

Investor, kes soovib esitada tagasiostukorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

[19]. [märts] 2026 – Algab pakkumisperiood (oferdi esitamise algus kontohaldurile)

[2]. [aprill] 2026 – Pakkumisperioodi lõpp (oferdi esitamise lõpp kontohaldurile)

[6]. [aprill] 2026 või sellele lähedane kuupäev – Admiral Markets AS avaldab tagasiostupakkumise tulemused

[8]. [aprill] 2026 või sellele lähedane kuupäev – arvelduspäev, s.t võlakirja(de) ja raha kande päev



Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Eduard Kelvet

juhatuse liige

Admiral Markets AS

+372 555 38042

eduard.kelvet@admiralmarkets.com