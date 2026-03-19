Bitget auspicia una campaña de Ramadán en Pakistán y distribuye más de 600 comidas de Iftar

VICTORIA, Seychelles, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, anunció hoy la exitosa conclusión de su campaña de Iftar de Ramadán en Pakistán, llevada a cabo en dos ciudades en celebración del mes sagrado. La iniciativa contempló la distribución de más de 300 cajas de Iftar a miembros de la comunidad en Lahore el 6 de marzo, seguida de una segunda jornada en Islamabad el 10 de marzo, alcanzando un total de más de 600 beneficiarios en ambas localidades.

La iniciativa se basó en un objetivo claro: retribuir a las comunidades que constituyen el corazón de Pakistán. El Ramadán es uno de los periodos más significativos del calendario islámico, caracterizado por el ayuno, la oración, la reflexión y, sobre todo, la generosidad hacia los demás. Al organizar campañas de Iftar en dos de las ciudades más importantes de Pakistán, Bitget buscó reflejar estos valores de manera directa, asegurando que cientos de personas pudieran romper su ayuno con dignidad y calidez. Las jornadas reunieron a residentes locales, voluntarios y miembros del equipo de Bitget, generando momentos de auténtica conexión humana.

"En Bitget, nuestro crecimiento es inseparable del bienestar de las comunidades en las que operamos. El Ramadán es un momento de reflexión, generosidad y solidaridad, y queríamos estar presentes para el pueblo de Pakistán. La respuesta que recibimos tanto en Lahore como en Islamabad fue un poderoso recordatorio de lo que puede lograrse mediante la acción colectiva”, afirmó Gracy Chen, CEO de Bitget.

Pakistán representa uno de los mercados más dinámicos y de más rápido crecimiento dentro del ecosistema global de Bitget. Con una población joven y digitalmente nativa, y un creciente interés por la adopción de blockchain y activos digitales, el país se encuentra en una intersección clave entre la inclusión financiera y el desarrollo tecnológico.

La serie de campañas de Iftar de Ramadán en Pakistán refuerza la filosofía de Bitget de que un exchange verdaderamente universal debe generar valor universal, no solo para los traders, sino también para las comunidades en las que opera. Esto está alineado con la estrategia global de impacto de la compañía, que incluye su alianza con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. Desde programas de educación financiera hasta iniciativas humanitarias sobre el terreno, Bitget mantiene su compromiso de garantizar que su presencia en cada mercado se traduzca en beneficios tangibles y duraderos para la población local.

A medida que Bitget continúa fortaleciendo su presencia en Pakistán, iniciativas como la campaña de Iftar de Ramadán se complementan con la inversión continua de la plataforma en educación blockchain y desarrollo del ecosistema local, posicionando al país como un mercado clave dentro de su estrategia de crecimiento global. Bitget reafirma su compromiso de ampliar sus esfuerzos de participación comunitaria en todo el país en los próximos meses, con nuevas iniciativas orientadas a fomentar el empoderamiento financiero y la adopción digital a nivel de base.

Acerca de Bitget

Bitget es el Universal Exchange (UEX), líder mundial, que presta servicios a más de 125 millones de usuarios y ofrece acceso a más de 2 millones de tokens cripto, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos, como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su agente de IA, que actúa como copiloto en la ejecución de operaciones. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. Bitget actualmente lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

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