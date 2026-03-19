Bitget organise une campagne de solidarité pour le Ramadan au Pakistan et distribue plus de 600 repas d’Iftar

VICTORIA, Seychelles, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, annonce ce jour la conclusion réussie de sa campagne de distribution d’Iftar au Pakistan, déployée dans deux villes à l’occasion du mois sacré. Dans le cadre de cette initiative, Bitget a distribué plus de 300 coffrets repas à Lahore le 6 mars, suivis d’une seconde phase à Islamabad le 10 mars, totalisant plus de 600 repas offerts.

Cette action repose sur une volonté unique : soutenir les communautés locales qui constituent le cœur du marché pakistanais. Période charnière du calendrier islamique dédiée au jeûne, à la prière et à la réflexion, le Ramadan place la générosité au centre des échanges. En organisant ces distributions au sein des deux pôles urbains majeurs du pays, Bitget a souhaité incarner ces valeurs de solidarité, en permettant à des centaines de citoyens de rompre le jeûne dans la dignité et la convivialité. Ces actions ont rassemblé résidents locaux, bénévoles et membres de l’équipe Bitget, favorisant ainsi de véritables moments de cohésion humaine.

« Chez Bitget, la croissance est intrinsèquement liée au bien-être des communautés dans lesquelles nous opérons. Le Ramadan est un temps de réflexion et de solidarité ; nous tenions à être présents pour la population pakistanaise. L’accueil reçu à Lahore et Islamabad souligne la puissance de l’action collective », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Le Pakistan constitue l’un des marchés les plus dynamiques du réseau mondial de Bitget. Fort d’une population jeune et « digital native », le pays affiche une accélération de l’adoption de la blockchain et des actifs numériques, se plaçant ainsi au carrefour de l’inclusion financière et de l’innovation technologique.

La distribution d’Iftar au Pakistan renforce la philosophie de Bitget : une bourse universelle doit générer une valeur universelle, tant pour les traders que pour les communautés locales. Cette approche s’inscrit dans la stratégie d’impact global de l’entreprise, illustrée par son partenariat avec l’UNICEF visant à former 1,1 million de personnes à la technologie blockchain d’ici 2027. Des programmes d’éducation financière aux actions humanitaires sur le terrain, Bitget s’engage pour que sa présence sur chaque marché se traduise par des bénéfices tangibles et durables pour les populations locales.

Alors que Bitget consolide sa présence au Pakistan, des initiatives telles que la distribution d’Iftar accompagnent des investissements continus dans l’éducation aux actifs numériques et le développement de l’écosystème local. Bitget réaffirme son engagement à étendre ses actions de proximité dans les mois à venir, avec de nouveaux programmes dédiés à l’autonomisation financière et à l’adoption numérique à l’échelle locale.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde, avec plus de 125 millions d’utilisateurs. Cette plateforme donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto, ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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