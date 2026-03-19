Bitget אירחה מבצע רמדאן ברחבי פקיסטן, חילקה מעל 600 ארוחות איפטאר

ויקטוריה, סיישל, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה היום על סיום מוצלח של מבצע איפטאר לרמדאן בפקיסטן, שנערך בשתי ערים לציון החודש הקדוש. במסגרת היוזמה חילקה Bitget למעלה מ-300 קופסאות איפטאר לחברי הקהילה בלאהור ב-6 במרץ, ולאחר מכן מבצע שני באיסלאמאבאד ב-10 במרץ, מה שהביא את המספר הכולל ליותר מ-600 בשני המקומות.

היוזמה נבעה מכוונה אחת: לתת בחזרה לקהילות המהוות את לב פקיסטן. רמדאן הוא אחת התקופות המשמעותיות ביותר בלוח השנה האסלאמי, זמן המוגדר על ידי צום, תפילה, התבוננות, ומעל הכל, נדיבות כלפי הזולת. על ידי ארגון מבצעי איפטאר בשתיים מהערים הבולטות ביותר בפקיסטן, ביקשה Bitget לגלם ערכים אלה באופן ישיר, ולהבטיח שמאות חברי הקהילה יוכלו לשבור את הצום בכבוד ובחום. במסגרת המבצע אוחדו תושבים מקומיים, מתנדבים וחברי צוות Bitget, ויצרו רגעים של קשר אנושי אמיתי.

"ב- Bitget, הצמיחה שלנו היא חלק בלתי נפרד מרווחתן של הקהילות בהן אנו פועלים. חודש הרמדאן הוא זמן של התבוננות, נתינה וסולידריות, ורצינו להתייצב למען תושבי פקיסטן. התגובה שקיבלנו בלאהור ובאיסלאמאבאד הייתה תזכורת רבת עוצמה לאיך נראית פעולה קולקטיבית", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

פקיסטן מייצגת את אחד השווקים הדינמיים והצומחים ביותר באקוסיסטם הגלובלי של Bitget. עם אוכלוסייה צעירה, מקומית דיגיטלית, ותיאבון גובר לאימוץ בלוקצ'יין ונכסים דיגיטליים, פקיסטן נמצאת בצומת קריטי של הכללה פיננסית וצמיחה טכנולוגית.

סדרת מבצע האיפטאר של פקיסטן ברמדאן מחזקת את הפילוסופיה של Bitget לפיה בורסה אוניברסלית באמת חייבת ליצור ערך אוניברסלי, לא רק עבור סוחרים, אלא גם עבור הקהילות בהן היא פועלת. דבר זה עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית ההשפעה הגלובלית הרחבה יותר של Bitget, הכוללת את שותפותה עם יוניסף לתמיכה בחינוך בלוקצ'יין עבור 1.1 מיליון איש עד 2027. החל מתוכניות אוריינות פיננסית ועד למאמצים הומניטריים בשטח, Bitget מחויבת להבטיח שנוכחותה בכל שוק תתורגם ליתרונות מוחשיים ומתמשכים עבור האנשים החיים שם.

בעוד ש- Bitget ממשיכה להעמיק את נוכחותה בפקיסטן, יוזמות כמו אירוע מסיבת איפטאר של הרמדאן לצד ההשקעה המתמשכת של הפלטפורמה בחינוך בתחום הבלוקצ'יין ובפיתוח אקוסיסטם מקומי, ממקמות את פקיסטן כשוק מפתח באסטרטגיית הצמיחה הגלובלית של Bitget. Bitget נותרה מחויבת להרחבת מאמצי המעורבות הקהילתית שלה ברחבי המדינה בחודשים הקרובים, עם יוזמות נוספות המתוכננות לתמיכה בהעצמה פיננסית ובאימוץ דיגיטלי ברמה העממית.

אודות Bitget

Bitget היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

