ビットゲット、パキスタン全土でラマダン支援活動を実施、600食以上のイフタール・ボックスを配布

セーシェル共和国ビクトリア発, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は本日、聖なる月を祝うため2都市で開催された「パキスタン・ラマダン・イフタール活動 (Pakistan Ramadan Iftar Drive)」の終了と成功を発表した。 この取り組みでビットゲットは、3月6日にラホールの地域住民へ300食以上のイフタール・ボックスを配布し、続いて3月10日にイスラマバードで第2弾の活動を行い、両都市合わせて600食以上を配布した。

この取り組みは、パキスタンの中心を成す地域社会へ恩返しをするという唯一の意図に根ざしていた。 ラマダンはイスラム暦において最も重要な期間の一つであり、断食、祈り、内省、そして何よりも他者への寛大さによって特徴づけられる時期である。 ビットゲットは、パキスタンを代表する2都市でイフタール活動を主催することで、これらの価値観を直接体現し、何百人もの地域住民が尊厳と温もりを持ちながら断食を解くことができるようした。 この活動は、地域住民、ボランティア、そしてビットゲットのチームメンバーを結びつけ、真の人間的つながりの瞬間を生み出した。

「ビットゲットでは、当社の成長と、当社が事業を展開する地域社会の幸福を切り離すことはできません。 ラマダンは内省、施し、連帯の時期であり、私たちはパキスタンの人々のために行動したいと考えました。 ラホールとイスラマバードの両都市で寄せられた反響は、共同の取り組みが何を意味するのかを強く思い起こさせるものでした」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べた。

パキスタンは、ビットゲットのグローバルエコシステムにおいて、最もダイナミックで急成長している市場の一つを成している。 若いデジタルネイティブ層が多く、ブロックチェーンやデジタル資産の採用意欲が急速に高まっているパキスタンは、金融包摂と技術的成長が交わる重要な局面にある。

「パキスタン・ラマダン・イフタール活動」シリーズは、真にユニバーサルな取引所は、トレーダーだけでなく、事業を展開する地域社会に対しても普遍的な価値を創出しなければならないという、ビットゲットの理念を裏付けるものである。 これは、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援するためユニセフ (UNICEF) と提携するなど、ビットゲットの広範なグローバルインパクト戦略とも一致している。 金融リテラシープログラムから現地での人道支援活動に至るまで、ビットゲットはあらゆる市場における自社の存在が、そこに暮らす人々にとって具体的かつ持続的なメリットにつながるよう尽力している。

ビットゲットがパキスタンでの存在感をさらに深めていく中、「ラマダン・イフタール活動」のような取り組みは、ブロックチェーン教育やローカルエコシステム開発への継続的な投資と並行して行われており、パキスタンをビットゲットのグローバル成長戦略における主要市場として位置づけている。 ビットゲットは今後も、草の根レベルでの金融リテラシー向上とデジタル技術の普及を支援するさらなる取り組みを計画しており、今後数ヶ月にわたり、国内全域でのコミュニティエンゲージメント活動の拡大に注力していく。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 同エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF)と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ市場をリードしており、世界150地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | X (旧 Twitter) | Telegram | LinkedIn | Discord

報道関係者向け問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることを推奨する。 投資の価値は変動する可能性があり、運用目標を達成できない場合や、投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の資産運用経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 本書に記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の利用規約を参照されたい。

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f456f7f-3550-49b1-a637-db2cb774ce9e