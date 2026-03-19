Bitget, 파키스탄 전역서 라마단 나눔 행사 진행… 600여 개 이프타르 식사 제공

빅토리아 세이셸, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 성스러운 라마단을 맞아 파키스탄 두 도시에서 진행된 ‘라마단 이프타르 나눔 행사(Ramadan Iftar Drive)’를 성공적으로 마쳤다고 오늘 밝혔다. 이번 행사에서 Bitget은 3월 6일 라호르에서 지역 주민들에게 300개 이상의 이프타르 박스를 전달했으며, 이어 3월 10일 이슬라마바드에서 두 번째 행사를 진행해 두 도시를 합쳐 총 600개 이상의 이프타르 박스를 배포했다.

이번 활동은 파키스탄 공동체의 중심을 이루는 지역사회에 환원하겠다는 하나의 목표에서 출발했다. 라마단은 이슬람력에서 가장 중요한 시기 중 하나로, 금식과 기도, 성찰, 그리고 무엇보다 타인에 대한 나눔과 관용이 강조되는 기간이다. Bitget은 파키스탄의 대표 도시 두 곳에서 이프타르 나눔 행사를 진행함으로써 이러한 가치를 직접 실천하고, 수백 명의 지역 주민들이 따뜻하고 존엄한 환경에서 금식을 마칠 수 있도록 지원하고자 했다. 이번 행사는 지역 주민, 자원봉사자, Bitget 임직원들이 함께 참여해 진정성 있는 교류의 순간을 만들어냈다.

Bitget의 최고경영자(CEO) 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “Bitget의 성장은 우리가 활동하는 지역사회의 복지와 떼려야 뗄 수 없는 관계에 있다”며 “라마단은 성찰과 나눔, 연대의 시기인 만큼 파키스탄 국민들과 함께하고자 했다. 라호르와 이슬라마바드에서 받은 반응은 공동의 행동이 얼마나 큰 힘을 발휘할 수 있는지를 보여주는 강력한 사례였다”고 말했다.

파키스탄은 Bitget의 글로벌 생태계에서 가장 역동적이고 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 평가된다. 젊고 디지털 친화적인 인구 구조와 함께 블록체인 및 디지털 자산에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있어, 금융 포용성과 기술 발전이 교차하는 중요한 지점에 위치해 있다.

파키스탄 라마단 이프타르 나눔 행사 시리즈는 진정한 유니버설 거래소란 트레이더뿐만 아니라 활동하는 지역사회에도 보편적인 가치를 창출해야 한다는 Bitget의 철학을 잘 보여준다. 이는 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기 위해 UNICEF와 협력하는 등 Bitget의 보다 광범위한 글로벌 임팩트 전략과도 일맥상통한다. 금융 문해력 프로그램부터 현장 중심의 인도적 지원 활동에 이르기까지, Bitget은 자사의 시장 진출이 각 지역 주민들에게 실질적이고 지속적인 혜택으로 이어지도록 하는 데 주력하고 있다.

Bitget은 파키스탄 내 입지를 더욱 확대해 나가는 가운데, 라마단 이프타르 나눔 행사와 같은 활동을 블록체인 교육 및 지역 생태계 개발에 대한 지속적인 투자와 병행하며, 파키스탄을 글로벌 성장 전략의 핵심 시장으로 자리매김하고 있다. 향후 수개월 동안도 지역사회 참여 활동을 더욱 확대해 나갈 계획이며, 금융 역량 강화와 디지털 채택을 지원하기 위한 다양한 추가 프로그램을 준비하고 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

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