Bitget 在巴基斯坦举办斋月送暖活动，派发 600 余份开斋餐

塞舌尔维多利亚, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 今日宣布，其巴基斯坦斋月开斋餐送暖活动 (Pakistan Ramadan Iftar Drive) 在两大城市圆满落幕，以此庆祝神圣的斋月。 3 月 6 日，Bitget 在拉合尔向社区成员派发了 300 多份开斋餐盒；随后于 3 月 10 日在伊斯兰堡开展了第二次活动，两地分发总数超过 600 份。

此次活动的初衷只有一个：回馈构成巴基斯坦核心的社区。 斋月是伊斯兰历法中最重要的时期之一，是一段以斋戒、祈祷、反思，以及向他人施予为核心的时间。 通过在巴基斯坦两个最重要的城市组织开斋餐送暖活动，Bitget 旨在切实践行这些价值观，确保数百名社区成员能够体面且温暖地开斋。 这些活动汇聚了当地居民、志愿者和 Bitget 团队成员，创造了人与人之间真挚连接的瞬间。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“在 Bitget，我们的成长与运营所在社区的福祉密不可分。 斋月是一个反思、给予和团结的时刻，我们希望能为巴基斯坦人民出一份力。 我们在拉合尔和伊斯兰堡两地得到的积极响应，有力地提醒了我们集体行动的力量。”

巴基斯坦是 Bitget 全球生态系统中最具活力、增长最快的市场之一。 巴基斯坦拥有年轻的数字原生一代，民众对区块链与数字资产的接受度日益提升，该国正处于金融普惠与技术发展的关键交汇点。

巴基斯坦斋月开斋餐送暖系列活动强化了 Bitget 的理念：一个真正的全景交易所必须创造全球价值，不仅为交易者，也为其运营所在的社区。 这与 Bitget 更广泛的全球影响力战略相契合，该战略包括与联合国儿童基金会 (UNICEF) 合作，计划到 2027 年为 110 万人提供区块链教育支持。 从金融知识普及计划到实地人道主义工作，Bitget 致力于确保其在各个市场的布局都能为当地民众带来切实、持久的福祉。

随着 Bitget 持续深化其在巴基斯坦的业务，像斋月开斋餐送暖这样的活动与该平台在区块链教育和本地生态系统发展方面的持续投入并行，使巴基斯坦成为 Bitget 全球增长战略中的关键市场。 Bitget 还致力于在未来数月内扩大其在巴基斯坦全国的社区互动投入，并正在规划进一步的举措，以支持基层的金融赋能和数字应用。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划到 2027 年为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前领跑代币化 TradFi 市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

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