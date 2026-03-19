Bitget 在巴基斯坦各地舉辦齋月活動，分發逾 600 份開齋飯

塞舌爾維多利亞, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 今日宣佈，其在巴基斯坦兩個城市為慶祝齋月而舉辦的開齋飯活動已順利完成。 是次活動中，Bitget 於 3 月 6 日在拉合爾向社區人士送出逾 300 份開齋飯盒，其後於 3 月 10 日在伊斯蘭堡再辦一場，兩地合共送出超過 600 份。

此送暖之舉根植於一個簡單的初衷：回饋作為巴基斯坦命脈的各個社群。 齋戒月是伊斯蘭曆法中極為神聖的時段，其核心精神在於齋戒、禱告、自省，而最重是的是以仁愛之心廣施善行。 Bitget 在巴基斯坦兩大主要城市舉辦開齋飯派發活動，Bitget 致力於以實際行動體現這些價值觀，確保數百名社區居民能感受到尊重與溫暖，共度開齋時刻。 活動凝聚當地居民、義工及 Bitget 團隊成員，交織出無數真摯動人的人際聯繫。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「Bitget 的發展，與我們業務所在社區的福祉息息相關。 齋戒月既是自省之時、施予之期、團結之刻，我們衷心希望能為巴基斯坦人民出一分力。 無論是拉合爾還是伊斯蘭堡，活動得到的熱烈回應，都讓我們真切感受到萬眾一心的力量。」

在 Bitget 的全球生態圈中，巴基斯坦無疑是極具活力、發展極快的關鍵市場。 巴基斯坦擁有精通數碼科技的年輕人口，對區塊鏈及數碼資產應用的需求亦日益殷切，因而位處金融普惠與科技發展的關鍵交匯點。

是次巴基斯坦齋戒月開齋飯系列活動，再次體現 Bitget 的理念：要成為真正的全景交易所，不僅要惠及交易者，也造福營運所在的社區。 此舉與 Bitget 宏大的全球影響力策略一致，當中包括與 UNICEF 合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 從推動理財教育以至實地推行人道主義工作，Bitget 都致力確保其在每個市場的參與，都能為當地民眾帶來切實而長遠的福祉。

Bitget 正持續深化在巴基斯坦的業務，一方面舉辦像齋戒月開齋飯這類社區活動，另一方面則不斷投資於區塊鏈教育及本地生態圈建設，將巴基斯坦確立為其全球增長策略中的關鍵市場。 Bitget 將一如既往，在未來數月繼續擴大其在巴基斯坦全國的社區參與，並正籌劃更多措施，支持基層民眾的金融能力建設及數碼科技採用。

關於 Bitget

Bitget 是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯 (FX) 及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場佔據領導地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最廉宜、最流動的服務。

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