Reply annonce un partenariat avec Mistral AI pour développer des solutions d’intelligence artificielle souveraines et de niveau entreprise

TURIN, Italy, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reply [EXM, STAR: REY] a annoncé la signature d’un nouveau partenariat avec le leader de l’IA Mistral AI, visant à accélérer l’adoption à grande échelle de solutions d’IA générative locales, personnalisables, sécurisées et de niveau entreprise.

Au cœur de cette collaboration se trouve une vision commune d’une IA de pointe, conçue pour permettre aux organisations d’adopter des solutions d’intelligence artificielle tout en garantissant le contrôle des données, la protection des informations sensibles, le respect des exigences réglementaires et un déploiement sur des infrastructures européennes.

En associant les modèles d’IA haute performance de Mistral AI à l’expertise de Reply dans la conception et la personnalisation de Large Language Models à partir de données propriétaires et sectorielles, les organisations opérant dans des secteurs hautement réglementés — tels que l’administration publique, la défense, les services financiers, la santé, les télécommunications, ainsi que l’énergie et les utilities — peuvent déployer des solutions d’IA sur mesure, parfaitement intégrées à leurs systèmes existants. Ces solutions contribuent à la transformation des processus opérationnels, renforcent la prise de décision et génèrent une valeur métier mesurable, tout en garantissant les plus hauts standards de sécurité, de souveraineté des données et de conformité.

Un deuxième pilier central de la collaboration entre Reply et Mistral AI porte sur la personnalisation avancée des modèles d’IA. Reply deviendra partenaire mondial de lancement de Mistral Forge, permettant à ses équipes de concevoir et d’entraîner des Large Language Models sur des jeux de données propriétaires et spécialisés, adaptés à des domaines complexes et intensifs en données, et prêts pour un usage opérationnel.

Dans le cadre de cet accord, les deux entreprises collaborent avec l’Académie autrichienne des sciences, autour de la création d’un Large Language Model personnalisé pour la langue grecque, couvrant des textes anciens, médiévaux et modernes. Ce modèle est conçu pour accompagner les chercheurs travaillant sur des sources grecques anciennes, en leur fournissant des capacités avancées de recherche textuelle et de complétion de texte. Il est entraîné sur un corpus hautement spécialisé comprenant de la littérature grecque antique publiée, des inscriptions et papyri numérisés issus de plusieurs collections, ainsi qu’une sélection de textes grecs modernes, constituée à partir de sources publiques et académiques. Dans le cadre de cette initiative, Reply et Mistral AI collaborent à l’entraînement et à l’évaluation du modèle afin d’en garantir la précision, la fiabilité et la pertinence pratique, démontrant ainsi comment des infrastructures d’IA souveraines et des capacités avancées de personnalisation des modèles peuvent être combinées efficacement, y compris dans des domaines hautement spécialisés et intensifs en données.

« L’intégration de l’écosystème Mistral AI à l’expérience de Reply dans le développement de solutions d’IA adaptées à des processus métier spécifiques permettra aux organisations de déployer des modèles personnalisés, sécurisés et gouvernables, conçus pour garantir la souveraineté et la protection des données, s’intégrant de manière fluide dans les workflows opérationnels existants et pouvant monter en charge de façon fiable au sein d’architectures d’entreprise », a déclaré Filippo Rizzante, CTO de Reply.

Marjorie Janiewicz, Chief of Revenue de Mistral AI, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à Reply. Ensemble, nous aiderons les organisations à déployer une IA répondant à leurs exigences en matière de performance, de contrôle et de personnalisation. »

Grâce à cette collaboration, Reply et Mistral AI proposent un environnement de confiance et sécurisé sur des infrastructures européennes, accélérant l’adoption de solutions d’IA avancées tout en permettant aux organisations soumises à des exigences strictes en matière de réglementation, de confidentialité et de protection des donnéesd’exploiter pleinement le potentiel de l’IA générative.

Reply

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