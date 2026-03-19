Hampiðjan hf. - Tillögur fyrir aðalfund

Hampiðjan hefur móttekið meðfylgjandi ályktunartillögu fyrir aðalfund Hampiðjunnar hf. frá hluthöfum. Um er að ræða tillögu undir liðnum önnur mál um að komið verði á fót tilnefningarnefnd. Þá hefur stjórn félagsins ákveðið að uppfæra tillögu sína um starfskjarastefnu félagsins með því að bæta við 8 grein starfskjarastefnunnar eftirfarandi setningu: "Kaupaukar til forstjóra og annarra æðstu stjórnenda Hampiðjunnar hf. skulu að hámarki nema 5 mánaða grunnlaunum fyrir viðkomandi rekstrarár."
Meðfylgjandi er ályktunartillagan frá hluthöfum ásamt uppfærðri tillögu stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Erlendsson forstjóri í síma 664 3361
Viðhengi
- Ályktun til aðalfundar Hampiðjunnar hf á aðalfundi 2026 - tilnefningarnefnd
- Uppfærð tillaga stjórnar að starfskjarastefnu Hampiðjunnar með greinargerð