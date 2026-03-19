WeRide נכנסת לסלובקיה ומשיקה את תוכנית הנהיגה האוטונומית הראשונה במדינה עם ELEVATE Slovakia

ברטיסלאבה, סלובקיה, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --



WeRide (HKEX: 0800, נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, הודיעה היום על כניסתה לסלובקיה באמצעות שותפות אסטרטגית עם ELEVATE Slovakia לפריסת כלי רכב אוטונומיים (AV), והשקת תוכנית ה-AV הראשונה במדינה. פריסה זו ברמה הלאומית מייצגת את הפריסה המסחרית הראשונה בנהיגה אוטונומית רחבת היקף ומרובת מוצרים באירופה. המהלך מסמן את השוק האירופי הרביעי של WeRide אחרי צרפת, בלגיה ושווייץ, ומרחיב את נוכחותה הגלובלית ליותר מ-40 ערים ב-12 מדינות.

ELEVATE Slovakia היא יוזמה לאומית מרובת בעלי עניין, המאגדת שותפים מהמגזר הציבורי כגון משרד התחבורה של הרפובליקה הסלובקית; משרד ההשקעות, הפיתוח האזורי והאינפורמטיזציה של הרפובליקה הסלובקית; העיר ברטיסלבה; דואר סלובקיה; אקדמיה וחברות פרטיות. מטרתה היא ליצור מסגרת בטוחה ומוכנה לרגולציה לניידות אוטונומית, במטרה ארוכת טווח לאפשר פעילות מסחרית ללא נהג כלל ארצית.

WeRide תפרוס את תיק המוצרים הרב-תכליתי שלה בסלובקיה - כולל רובוטקסי (Robotaxi), רובובוס (Robobus), רובובן (Robovan) ורובוסוויפר (Robosweeper) - כדי לתמוך בניידות נוסעים אוטונומית עם משרד התחבורה של הרפובליקה הסלובקית, אוטומציה של לוגיסטיקת חבילות עם דואר סלובקי, ופעולות תברואה חכמות עם שותפים עירוניים כמו העיר ברטיסלבה. כלי הרכב האוטונומיים הראשונים של WeRide צפויים להגיע לסלובקיה באביב 2026, כאשר הבדיקות מתוכננות להתחיל במחצית הראשונה של 2026 בברטיסלבה, ולאחר מכן להתרחב לקושיצה ולהרי הטטרה הגבוהים. כל הבדיקות יבוצעו תחת פיקוח משרד התחבורה על מנת להבטיח עמידה בתקנות הסלובקיות והאירופיות, ויסלול את הדרך לפעילות מסחרית ללא נהג לחלוטין לאחר עמידה בכל דרישות החקיקה והבטיחות.

"אני רואה בחתימה על הסכם זה את תחילתו של תהליך שיאפשר לסלובקיה לבחון טכנולוגיות אוטונומיות בתחבורה באופן אחראי ומבוקר. זה יאפשר לנו לאמת טכנולוגיות באופן שקוף, בהשתתפות המדינה ותוך דגש על האינטרס הציבורי", אמר שר התחבורה יוזף ראז' (Jozef Ráž).

"ההתרחבות הגלובלית של WeRide צוברת תאוצה ככל שיותר ממשלות וערים מקדמים ניידות אוטונומית בקנה מידה גדול. עם תוכניות ליותר מ-2,600 רובוטקסיס פעילים עד סוף 2026 ועשרות אלפים ברחבי העולם עד 2030, סלובקיה מייצגת צעד אסטרטגי הבא כשאנו מרחיבים את הנוכחות הגלובלית שלנו ל-12 מדינות. על ידי יצירת קשר מוקדם עם ממשלות, אנו שואפים להיות השותפים המובילים שלהן ולקבוע את הסטנדרטים למסחור אוטונומי בטוח וניתן להרחבה", אמר ד"ר טוני האן (Tony Han), מייסד ומנכ"ל WeRide.

במסגרת ההסכם עםELEVATE Slovakia , WeRide תשמש כספקית טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית, בעוד שחברת הטכנולוגיה הסלובקית DiusAi תפעל כשותפה טכנולוגית ויישום האחראית על שילוב מערכות ותמיכה תפעולית מקומית.

"שיתוף הפעולה עם WeRide הוא הצעד הראשון שלנו לקראת הבטחה שסלובקיה לא רק תאמץ טכנולוגיות אלו מחו"ל, אלא תוכל לבחון אותן באופן פעיל, להעריך אותן באופן מקצועי ולשלב אותן בהדרגה בסביבתה. אנו מודעים לכך שהדרך לתחבורה אוטונומית דורשת זמן, בדיקות מקיפות, דיון פתוח בין מומחים והתאמות הדרגתיות למסגרת החקיקה. זו בדיוק הסיבה שאנו רואים ביוזמת ELEVATE Slovakia מפתח", אמר מנכ"ל DiusAi, פטריק טקאץ' (Patrik Tkáč).

"בדיקת טכנולוגיות אוטונומיות מייצגת הזדמנות מעניינת עבור חברות כמו גם ליצירת מקומות עבודה חדשים בתחום הבינה המלאכותית והחדשנות. יתר על כן, הזדמנות זו יכולה לספק לנו נתונים וניסיון אמיתיים שניתן להשתמש בהם בתכנון תחבורה עירונית", אמר יאן מזור (Ján Mazúr), האסטרטג הראשי של העיר ברטיסלבה.

אודות WeRide

WeRide היא מובילה עולמית ומובילה ראשונה בתעשיית הנהיגה האוטונומית, כמו גם חברת רובוטקסי הראשונה הנסחרת בבורסה. הרכבים האוטונומיים שלנו נבדקו או הופעלו בלמעלה מ-40 ערים ב-12 מדינות. אנחנו גם חברת הטכנולוגיה הראשונה והיחידה שמוצריה קיבלו אישורי נהיגה אוטונומית בשמונה שווקים: סין, איחוד האמירויות, סינגפור, צרפת, שוויץ, ערב הסעודית, בלגיה וארצות הברית. מועצמת על ידי פלטפורמת WeRide One החכמה, הרב-תכליתית, החסכונית והניתנת להתאמה גבוהה, WeRide מספקת מוצרים ושירותים לנהיגה אוטונומית מ-L2 עד L4, הנותנים מענה לצרכי תחבורה בתעשיות הניידות, הלוגיסטיקה והתברואה. WeRide נבחרה לרשימות Change the World 2025 ו-Future 50 של מגזין Fortune לשנת 2025.

אודות ELEVATE Slovakia

ELEVATE Slovakiaמשמשת כפלטפורמת תיאום ארוכת טווח לפיתוח הניידות האוטונומית בסלובקיה. היא מאחדת מוסדות ציבוריים, אקדמיה והמגזר הפרטי במטרה ליצור סביבה בטוחה, חדשנית וברת קיימא רגולטורית למחקר, בדיקות והטמעה של טכנולוגיות אוטונומיות.

אודות DiusAI

DiusAi היא חברת טכנולוגיה סלובקית המתמקדת במחקר, פיתוח והטמעה של פתרונות בינה מלאכותית מתקדמים. ב-DiusAi, הצוות מאמין שהטכנולוגיה צריכה ללמוד מאנשים, לא לשלוט בהם, ולכן יצרה בינה מלאכותית שמבינה את המשתמשים, את הצרכים שלהם ואת דרך החשיבה שלהם. מוצר הדגל של החברה שנמצא כעת בפיתוח הוא Jarvis - עוזר בינה מלאכותית אישי שמאזין, מבין ולומד מהמשתמש, עם דגש חזק על פרטיות, התאמה אישית והתאמה מאובטחת לצרכים האישיים.

הצהרת נמל מבטחים

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות שעשויות להיחשב כהצהרות "צופות קדימה" בהתאם להוראות "נמל בטוח" בחוק רפורמת ליטיגציית ניירות ערך פרטיים של ארה"ב משנת 1995. הצהרות עתידיות אלו ניתנות לזיהוי באמצעות מונחים כמו "רצון", "מצפה", "צופה את זה", "מטרות", "עתיד", "מתכוונות", "מתכננים", "מאמינים", "הערכות", "סביר שיעשו" והצהרות דומות. הצהרות שאינן עובדות היסטוריות, כולל הצהרות על האמונות, התוכניות והציפיות של WeRide, הן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד כוללות סיכונים ואי-ודאויות מובנים. מידע נוסף בנוגע לסיכונים אלו ואחרים כלול בדיווחים של WeRide לרשות ניירות הערך של ארה"ב ובהודעות באתר הבורסה של הונג קונג. כל המידע הניתן בהודעה לעיתונות זו נכון למועד ההודעה הזו. WeRide אינה מתחייבת לעדכן כל הצהרה עתידית, אלא אם כן נדרש לפי החוק החל.

