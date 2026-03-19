Visite de presse : Découvrez, pour la toute première fois, la nouvelle aérogare

MONTRÉAL, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
MET – Aéroport métropolitain de Montréal et Partenaires d’infrastructure YHU invitent les représentants des médias à venir découvrir, pour la toute première fois, la nouvelle aérogare qui marquera le retour des vols commerciaux réguliers à l’aéroport. Cette visite sera l’occasion pour les médias de découvrir les lieux et de prendre des photos et des images vidéo de la nouvelle aérogare.
|Date :
|Mardi 24 mars 2026
|Heure :
|10 h à 12 h
|Lieu :
|6400, route de l’Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9
Stationnement directement devant l’aérogare.
Entrée à la barrière 5 - Porte C - Départs.
Porte-parole disponibles
- Yanic Roy, président-directeur général, MET – Aéroport métropolitain de Montréal
- Charles Roberge, président et chef de la direction, Partenaires d’infrastructure YHU
- Michael Deluce, Chef de la direction, Porter Airlines
Déroulement
|10h15
|Brèves allocutions
|10h25
|Visites guidées du terminal
|11h15
|Entrevues individuelles avec les porte-parole
Pour vous y rendre :
Entrez par la barrière 5, située à la droite de l’aérogare. Stationnez-vous devant l’aérogare et entrez par la porte C.
Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0e4f497-e390-4e97-9487-f34599f374b2/fr