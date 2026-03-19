Visite de presse : Découvrez, pour la toute première fois, la nouvelle aérogare

 | Source: MET - Aéroport métropolitain de Montréal MET - Aéroport métropolitain de Montréal

MONTRÉAL, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

MET – Aéroport métropolitain de Montréal et Partenaires d’infrastructure YHU invitent les représentants des médias à venir découvrir, pour la toute première fois, la nouvelle aérogare qui marquera le retour des vols commerciaux réguliers à l’aéroport. Cette visite sera l’occasion pour les médias de découvrir les lieux et de prendre des photos et des images vidéo de la nouvelle aérogare.

Date :Mardi 24 mars 2026
Heure :10 h à 12 h
Lieu :6400, route de l’Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9
Stationnement directement devant l’aérogare.
Entrée à la barrière 5 - Porte C - Départs.


Porte-parole disponibles

  • Yanic Roy, président-directeur général, MET – Aéroport métropolitain de Montréal
  • Charles Roberge, président et chef de la direction, Partenaires d’infrastructure YHU
  • Michael Deluce, Chef de la direction, Porter Airlines

Déroulement

10h15Brèves allocutions
10h25        Visites guidées du terminal
11h15        Entrevues individuelles avec les porte-parole


Pour vous y rendre :

Entrez par la barrière 5, située à la droite de l’aérogare. Stationnez-vous devant l’aérogare et entrez par la porte C.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : 

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0e4f497-e390-4e97-9487-f34599f374b2/fr

 

            




    

        

            
                VISITE DE PRESSE 

                        

                
            

        

    








    

        

        
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