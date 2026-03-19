Plus de 80 % des étudiants canadiens obtiennent des remboursements d’impôts chez H&R Block Canada : conseils essentiels pour la saison des impôts

CALGARY, Alberta, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la plupart des étudiants, chaque dollar compte que ce soit pour payer des manuels scolaires, l’épicerie ou s’offrir une sortie bien méritée après un examen. Dans un contexte où les coûts des études continuent d’augmenter, produire sa déclaration de revenus pourrait permettre à plusieurs étudiants de récupérer de l’argent.

Selon H&R Block Canada, plus de 80 % des étudiants qui ont produit leur déclaration avec l’entreprise l’an dernier ont obtenu un remboursement, pour un montant moyen d’environ 1 500 $. Par ailleurs, un récent sondage commandé par H&R Block révèle que 82 % des Canadiens estiment qu’il est plus difficile que jamais pour les jeunes de trouver un emploi en début de carrière.

Selon des données de Statistique Canada et d’Embark, le coût total moyen d’un diplôme universitaire de quatre ans varie entre 65 000 $ et 90 000 $, incluant les frais de scolarité, le logement, les manuels et les dépenses courantes.

« Ce que plusieurs étudiants ou jeunes Canadiens ignorent, c’est que produire leur déclaration de revenus même avec peu ou pas de revenus peut souvent leur permettre de récupérer de l’argent », explique Yannick Lemay, expert fiscal chez H&R Block Canada.

« La bonne nouvelle, c’est que la grande majorité des étudiants obtiennent un remboursement d’impôt. L’an dernier, le remboursement moyen était d’environ 1 500 $, et plus de 80 % des étudiants qui ont produit leur déclaration avec nous ont obtenu un remboursement.

Principaux crédits et avantages fiscaux pour les étudiants

Alors que la saison des impôts bat son plein, voici quelques crédits et déductions que les étudiants devraient connaître afin de maximiser leur remboursement pour l’année d’imposition 2025.

Crédit d’impôt fédéral pour frais de scolarité

Le crédit d’impôt fédéral pour frais de scolarité demeure l’un des principaux crédits disponibles pour les étudiants postsecondaires.

Les étudiants peuvent réclamer des frais de scolarité admissibles de 100 $ ou plus, même s’ils n’ont aucun revenu imposable.

Certains frais liés à des cours de formation professionnelle ou de perfectionnement peuvent également être admissibles si l’établissement est reconnu par Emploi et Développement social Canada.

Les frais liés à certains examens professionnels ou de métiers peuvent aussi être réclamés il est donc important de conserver ses reçus.

Si le crédit n’est pas entièrement utilisé cette année, il peut être reporté pour les années futures ou transféré jusqu’à concurrence de 5 000 $ à un membre de la famille, comme un parent, un grand-parent ou un conjoint.

Pour réclamer ce crédit, les étudiants devront utiliser le formulaire T2202 (Certificat de frais de scolarité et d’inscription) fourni par leur établissement d’enseignement, généralement disponible à la fin février.

Crédit canadien pour la formation (25 à 65 ans)

Les Canadiens âgés de 25 à 65 ans qui ont payé des frais de formation admissibles en 2025 pourraient être admissibles au crédit canadien pour la formation.

Le plafond du crédit est désormais de 1 250 $ pour 2025 (comparativement à 1 000 $ en 2024).

La limite de crédit dépend du revenu déclaré dans votre déclaration de revenus et peut être consultée sur votre avis de cotisation 2024.

Il s’agit d’un crédit remboursable : si le montant dépasse l’impôt à payer, la différence peut être versée sous forme de remboursement.

Il est possible de réclamer ce crédit en même temps que le crédit pour frais de scolarité, mais le montant du crédit canadien pour la formation réduit le crédit pour frais de scolarité pouvant être réclamé ou reporté.

Crédits provinciaux et territoriaux pour frais de scolarité

Les étudiants admissibles au crédit fédéral pourraient également réclamer un crédit provincial ou territorial pour frais de scolarité. Ce crédit est toujours offert dans les provinces et territoires suivants :

Colombie-Britannique

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et-Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Nouvelle-Écosse

Nunavut

Île-du-Prince-Édouard

Yukon

Québec

Crédit pour intérêts sur prêts étudiants

Les intérêts payés sur un prêt étudiant peuvent également être réclamés comme crédit d’impôt. Les montants inutilisés peuvent être reportés pendant cinq ans.

Crédit d’impôt pour personnes handicapées

Les étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou dont les parents le réclament pour eux pourraient également bénéficier d’un crédit supplémentaire pour réduire l’impôt à payer.

Déductions pour les étudiants avec une famille

Les étudiants qui sont également parents pourraient réclamer certains frais de garde d’enfants afin de pouvoir suivre leurs cours, notamment :

Frais de garderie

Services de garde

Camps d’été

Autres frais de garde admissibles

Dépenses de déménagement

Les étudiants à temps plein qui ont déménagé à plus de 40 kilomètres de leur domicile pour suivre un programme d’études postsecondaires pourraient réclamer certaines dépenses de déménagement, notamment :

Transport

Entreposage

Frais de déplacement

Logement temporaire

Autres dépenses liées au déménagement



Bourses, subventions et allocations

Bonne nouvelle pour les étudiants recevant des bourses, subventions ou allocations d’études : une grande partie de ces revenus est généralement exonérée d’impôt Le traitement fiscal dépend toutefois du statut d’étudiant à temps plein ou à temps partiel.

« Même si vous êtes tenté de remettre à plus tard la rédaction d’un travail de session, ne remettez pas vos impôts à plus tard », ajoute M. Lemay. « Commencez dès maintenant à rassembler vos documents importants afin de vous assurer de réclamer chaque dollar auquel vous avez droit qu’il s’agisse de votre formulaire T2202, de votre feuillet T4, des relevés de bourses ou de prêts étudiants, ou encore des reçus liés à certaines dépenses admissibles. »

À propos du sondage

Ces résultats proviennent d’un sondage réalisé pour H&R Block du 19 au 23 février 2026 auprès d’un échantillon représentatif de 1 545 Canadiens membres du Forum Angus Reid. À titre comparatif seulement, un échantillon probabiliste de cette taille présenterait une marge d’erreur de ±2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Dans certains cas, les données ont été recalculées afin d’exclure les répondants auxquels la question ne s’appliquait pas.

* La moyenne est basée sur toutes les déclarations de revenus d’étudiants préparées dans les bureaux appartenant à H&R Block au Canada entre le 1er janvier et le 30 avril 2025, pour l’année d’imposition 2024, pour les déclarations régulières. Le montant moyen de remboursement calculé pour les étudiants était supérieur à 1 487 $ pour ceux qui avaient droit à un remboursement; ce montant n’est pas garanti et varie selon la situation fiscale de chaque personne. Parmi tous les étudiants ayant produit leur déclaration dans un bureau appartenant à H&R Block, 83 % ont reçu un remboursement positif.

À propos de H&R Block Canada

Partenaire de confiance des Canadiens depuis plus de 60 ans, H&R Block Canada est le chef de file du marché en matière de préparation de déclarations de revenus assistée. L’entreprise dessert les Canadiens dans près de 1 000 bureaux à travers le pays, incluant un réseau de franchisés canadiens.

Les experts fiscaux de H&R Block utilisent les plus récentes technologies combinées à une expertise concrète pour aider les contribuables à produire leur déclaration en personne, à distance ou à l’aide de son logiciel fiscal primé, nommé meilleur logiciel d’impôt par moneyGenius.ca pendant deux années consécutives.

H&R Block Canada offre des services de préparation de déclarations pour les particuliers, les petites entreprises, les sociétés, les déclarations américaines, les revenus locatifs et les successions. Son programme de formation complet, Tax Academy, permet à ses experts fiscaux de maintenir leurs compétences et connaissances à jour. Pour en apprendre davantage, visitez www.hrblock.ca ou 1-800-HRBLOCK.

Pour en savoir plus, contactez: H&R Block c/o Ketchum :

hrblockmediainquiries@ketchum.com