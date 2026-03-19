Thérapeutique Knight déclare ses résultats du quatrième trimestre et de la fin d’exercice de 2025

Niveau record des produits des activités ordinaires, du BAIIA ajusté1 et du BAIIA ajusté par action1 depuis la création

Niveau record des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation depuis la création

Produits des activités ordinaires prévus de 490 millions de dollars à 510 millions de dollars et BAIIA ajusté1

prévu d’environ 15 % pour 2026

MONTRÉAL, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), une société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025. Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens (sauf indication contraire), à l’exception du nombre d’actions et des montants par action.

Faits saillants de 2025

Résultats financiers

Produits des activités ordinaires de 450 088 $, une augmentation de 78 784 $, ou 21 %, comparativement à ceux de l’exercice précédent. L’augmentation s’explique principalement par les produits des activités ordinaires différentiels tirés des transactions avec Paladin et Sumitomo et par la croissance de nos principaux produits promus, contrebalancées en partie par la diminution de nos produits à maturité et de nos produits génériques de marque, la résiliation d’une entente non stratégique en Colombie et l’incidence de l’hyperinflation 2 .

. Marge brute de 44 % des produits des activités ordinaires, en comparaison à une marge brute de 47 % pour l’exercice précédent. La diminution s’explique par l’incidence de l’hyperinflation 2 et l’ajustement de la juste valeur des stocks acquis lors de la transaction avec Paladin.

et l’ajustement de la juste valeur des stocks acquis lors de la transaction avec Paladin. Perte d’exploitation de 2 350 $, en comparaison d’un résultat d’exploitation de 7 397 $ pour l’exercice précédent.

Perte nette de 5 374 $, par rapport à un profit net de 4 332 $ pour l’exercice précédent.

Perte par action de 0,05 $, en regard d’un résultat par action de 0,04 $ pour l’exercice précédent.

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 68 957 $, en hausse de 32 677 $, ou 90 %, par rapport à ceux de l’exercice précédent.

Mesures non conformes aux PCGR

Produits des activités ordinaires ajustés 1 de 452 351 $, une hausse de 86 939 $, ou 24 %, ou de 87 855 $, ou 24 %, en devises constantes 1 , qui s’explique principalement par les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux transactions avec Paladin et Sumitomo et par la croissance de nos principaux produits promus, contrebalancée en partie par la diminution de nos produits à maturité et de nos produits génériques de marque, et par la résiliation d’une entente non stratégique en Colombie.

de 452 351 $, une hausse de 86 939 $, ou 24 %, ou de 87 855 $, ou 24 %, en devises constantes , qui s’explique principalement par les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux transactions avec Paladin et Sumitomo et par la croissance de nos principaux produits promus, contrebalancée en partie par la diminution de nos produits à maturité et de nos produits génériques de marque, et par la résiliation d’une entente non stratégique en Colombie. Compte non tenu des acquisitions de Paladin et de Sumitomo, croissance de 12 % en devises constantes 1 et TCAC sur trois ans supérieur à 20 % générés par le portefeuille des principaux produits promus.

et TCAC sur trois ans supérieur à 20 % générés par le portefeuille des principaux produits promus. Les produits liés à la croissance 3 acquis lors des transactions avec Paladin et Sumitomo ont augmenté de 68 % au deuxième semestre par rapport à ceux du premier semestre de 2025, selon les données d’IQVIA Canada.

acquis lors des transactions avec Paladin et Sumitomo ont augmenté de 68 % au deuxième semestre par rapport à ceux du premier semestre de 2025, selon les données d’IQVIA Canada. Marge brute ajustée 1 de 48 % des produits des activités ordinaires ajustés 1 , en comparaison à une marge brute ajustée de 47 % pour l’exercice précédent. La hausse est attribuable principalement à l’apport des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo et à la croissance de nos principaux produits promus.

de 48 % des produits des activités ordinaires ajustés , en comparaison à une marge brute ajustée de 47 % pour l’exercice précédent. La hausse est attribuable principalement à l’apport des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo et à la croissance de nos principaux produits promus. BAIIA ajusté 1 de 73 056 $, en hausse de 15 273 $, ou 26 %, comparativement à celui de l’exercice précédent.

de 73 056 $, en hausse de 15 273 $, ou 26 %, comparativement à celui de l’exercice précédent. BAIIA ajusté par action1 de 0,74 $, en hausse de 0,16 $, ou 28 %, par rapport à celui de l’exercice précédent.

Événements nouveaux de la Société

Lancement d’une OPRCNA en août 2025 visant l’achat d’au plus 3 000 000 d’actions ordinaires de la Société au cours des 12 prochains mois. En 2025, 1 130 600 actions ordinaires ont été rachetées à un prix moyen de 5,69 $, pour une contrepartie en trésorerie totale de 6 431 $.

Conclusion d’une facilité de crédit renouvelable consortiale garantie avec quatre prêteurs, pour un montant de 100 millions de dollars américains, assortie d’une clause accordéon de 100 millions de dollars américains supplémentaires.

Conclusion d’une entente visant une ligne de crédit de fonds de roulement auprès de la Citibank, N.A.

Règlement d’une convention de prêt avec Synergy, encaissement de 13 758 $ [10 000 $ US] en trésorerie et des bons de souscription d’une juste valeur de 1 116 $ [811 $ US].

Encaissement d’un prêt stratégique auprès d’une entreprise du secteur des sciences de la vie de 3 840 $ [2 771 $ US].



Produits

Ajout d’actifs rentables et en croissance et élargissement de notre portefeuille avec plus de 50 nouveaux produits, notamment 8 produits potentiels ou à l’étape de précommercialisation. Conclusion d’une convention d’acquisition d’actifs avec Paladin Pharma Inc. visant l’acquisition des activités de Paladin. Knight a payé 90 002 $, ainsi qu’un montant additionnel de 23 008 $ pour les stocks, et s’attend à payer 8 457 $ pour le règlement final et complet de la retenue sur le prix d’acquisition. En outre, Knight pourrait devoir verser un montant additionnel de 15 000 $ US à l’atteinte de certaines étapes de vente. Conclusion de conventions de licence exclusive et d’approvisionnement avec Sumitomo en vue de la commercialisation de Myfembree ® (rélugolix, estradiol et acétate de noréthindrone), d’Orgovyx ® (rélugolix), de Gemtesa ® (vibégron), et d’une convention d’acquisition d’actifs visant l’acquisition de certains produits à maturité au Canada en contrepartie de 25 400 $. Knight pourrait verser un montant additionnel de 15 750 $ à l’atteinte de certaines étapes de vente. Élargissement de notre partenariat existant avec Helsinn et obtention d’une licence pour Onicit ® IV (palonosétron) au Mexique, au Brésil et dans certains pays d’Amérique latine. Élargissement de notre partenariat existant avec Incyte et modification de la convention d’approvisionnement et de distribution pour ajouter les droits de distribution exclusifs pour Zynyz ® (rétifanlimab) et Niktimvo ® (axatilimab) en Amérique latine. Obtention d’une licence visant un produit générique de marque pour le Brésil.

Demandes d’approbations réglementaires pour plusieurs produits dans les territoires que nous couvrons : Tavalisse ® (fostamatinib) en Argentine. Crexont ® (carbidopa et lévodopa) au Canada, au Mexique, au Chili, en Argentine et au Pérou. Indication supplémentaire dans le traitement du lymphome folliculaire pour Minjuvi ® (tafasitamab) au Brésil.

Obtention de l’approbation réglementaire pour plusieurs produits dans les territoires que nous couvrons : Wynzora ® (calcipotriol et dipropionate de bétaméthasone) au Canada. Pemazyre ® (pémigatinib) en Argentine et au Mexique. Minjuvi ® (tafasitamab) pour le traitement de patients adultes atteints d’un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire en Argentine.

Réception d’un avis de non-conformité de Santé Canada demandant des informations supplémentaires sur la présentation de nouvelle drogue pour Qelbree ® (viloxazine). La réponse est prévue en 2026.

(viloxazine). La réponse est prévue en 2026. Refus d’ANVISA concernant la demande d’autorisation de commercialisation de Tavalisse ® au Brésil; un appel a été déposé et celui-ci a été accepté par ANVISA.

au Brésil; un appel a été déposé et celui-ci a été accepté par ANVISA. Réalisation de 10 lancements commerciaux dans les territoires que nous couvrons : Onicit ® IV au Brésil et au Mexique. Pemazyre ® au Brésil et au Mexique. Minjuvi ® pour le traitement de patients adultes atteints d’un LDGCB diffus récidivant ou réfractaire en Argentine et au Mexique. Xcopri ® , Myfembree ® et Orgovyx ® au Canada. Jornay PM ® (capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée) au Canada.



Événements postérieurs à la fin d’exercice

Demande d’approbation réglementaire pour Niktimvo ® au Brésil.

au Brésil. Demande d’approbation réglementaire pour Minjuvi ® en Argentine et au Mexique pour une indication supplémentaire dans le traitement du lymphome folliculaire.

en Argentine et au Mexique pour une indication supplémentaire dans le traitement du lymphome folliculaire. Obtention de l’approbation réglementaire pour une indication supplémentaire pour Minjuvi ® au Brésil pour le traitement de patients adultes atteints d’un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire.

au Brésil pour le traitement de patients adultes atteints d’un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire. Obtention de l’approbation réglementaire pour Bapocil ® (palbociclib) et lancement du produit en Colombie.

(palbociclib) et lancement du produit en Colombie. Conclusion de certaines ententes avec deux partenaires visant la rétrocession des droits commerciaux canadiens de six produits non stratégiques en contrepartie de 21 500 $ et, conformément à la convention d’acquisition d’actifs, règlement de la retenue de 8 457 $ payable à Paladin.

Remboursement de 10 000 $ sur le capital de la facilité de crédit renouvelable.

Conclusion d’une convention d’acquisition d’actifs visant l’acquisition d’une installation de fabrication en Argentine.

Jusqu’au 12 mars 2026, la Société a acheté 1 183 300 actions ordinaires supplémentaires à un prix d’achat moyen de 6,17 $, pour une contrepartie en trésorerie totalisant 7 296 $.

« Je suis ravie d’annoncer que les produits des activités ordinaires ajustés1, le BAIIA1 ajusté et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont de nouveau atteint un niveau record depuis la création de Knight. Tout en produisant des résultats records, nous avons renforcé notre infrastructure et notre portefeuille canadiens grâce à de multiples produits à maturité générateurs de flux de trésorerie, à plusieurs produits à l’étape de précommercialisation et au portefeuille de produits potentiels, faisant du Canada l’un des plus importants contributeurs en matière de produits des activités ordinaires et de rentabilité de Knight au cours des deux à trois prochaines années. Nous avons également élargi le développement de nos partenariats avec Helsinn, en ajoutant Onicit®, et avec Incyte, en ajoutant Niktimvo® et Zynyz®, en Amérique latine. Au cours du dernier exercice, nous avons mis sous licence, demandé et obtenu l’approbation réglementaire et lancé de nombreux produits novateurs au Canada et en Amérique latine, ce qui s’explique par la réalisation de notre stratégie qui se poursuivra en 2026 alors que nous cherchons à générer des produits des activités ordinaires de près de 500 millions de dollars, soit une augmentation du double de nos activités en l’espace de cinq ans. », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.





PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS PRÉSENTÉS SELON LES IFRS

(en milliers de dollars canadiens) Variation Variation T4-25 T4-24 $1

%2 2025

2024

$1

%2 Produits des activités ordinaires 133 106 96 864 36 242 37 % 450 088 371 304 78 784 21 % Marge brute 64 723 40 352 24 371 60 % 200 230 174 405 25 825 15 % Marge brute (en %) 49 % 42 % 44 % 47 % Ventes et commercialisation 20 421 14 576 (5 845 ) 40 % 67 927 53 861 (14 066 ) 26 % Charges administratives 15 033 10 741 (4 292 ) 40 % 56 182 45 488 (10 694 ) 24 % Recherche et développement 9 223 7 365 (1 858 ) 25 % 28 984 23 304 (5 680 ) 24 % Amortissement des immobilisations incorporelles 13 836 10 630 (3 206 ) 30 % 49 487 44 355 (5 132 ) 12 % Charges d’exploitation 58 513 43 312 (15 201 ) 35 % 202 580 167 008 (35 572 ) 21 % Résultat d’exploitation 6 210 (2 960 ) 9 170 310 % (2 350 ) 7 397 (9 747 ) 132 % Résultat net 8 854 10 735 (1 881 ) 18 % (5 374 ) 4 332 (9 706 ) 224 %

1 Un écart positif représente un effet positif sur le résultat net, tandis qu’un écart négatif représente un effet négatif sur le résultat net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Produits des activités ordinaires : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, l’augmentation des produits des activités ordinaires s’explique par l’ajout des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, lesquels ont généré des produits des activités ordinaires différentiels de 29 134 $. L’écart restant est principalement attribuable à nos principaux produits promus, et aux habitudes d’achat concernant certains produits, contrebalancé en partie par une baisse de nos produits génériques de marque et la résiliation d’une entente non stratégique en Colombie.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, la hausse des produits des activités ordinaires compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation2 a été de 87 855 $, ou 24 % en devises constantes1. Les portefeuilles de Paladin et de Sumitomo ont généré des produits des activités ordinaires différentiels de 56 532 $. L’écart restant s’explique principalement par la croissance de nos principaux produits promus, qui ont augmenté de 32 488 $ ou 12 % en devises constantes1, et par les habitudes d’achat concernant certains produits, contrebalancé en partie par la diminution de nos produits génériques de marque et la résiliation d’une entente non stratégique en Colombie.

Le tableau ci-après présente les produits des activités ordinaires par domaine thérapeutique.

Variation Variation Domaines thérapeutiques T4-25 T4-241 $ % 2025 20241 $ % Oncologie/hématologie 41 988 35 823 6 165 17 % 146 373 140 837 5 536 4 % Maladies infectieuses 42 252 40 417 1 835 5 % 160 381 150 986 9 395 6 % Neurologie 26 989 12 480 14 509 116 % 85 460 53 229 32 231 61 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 21 877 8 144 13 733 169 % 57 874 26 252 31 622 120 % Total 133 106 96 864 36 242 37 % 450 088 371 304 78 784 21 %

1 Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de la fin d’exercice 2025. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.

La hausse des produits des activités ordinaires s’explique comme suit :

Oncologie/hématologie : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, la hausse des produits des activités ordinaires s’explique principalement par l’ajout d’Orgovyx® et d’Onicit®, la croissance de Minjuvi®, le lancement de Pemazyre® ainsi que par les habitudes d’achat de certains clients.



Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, les produits des activités ordinaires tirés de nos principaux produits promus d’oncologie et d’hématologie ont augmenté de 14 531 $, ou 20 % en devises constantes1, ce qui s’explique surtout par l’ajout d’Orgovyx® et d’Onicit®, la croissance de Minjuvi® et d’Akynzeo® ainsi que le lancement de Pemazyre®. Cette croissance a été contrebalancée en partie par une baisse de nos produits à maturité et de nos produits génériques de marque en raison de leur cycle de vie et par la résiliation d’une entente non stratégique en Colombie.

Maladies infectieuses : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, la variation des produits des activités ordinaires du portefeuille n’était pas importante.



Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, la hausse des produits des activités ordinaires s’explique surtout par la croissance de Cresemba® et d’Ambisome®, contrebalancée en partie par les habitudes d’achat concernant certains produits.

Neurologie : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, l’augmentation des produits des activités ordinaires s’explique par l’ajout des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, lesquels ont généré des produits des activités ordinaires différentiels de 14 810 $.



Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, la hausse des produits des activités ordinaires s’explique par l’ajout des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, lesquels ont généré des produits des activités ordinaires différentiels de 28 184 $. L’écart restant s’explique par les habitudes d’achat de certains clients et par le lancement de Jornay PM®.

Autres domaines thérapeutiques spécialisés : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, la hausse des produits des activités ordinaires s’explique par l’ajout des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, lesquels ont généré des produits des activités ordinaires différentiels de 12 132 $. L’écart restant s’explique par la croissance d’Imvexxy® et de Bijuva®, contrebalancée en partie par les habitudes d’achat de certains clients.



Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, la hausse des produits des activités ordinaires s’explique par l’ajout des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, lesquels ont généré des produits des activités ordinaires différentiels de 24 267 $. L’écart restant s’explique par la croissance d’Imvexxy® et de Bijuva® et par les habitudes d’achat de certains clients.

Marge brute : La marge brute ajustée1 en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés1 s’est établie à 51 % au T4-25, en comparaison de 47 % au T4-24. L’augmentation s’explique par l’apport accru des activités au Canada au T4-25 par rapport à celui du T4-24 et par notre combinaison de produits, ce qui a généré une hausse de la marge brute ajustée en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés1.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, la marge brute ajustée1, en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés1, s’est établie à 48 % en 2025, en comparaison à 47 % pour l’exercice précédent. L’augmentation s’explique principalement par l’apport plus élevé des activités au Canada en 2025 par rapport à celui de 2024, ce qui a généré une hausse de la marge brute ajustée, en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés1, contrebalancé en partie par la combinaison de produits.

Frais de vente et de commercialisation : Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, la hausse des frais de vente et de commercialisation s’explique principalement par l’élargissement de notre structure de vente et de notre structure commerciale à l’appui du portefeuille de Paladin, et des nouveaux lancements dans le portefeuille de Sumitomo, ainsi que des lancements de Minjuvi® au Mexique et de Jornay PM® au Canada. Outre la structure, l’augmentation s’explique également par les charges de promotion et de commercialisation liées aux produits récemment mis en marché acquis dans le cadre des transactions avec Paladin et Sumitomo, notamment Orgovyx®, Myfembree®, Xcopri® et Envarsus®PA, ainsi que par les lancements récents de marques, telles que Jornay PM® au Canada, Minjuvi® au Mexique et en Argentine, Pemazyre® au Mexique et au Brésil, Onicit® et les activités de prélancement, notamment celles de Tavalisse® au Mexique.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, l’augmentation des charges administratives s’explique principalement par un montant supplémentaire de 2 903 $ de la rémunération fondée sur des actions à la suite essentiellement de la réévaluation périodique de l’atteinte des cibles en matière d’acquisition des droits. L’écart restant s’explique par l’élargissement de notre structure attribuable aux transactions avec Paladin et Sumitomo et par l’augmentation des dépenses liées aux honoraires professionnels et de consultation.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’augmentation des charges administratives s’explique principalement par des coûts d’acquisition et de transaction de 4 567 $ liés à la transaction avec Paladin ainsi que par un montant supplémentaire de 5 063 $ de la rémunération fondée sur des actions à la suite de la réévaluation périodique des cibles d’acquisition de droits atteintes. L’écart restant s’explique par l’élargissement de notre structure attribuable aux transactions avec Paladin et Sumitomo et par la hausse des dépenses liées aux honoraires professionnels et de consultation.

Frais de recherche et de développement : Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’augmentation des frais de recherche et de développement s’explique principalement par l’élargissement de notre structure d’affaires scientifique, y compris le personnel de liaison sur le terrain du secteur des sciences médicales associé aux portefeuilles de Paladin et de Sumitomo. Outre notre structure, l’augmentation comprend des dépenses additionnelles sur le plan médical et réglementaire et en matière de pharmacovigilance ayant trait aux portefeuilles de Paladin et de Sumitomo et aux frais liés au développement, à la réglementation, au prélancement et au lancement de notre portefeuille de produits en développement ainsi qu’aux nouvelles mises en marché de produits, tels que Niktimvo®, Minjuvi®, Jornay PM® et Pemazyre®.

Résultat net

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, le résultat net s’est établi à 8 854 $, en comparaison d’un résultat net de 10 735 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, la perte nette s’est établie à 5 374 $, en comparaison d’un résultat net de 4 332 $ pour l’exercice précédent. Ces écarts découlent essentiellement des éléments susmentionnés et des variations de l’amortissement des immobilisations incorporelles, des profits nets et des pertes nettes sur les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, de l’incidence des taux de change, des profits liés à l’hyperinflation, des produits d’intérêts et de la charge ou du recouvrement d’impôt.





PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN

(en milliers de dollars canadiens)

Variation 31 décembre

2025 31 décembre

2024 $ % Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 95 283 142 331 (47 048 ) 33 % Créances clients et autres débiteurs 178 598 154 518 24 080 16 % Stocks 135 866 102 698 33 168 32 % Actifs financiers 98 430 133 932 (35 502 ) 27 % Immobilisations incorporelles 379 510 283 612 95 898 34 % Fournisseurs et charges à payer 125 755 83 173 42 582 51 % Emprunts bancaires 67 895 43 385 24 510 56 %



« Au cours de la dernière année, nous avons renforcé et diversifié davantage nos activités pharmaceutiques au moyen de transactions stratégiques au Canada et en Amérique latine. Notre approche rigoureuse de gestion financière et notre orientation vers une croissance durable ont produit des résultats. Nous avons amélioré notre situation de trésorerie, passant d’une dette nette de 1 million de dollars à la fin du T3-2025 à une trésorerie nette de 27 millions $ à la fin de 2025. En fait, à ce jour, nous avons déjà remboursé la moitié du capital de la facilité de crédit renouvelable qui avait été prélevé pour financer la transaction avec Paladin. Le ratio de levier « dette/BAIIA ajusté » s’est considérablement amélioré, passant de plus de 1,5x au T3-25 à moins de 1x au T4-25. Nos activités continuent de générer des résultats financiers et des flux de trésorerie disponibles records. À plus long terme, nous restons déterminés à réaliser notre stratégie rigoureuse d’affectation des capitaux pour générer de la valeur à long terme pour les actionnaires », a déclaré Arvind Utchanah, chef des finances de Thérapeutique Knight inc.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 31 décembre 2025, Knight détenait de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables totalisant 95 283 $, une diminution de 47 048 $, ou 33 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024. Cette diminution s’explique surtout par le paiement de 141 867 $ lié aux transactions avec Paladin et Sumitomo et certaines immobilisations incorporelles, et le rachat d’actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA pour un montant de 6 352 $, des intérêts sur des emprunts bancaires et des obligations locatives de 11 945 $, en partie contrebalancée par des entrées de trésorerie de 68 957 $ provenant des activités d’exploitation ainsi que par le recouvrement de prêts stratégiques et la distribution de fonds de 25 250 $. De plus, au cours de l’exercice, Knight a effectué un emprunt de 60 000 $ sur la facilité de crédit renouvelable et a remboursé, au moyen des flux de trésorerie disponibles générés pour les remboursements du capital de 35 134 $. Après la clôture de l’exercice, Knight a remboursé une autre tranche de 10 000 $ du capital de la facilité de crédit renouvelable.

Créances clients et autres débiteurs : Au 31 décembre 2025, les créances clients et autres débiteurs se sont établis à 178 598 $, une hausse de 24 080 $, ou 16 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, attribuable essentiellement aux créances clients générées par les produits des activités ordinaires tirés des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo et par la croissance du reste du portefeuille.

Stocks : Au 31 décembre 2025, les stocks se sont élevés à 135 866 $, une hausse de 33 168 $, ou 32 %, dont une tranche d’environ 26 000 $ liée au solde de stocks des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo au 31 décembre 2025. L’écart restant s’explique par le calendrier des achats et par les investissements dans les lancements de nouveaux produits, en partie contrebalancés par l’incidence de l’hyperinflation2 sur le bilan, les stocks détenus en Argentine et l’écart de conversion.

Actifs financiers : Au 31 décembre 2025, les actifs financiers se sont fixés à 98 430 $, une baisse de 35 502 $, ou 27 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, du fait surtout du remboursement de prêts stratégiques de 21 116 $ et de la diminution des placements dans des fonds de 12 540 $, y compris un remboursement de capital de 7 626 $ et une diminution de la juste valeur de 4 914 $.

Immobilisations incorporelles : Au 31 décembre 2025, les immobilisations incorporelles étaient de 379 510 $, une augmentation de 95 898 $ ou 34 %, du fait surtout de la comptabilisation des immobilisations incorporelles de 102 761 $ acquises dans le cadre de la transaction avec Paladin et des immobilisations incorporelles de 29 718 $ acquises dans le cadre de la transaction avec Sumitomo, le tout en partie contrebalancé par l’amortissement, l’écart de conversion et la décomptabilisation de certains paiements d’étape lorsque la réalisation des étapes elles-mêmes est improbable.

Fournisseurs et charges à payer : Au 31 décembre 2025, les fournisseurs et charges à payer se sont établis à 125 755 $, une augmentation de 42 582 $, ou 51 %. L’augmentation s’explique par une hausse des créditeurs découlant de nos activités au Canada en raison de l’expansion du portefeuille de produits attribuable aux transactions avec Paladin et Sumitomo et de l’achat de stocks liés à nos principaux produits promus.

Emprunts bancaires : Au 31 décembre 2025, les emprunts bancaires se sont établis à 67 895 $, une augmentation de 24 510 $, ou 56 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, en raison principalement du prélèvement de 60 000 $ sur la facilité de crédit renouvelable effectué le 17 juin 2025, contrebalancée en partie par les remboursements de prêts de 34 771 $, notamment des remboursements de 20 000 $ sur la facilité de crédit renouvelable et de 12 690 $ auprès d’IFC. Après la clôture de l’exercice, Knight a remboursé le capital de 10 000 $ de la facilité de crédit renouvelable.

Transactions en 2025

Transaction avec Paladin

En juin 2025, Knight a conclu une entente d’acquisition d’actifs définitive en vue de l’acquisition des activités internationales d’Endo Operations Limited, qui représentaient essentiellement ses activités au Canada, exercées sous la dénomination Paladin Pharma Inc. (la « transaction avec Paladin »). Knight a payé 90 002 $ et un montant additionnel de 23 008 $ pour les stocks et, à la réception du paiement, le partenaire prévoit payer 8 457 $ pour le règlement définitif et intégral de la retenue sur le prix d’acquisition. De plus, Knight pourrait verser ultérieurement des paiements conditionnels pouvant atteindre 15 000 $ US à la réalisation de certaines étapes de vente.

Transaction avec Sumitomo

En juin 2025, Knight a conclu des ententes exclusives de licence et d’approvisionnement avec Sumitomo Pharma America Inc. (« Sumitomo ») et ses sociétés affiliées en vue de commercialiser le Myfembree®, l’Orgovyx® et Gemtesa® au Canada, ainsi qu’une convention d’acquisition d’actifs selon laquelle Knight a acquis certains produits à maturité (la « transaction avec Sumitomo »). Conformément aux modalités des ententes, Knight a acquis les droits exclusifs de distribution, de promotion, de commercialisation et de vente des produits sous licence et des produits acquis au Canada. Knight a versé 25 400 $ et pourrait verser ultérieurement des paiements conditionnels pouvant atteindre 15 750 $ à la réalisation de certaines étapes de vente.

Élargissement des partenariats existants

Knight a élargi sa relation avec Helsinn Healthcare SA (« Helsinn ») et a ajouté les droits exclusifs de distribution et de commercialisation d’Onicit® au Mexique, au Brésil et dans certains pays d’Amérique latine. Knight a pris en charge les activités commerciales d’Onicit® au Mexique et au Brésil au cours du T1-25.

Knight a élargi sa relation avec Incyte Biosciences International Sàrl (« Incyte ») et a ajouté les droits exclusifs de distribution de Zynyz® (rétifanlimab) et de Niktimvo® (axatilimab) pour l’Amérique latine.

Rétrocession de droits commerciaux

En mars 2026, Knight a conclu certaines conventions avec deux partenaires visant la rétrocession des droits commerciaux canadiens de six produits non stratégiques en contrepartie de 21 500 $ (le « paiement du partenaire »). Ces produits ont dégagé des produits des activités ordinaires de 7 527 $4 en 2025.

Conformément à la convention d’acquisition d’actifs de la transaction avec Paladin, à titre de règlement définitif et complet, Knight versera 8 457 $ de la retenue sur l’entente de règlement à Paladin.

Acquisition d’une installation de fabrication en Argentine

En mars 2026, Knight a conclu une convention d’acquisition d’actifs visant l’acquisition d’une installation de développement et de fabrication de produits pharmaceutiques (y compris des terrains, des bâtiments et certains équipements) dans une zone industrielle à l’extérieur de Buenos Aires, en Argentine (l’« installation »). Knight prévoit transférer une partie de ses activités de fabrication de produits génériques de marque à cette installation au cours des trois prochaines années.

Mises à jour sur les produits au T4-25

Oncologie/Hématologie

Minjuvi® (tafasitamab)

Knight a obtenu l’approbation réglementaire pour Minjuvi® en association avec le lénalidomide suivi du Minjuvi® en monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints d’un LDGCB récidivant ou réfractaire qui ne sont pas admissibles à une greffe autologue de cellules souches (« GACS ») en Argentine au T4-25. Knight a lancé Minjuvi® en Argentine au T4-25.

Knight a déposé des demandes supplémentaires d’approbation réglementaire pour une indication additionnelle pour Minjuvi® en association avec le rituximab et le lénalidomide pour le traitement de patients adultes présentant un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire, en Argentine et au Mexique au T1-26. De plus, Knight a obtenu l’approbation de Minjuvi® en association avec le rituximab et le lénalidomide pour le traitement de patients adultes atteints d’un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire au Brésil au T1-26.

Niktimvo® (axatilimab)

Knight a déposé une demande d’approbation pour Niktimvo® (axatilimab) au Brésil au T1-26, pour le traitement de la réaction chronique du greffon contre l’hôte (« GVH chronique ») après l’échec d’au moins deux traitements de première intention antérieurs chez les patients adultes et les patients pédiatriques âgés de 6 ans et plus.

Tavalisse® (fostamatinib)

Knight a vu sa demande d’autorisation de commercialisation du Tavalisse® au Brésil rejetée par ANVISA. Knight a déposé un avis d’appel auprès d’ANVISA.

Pemazyre® (pemigatinib)

Knight a lancé Pemazyre® au Brésil et au Mexique au T4-25 et prévoit lancer le produit en Argentine au premier semestre de 2026 à titre de monothérapie pour le traitement d’adultes présentant un cholangiocarcinome localement avancé ou métastatique avec fusion ou réarrangement du FGFR2 ayant progressé après au moins un traitement de première intention systémique antérieur.

Bapocil® (palbociclib)

Bapocil® a été approuvé et lancé en Colombie. Bapocil® est indiqué pour le traitement de patients atteints d’un cancer du sein avancé ou métastatique avec présence de récepteurs hormonaux et absence du récepteur 2 de croissance épidermique humain (HER2) négatif en association avec : un inhibiteur de l’aromatase, à titre de traitement endocrinien initial chez les femmes postménopausées, ou avec le fulvestrant chez les patients dont la maladie a évolué après un traitement endocrinien.

Neurologie

Crexont® (carbidopa et lévodopa)

Knight a déposé une demande d’approbation pour Crexont® au Chili, en Argentine et au Pérou au T4-25. Crexont® représente une nouvelle formulation orale de capsules à libération prolongée de carbidopa/lévodopa (« CD/LD ») destinée au traitement de la maladie de Parkinson.

Qelbree® (viloxazine)

Knight a reçu de Santé Canada un avis de non-conformité à propos de sa présentation de drogue nouvelle pour Qelbree®, destiné au traitement du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (« TDAH »). Knight soumettra sa réponse à Santé Canada en 2026.

Jornay PM® (capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée)

Knight a lancé Jornay PM® au Canada au T4-25. Jornay PM® est le premier et unique produit à base de méthylphénidate en dose de soir commercialisé au Canada pour le traitement du TDAH chez les enfants âgés de 6 à 12 ans.

Autre domaine thérapeutique spécialisé

Wynzora® (calcipotriol et dipropionate de bétaméthasone)

Knight a obtenu l’approbation de Santé Canada pour Wynzora® pour le traitement topique du psoriasis en plaques, chez les adultes et les adolescents de 12 à 17 ans, pour une durée allant jusqu’à 8 semaines. Knight prévoit lancer Wynzora® en 2026.

Perspectives financières5

Pour l’exercice 2026, la Société prévoit générer des produits des activités ordinaires se situant dans une fourchette de 490 millions de dollars à 510 millions de dollars et un BAIIA ajusté1 correspondant à environ 15 % des produits des activités ordinaires. Les prévisions sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses, y compris, sans s’y limiter, ce qui suit :

Aucune incidence importante sur les produits des activités ordinaires imputable à l’application de la comptabilisation liée à l’hyperinflation en Argentine

Aucun produit tiré des activités ordinaires généré par les transactions de développement des activités non réalisées en date du 18 mars 2026

Aucune résiliation imprévue des conventions de licence, de distribution et d’approvisionnement

Aucune interruption de l’approvisionnement en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ou de problèmes généraux de fabrication

Aucune incidence importante découlant de changements de tarifs, de barrières commerciales ou de droits de douane

Aucune répercussion défavorable importante découlant de guerres, de conflits armés ou d’hostilités géopolitiques

Aucun nouveau produit générique de nos principales marques de produits pharmaceutiques

Aucune modification imprévue apportée à la réglementation gouvernementale relative à des prix

Exécution commerciale couronnée de succès des ententes d’inscription des produits auprès des organismes d’assurance maladie, des assureurs, des principaux comptes et des payeurs publics

Mise en œuvre réussie des lancements de produits et de l’adoption des produits récemment mis en marché

Aucune augmentation importante des provisions pour stocks ou des créances clients

Aucune variation importante des taux de change prévus

Taux d’inflation se maintenant dans la fourchette prévue





Si l’une de ces hypothèses varie, les perspectives financières et les résultats réels pourraient différer considérablement. Se reporter aux risques et hypothèses que renferme la section Énoncés prospectifs du présent communiqué de presse pour plus de renseignements.

__________________________________

1 Les produits des activités ordinaires ajustés, les produits des activités ordinaires en devises constantes, la marge brute ajustée, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont considérés comme des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

2 L’incidence de l’hyperinflation est attribuable à l’application d’IAS 29 en Argentine. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Hyperinflation.

3 Comprend Xcopri®, Orgovyx®, Myfembree® et Envarsus®PA.

4 Pour certains produits, les produits des activités ordinaires comprennent un montant de 3 247 $ générés par Paladin Pharma Inc. entre le 1er janvier et le 17 juin 2025.

5 Cette information prospective est fondée sur des hypothèses propres à la nature des activités de la Société relativement à la croissance annuelle des produits des activités ordinaires, en tenant compte de l’information sectorielle, de la part de marché prévue, des hypothèses sur les prix, des mesures prises par les concurrents, des taux d’érosion des ventes après la fin de la protection des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle, du moment de l’entrée en concurrence des médicaments génériques et des résultats prévus des appels d’offres, entre autres variables.

Conférence téléphonique

Knight analysera les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice clos le 31 décembre 2025 dans le cadre d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio qui auront lieu aujourd’hui à 8 h 30 (HE). Knight invite toutes les parties intéressées à y participer.

Date : Le jeudi 19 mars 2026

Heure : 8 h 30 (HE)

Appel : sans frais 1-888-699-1199 ou international 1-416-945-7677

Webémission : www.knighttx.com ou webémission

Il s’agit d’une webémission en mode écoute uniquement. Il faut avoir préalablement téléchargé Media Player pour écouter la webémission.

Rediffusion : La rediffusion de la webémission sera disponible pendant 30 jours à l’adresse www.knighttx.com

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée axée sur l’acquisition ou l’octroi de licences et la commercialisation de produits pharmaceutiques pour le Canada et l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, de Biotoscana Farma et de Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la Bourse de Toronto, sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements sur Thérapeutique Knight inc., visitez le site Web de la Société à l’adresse www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca .

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, impliquent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par les énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés étaient raisonnables au moment où ils ont été préparés, mais prévient le lecteur que les hypothèses concernant les événements futurs, dont bon nombre sont hors du contrôle de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient s’avérer inexactes. Les facteurs et les risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles sont abordés dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 et déposés sur www.sedarplus.ca . Thérapeutique Knight inc. décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de faits nouveaux ou d’événements futurs, sauf si la loi l’exige.

PERSONNES-RESSOURCES :

Relations avec les investisseurs : Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Téléphone : 514-484-4483 Téléphone : +598.2626.2344 Télécopieur : 514-481-4116 Courriel : IR@knighttx.com Courriel : IR@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com



HYPERINFLATION

La Société applique la norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car la filiale de la Société en Argentine emploie le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de l’hyperinflation, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture de la période de présentation de l’information financière.

Les produits des activités ordinaires et les charges d’exploitation libellés dans la monnaie locale, soit l’ARS, sont retraités entre le mois au cours duquel les ventes ont été effectuées ou les charges ont été engagées et la fin de la période de présentation de l’information financière au moyen de l’indice d’inflation en vigueur au cours de cette période. Le retraitement est calculé sur une base cumulée depuis le début de l’exercice conformément à IAS 29 (les « chiffres ajustés selon l’inflation »). Pour les exercices clos les 31 décembre 2025 et 2024, la Société a retraité les chiffres de chaque mois respectif en utilisant les indices d’inflation suivants :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2025 1,29 1,26 1,21 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,05 1,03 1,00 2024 1,81 1,59 1,44 1,32 1,27 1,21 1,16 1,12 1,08 1,05 1,03 1,00



Selon IAS 29, les chiffres ajustés selon l’inflation sont convertis de la monnaie locale à la monnaie de présentation selon le taux en vigueur à la fin de la période de présentation de l’information financière. Les chiffres ajustés selon l’inflation ont été convertis en $ CA au taux de clôture en vigueur à la fin du trimestre pour chacune des périodes suivantes :

T4-25 T4-24 ARS 1 059 717





T4-25 T4-24 2025 2024 Variation de l’ARS (%)1 (7,9) % (0,1) % (48) % (17) %

1 Dépréciation de l’ARS par rapport au $ CA au cours de chaque période, calculée comme suit : (taux en vigueur à la fin de la période - taux en vigueur au début de la période) / taux en vigueur au début de la période.



En 2025, le taux d’inflation utilisé pour les ajustements des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation d’une filiale de la Société en Argentine pour tenir compte de l’hyperinflation était inférieur à la dépréciation de l’ARS au cours de la même période. Par exemple, les produits des activités ordinaires générés et les charges d’exploitation engagées en janvier 2025 ont été retraités au moyen d’un indice d’inflation de 29 %, alors que l’ARS ne s’est déprécié que de 48 % par rapport au $ CA en 2025. Cela a donc entraîné une baisse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation présentés en $ CA selon IAS 29. En revanche, en 2024, l’indice d’inflation était plus élevé que la dépréciation de l’ARS, ce qui a entraîné une hausse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation présentés en $ CA selon IAS 29. Par conséquent, la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 a donné lieu à une baisse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation de la filiale de la Société en Argentine présentées en $ CA au cours du T4-25 et en 2025, par rapport à celles des périodes correspondantes de l’exercice précédent (l’« incidence de l’hyperinflation »).

Dans le cadre de la comptabilisation liée à l’hyperinflation, le coût des produits vendus dans la monnaie locale, soit l’ARS, est retraité au moyen de l’indice d’inflation en vigueur entre la date de l’achat ou la date de fabrication et la fin de la période de présentation de l’information financière et est converti en $ CA au taux de clôture respectif en vigueur à la fin des trimestres. Au T4-25 et en 2025, l’indice d’inflation cumulé appliqué sur les stocks vendus était supérieur à celui des périodes correspondantes de l’exercice précédent. Le coût des produits vendus présenté en $ CA selon IAS 29 était donc plus élevé, entraînant une baisse de la marge brute au T4-25 et en 2025 par rapport à celle des périodes correspondantes de l’exercice précédent (l’« incidence de l’hyperinflation sur la marge brute »).

RÉSULTATS FINANCIERS SELON DES MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

(en milliers de dollars canadiens)

La Société présente des mesures et des ratios non conformes aux PCGR qui n’ont pas de définition normalisée prescrite selon les IFRS. La Société est d’avis que ces mesures sont utiles pour aider les actionnaires, les analystes en placement et les autres lecteurs à comprendre son rendement financier. Les mesures financières non conformes aux PCGR et le ratio BAIIA ajusté par action n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et peuvent ne pas être calculés comme des mesures financières libellées de façon semblable présentées par d’autres entreprises. La Société a recours aux mesures non conformes aux PCGR suivantes :

i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29

La Société applique la norme IAS 29, Informations financières dans les économies hyperinflationnistes, car la filiale de la Société en Argentine emploie le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation.

Les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés afin de supprimer l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Selon IAS 29, l’incidence de l’hyperinflation est calculée au moyen d’un indice général des prix approprié pour tenir compte des effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de la conversion, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture du mois.

La Société est d’avis que les résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent de présenter les résultats sans tenir compte de l’incidence d’IAS 29 et ainsi de comparer plus facilement les résultats d’une période à l’autre. La présentation des résultats financiers, compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent des rapprochements des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29.

T4-25 2025

Publiés selon

les IFRS

Ajustement

selon IAS 29

Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 29

Publiés selon

les IFRS

Ajustement

selon IAS 29

Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 29

Produits des activités ordinaires 133 106 97 133 203 450 088 2 263 452 351 Coût des produits vendus 68 383 (1 983 ) 66 400 249 858 (12 502 ) 237 356 Marge brute 64 723 2 080 66 803 200 230 14 765 214 995 Marge brute (en %) 49 % 50 % 44 % 48 % Charges Ventes et commercialisation 20 421 26 20 447 67 927 521 68 448 Charges administratives 15 033 132 15 165 56 182 (839 ) 55 343 Recherche et développement 9 223 53 9 276 28 984 434 29 418 Amortissement des immobilisations incorporelles 13 836 — 13 836 49 487 — 49 487 Résultat d’exploitation 6 210 1 869 8 079 (2 350 ) 14 649 12 299





T4-24 2024

Publiés selon

les IFRS

Ajustement

selon IAS 29

Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 29

Publiés selon

les IFRS

Ajustement

selon IAS 29

Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 29

Produits des activités ordinaires 96 864 (2 798 ) 94 066 371 304 (5 892 ) 365 412 Coût des produits vendus 56 512 (6 769 ) 49 743 196 899 (4 983 ) 191 916 Marge brute 40 352 3 971 44 323 174 405 (909 ) 173 496 Marge brute (en %) 42 % 47 % 47 % 47 % Charges Ventes et commercialisation 14 576 (626 ) 13 950 53 861 (1 253 ) 52 608 Charges administratives 10 741 (370 ) 10 371 45 488 (1 406 ) 44 082 Recherche et développement 7 365 (502 ) 6 863 23 304 (652 ) 22 652 Amortissement des immobilisations incorporelles 10 630 (9 ) 10 621 44 355 (27 ) 44 328 Résultat d’exploitation (2 960 ) 5 478 2 518 7 397 2 429 9 826



Principaux résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 291

Variation Variation T4-25 T4-24 $ % 2025 2024 $ % Produits des activités ordinaires ajustés 133 203 94 066 39 137 42 % 452 351 365 412 86 939 24 % Coût des produits vendus 66 400 49 743 (16 657 ) 33 % 237 356 191 916 (45 440 ) 24 % Marge brute 66 803 44 323 22 480 51 % 214 995 173 496 41 499 24 % Marge brute (en %) 50 % 47 % 48 % 47 % Charges Ventes et commercialisation 20 447 13 950 (6 497 ) 47 % 68 448 52 608 (15 840 ) 30 % Charges administratives 15 165 10 371 (4 794 ) 46 % 55 343 44 082 (11 261 ) 26 % Recherche et développement 9 276 6 863 (2 413 ) 35 % 29 418 22 652 (6 766 ) 30 % Amortissement des immobilisations

incorporelles 13 836 10 621 (3 215 ) 30 % 49 487 44 328 (5 159 ) 12 % Résultat d’exploitation 8 079 2 518 5 561 221 % 12 299 9 826 2 473 25 % BAIIA ajusté1 24 449 14 996 9 453 63 % 73 056 57 783 15 273 26 % BAIIA ajusté1(en %) 18 % 16 % 16 % 16 % BAIIA ajusté par action1 0,25 0,15 0,10 67 % 0,74 0,58 0,16 28 %

1 Le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action et les résultats financiers, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, sont considérés comme des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Produits des activités ordinaires ajustés1 par domaine thérapeutique

Variation Variation Domaines thérapeutiques T4-25 T4-242 $ % 2025 20242 $ % Oncologie/hématologie 42 074 34 322 7 752 23 % 147 480 137 611 9 869 7 % Maladies infectieuses 42 250 39 485 2 765 7 % 161 215 149 198 12 017 8 % Neurologie 26 994 12 504 14 490 116 % 85 501 53 225 32 276 61 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 21 885 7 755 14 130 182 % 58 155 25 378 32 777 129 % Total des produits des activités

ordinaires ajustés 133 203 94 066 39 137 42 % 452 351 365 412 86 939 24 % 1Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Les produits des activités ordinaires ajustés sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

2Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de la fin d’exercice 2025. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.

Produits des activités ordinaires ajustés1 par portefeuille de produits

Portefeuille de produits Variation Variation Produits novateurs T4-25 T4-242 $ % 2025 20242 $ % Promus 89 301 71 093 18 208 26 % 319 590 271 499 48 091 18 % À maturité 32 254 10 663 21 591 202 % 84 422 41 176 43 246 105 % Total, compte non tenu des produits

abandonnés 121 555 81 756 39 799 49 % 404 012 312 675 91 337 29 % Abandonnés 24 454 (430 ) 95 % 57 3 652 (3 595 ) 98 % Total 121 579 82 210 39 369 48 % 404 069 316 327 87 742 28 % Produits BGx Nouvellement mis en marché 678 407 271 67 % 2 139 1 930 209 11 % À maturité 10 894 11 296 (402 ) 4 % 45 793 46 534 (741 ) 2 % Total, compte non tenu des produits abandonnés 11 572 11 703 (131 ) 1 % 47 932 48 464 (532 ) 1 % Abandonnés 52 153 (101 ) 66 % 350 621 (271 ) 44 % Total 11 624 11 856 (232 ) 2 % 48 282 49 085 (803 ) 2 % Total des produits des activités ordinaires ajustés 133 203 94 066 39 137 42 % 452 351 365 412 86 939 24 % 1Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Les produits des activités ordinaires ajustés sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

2Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de la fin d’exercice 2025. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.



ii) Résultats financiers en devises constantes

Les résultats financiers en devises constantes sont obtenus en convertissant en $ CA les produits des activités ordinaires et les résultats financiers de la période précédente exprimés en monnaie fonctionnelle au moyen des taux de change en vigueur pendant la période considérée. En outre, en ce qui concerne l’Argentine, la Société ne tient pas compte de l’effet de l’hyperinflation et convertit les produits des activités ordinaires et les résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

La Société est d’avis que les résultats financiers en devises constantes sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent d’éliminer l’incidence des variations des taux de change sur la comparabilité d’une période à l’autre compte tenu de la volatilité sur les marchés de change et, par conséquent, offrent une plus grande transparence à l’égard de la performance sous-jacente de nos résultats financiers consolidés. La présentation des produits des activités ordinaires et des résultats financiers en devises constantes est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement de certains résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers en devises constantes.

T4-25 T4-24 Variation Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Ajustement

en devises

constantes Devises

constantes $ % Produits des activités ordinaires ajustés 133 203 94 066 6 104 100 170 33 033 33 % Coût des produits vendus 66 400 49 743 3 282 53 025 (13 375 ) 25 % Marge brute 66 803 44 323 2 822 47 145 19 658 42 % Marge brute (en %) 50 % 47 % 47 % Charges Ventes et commercialisation 20 447 13 950 744 14 694 (5 753 ) 39 % Charges administratives 15 165 10 371 305 10 676 (4 489 ) 42 % Recherche et développement 9 276 6 863 261 7 124 (2 152 ) 30 % Amortissement des immobilisations

incorporelles 13 836 10 621 (17 ) 10 604 (3 232 ) 30 % Résultat d’exploitation 8 079 2 518 1 529 4 047 4 032 100 % BAIIA ajusté2 24 449 16 520 7 929 48 % BAIIA ajusté2(%) 18 % 16 % BAIIA ajusté par action2 0,25 0,17 0,08 49 % 1Se reporter au paragraphe i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, pour de plus amples renseignements. 2Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action et les résultats financiers en devises constantes sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.





2025

2024

Variation Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Ajustement

en devises

constantes Devises

constantes $ % Produits des activités ordinaires ajustés 452 351 365 412 (916 ) 364 496 87 855 24 % Coût des produits vendus 237 356 191 916 (841 ) 191 075 (46 281 ) 24 % Marge brute 214 995 173 496 (75 ) 173 421 41 574 24 % Marge brute (en %) 48 % 47 % 48 % Charges Ventes et commercialisation 68 448 52 608 (19 ) 52 589 (15 859 ) 30 % Charges administratives 55 343 44 082 192 44 274 (11 069 ) 25 % Recherche et développement 29 418 22 652 49 22 701 (6 717 ) 30 % Amortissement des immobilisations

incorporelles 49 487 44 328 635 44 963 (4 524 ) 10 % Résultat d’exploitation 12 299 9 826 (932 ) 8 894 3 405 38 % BAIIA ajusté2 73 056 57 498 15 558 27 % BAIIA ajusté2(%) 16 % 16 % BAIIA ajusté par action2 0,74 0,57 0,16 28 % 1Se reporter au paragraphe i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, pour de plus amples renseignements. 2Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action et les résultats financiers en devises constantes sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.



Produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes1 par domaine thérapeutique

Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 Devises

constantes1 Devises

constantes1 Domaine thérapeutique 2025 20242 $ % 2025 20242 $ % Oncologie/hématologie 42 074 36 562 5 512 15 % 147 480 138 222 9 258 7 % Maladies infectieuses 42 250 41 448 802 2 % 161 215 147 577 13 638 9 % Neurologie 26 994 13 498 13 496 100 % 85 501 52 821 32 680 62 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 21 885 8 662 13 223 153 % 58 155 25 876 32 279 125 % Total 133 203 100 170 33 033 33 % 452 351 364 496 87 855 24 % 1Les produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

2Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de la fin d’exercice 2025. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.



Produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes1, par portefeuille de produits

Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 Devises

constantes1 Devises

constantes1 Produits novateurs 2025 20242 $ % 2025 20242 $ % Promus 89 301 76 298 13 003 17 % 319 590 270 220 49 370 18 % À maturité 32 254 11 187 21 067 188 % 84 422 41 142 43 280 105 % Total, compte non tenu des produits abandonnés 121 555 87 485 34 070 39 % 404 012 311 362 92 650 30 % Abandonnés 24 521 (497 ) 95 % 57 3 708 (3 651 ) 98 % Total 121 579 88 006 33 573 38 % 404 069 315 070 88 999 28 % Produits BGx Nouvellement mis en marché 678 418 260 62 % 2 139 1 925 214 11 % À maturité 10 894 11 594 (700 ) 6 % 45 793 46 882 (1 089 ) 2 % Total, compte non tenu des produits abandonnés 11 572 12 012 (440 ) 4 % 47 932 48 807 (875 ) 2 % Abandonnés 52 152 (100 ) 66 % 350 619 (269 ) 43 % Total 11 624 12 164 (540 ) 4 % 48 282 49 426 (1 144 ) 2 % Total Revenues 133 203 100 170 33 033 33 % 452 351 364 496 87 855 24 % 1Les produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

2Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de la fin d’exercice 2025. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires



Produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes1, par pays

Le tableau suivant présente les produits des activités ordinaires, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, par rapport aux produits des activités ordinaires en devises constantes par pays, selon l’emplacement du client.

Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 Devises

constantes1 Devises

constantes1 Produits des activités ordinaires 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Brésil 49 817 51 079 (1 262 ) 2 % 182 519 178 097 4 422 2 % Canada 36 180 8 997 27 183 302 % 84 281 25 693 58 588 228 % Colombie 14 747 11 409 3 338 29 % 54 999 52 497 2 502 5 % Argentine 10 164 10 353 (189 ) 2 % 43 009 40 011 2 998 7 % Mexique 6 326 4 331 1 995 46 % 24 502 18 288 6 214 34 % Reste de l’Amérique latine 10 442 10 851 (409 ) 4 % 43 022 39 873 3 149 8 % Autres2 5 527 3 150 2 377 75 % 20 019 10 037 9 982 99 % Total 133 203 100 170 33 033 33 % 452 351 364 496 87 855 24 % 1Les produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 2Comprennent les États-Unis et d’autres pays.



iii) Marge brute ajustée

La marge brute ajustée correspond aux produits des activités ordinaires diminués du coût des biens vendus, ajustés pour tenir compte de l’incidence d’IAS 29 (comptabilisation liée à l’hyperinflation) et de l’incidence sur le coût des biens vendus de la différence entre la juste valeur des stocks acquis et le coût payé dans le cadre de la transaction avec Paladin, laquelle a été comptabilisée selon IFRS 3, Regroupements d’entreprises, lorsque les stocks acquis dans le cadre de la transaction sont vendus (« charge de majoration »).

La Société est d’avis que la marge brute ajustée représente une mesure utile pour les investisseurs, car elle permet de considérer la marge brute sans l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 et la charge de majoration, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation de la marge brute ajustée est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Variation Variation T4-25 T4-24 $ % 2025 2024 $ % Marge brute 64 723 40 352 24 371 60 % 200 230 174 405 25 825 15 % Ajustements à la marge brute : Incidence d’IAS 29 2 080 3 971 (1 891 ) 48 % 14 765 (909 ) 15 674 1724 % Charge de majoration 1 411 — 1 411 — 3 642 — 3 642 — Marge brute ajustée 68 214 44 323 23 891 54 % 218 637 173 496 45 141 26 % Marge brute ajustée (en %)1 51 % 47 % 48 % 47 % 1Marge brute ajustée, en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés.



Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, la marge brute ajustée a augmenté de 23 891 $, ou 54 %. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, la marge brute ajustée a augmenté de 45 141 $, ou 26 %. Se reporter à la section Principaux résultats financiers présentés selon les IFRS pour obtenir des explications pour le T4-25 par rapport au T4-24, ainsi que pour l’exercice clos en 2025 par rapport à 2024.



iv) BAIIA

Le BAIIA correspond au résultat d’exploitation ajusté pour exclure l’amortissement des immobilisations incorporelles, la dépréciation d’actifs non courants et l’amortissement des immobilisations corporelles, mais tient compte des coûts liés aux contrats de location.

La Société est d’avis que le BAIIA représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation. La présentation du BAIIA est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

v) BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté pour tenir compte de l’incidence d’IAS 29 (comptabilisation liée à l’hyperinflation), des coûts d’acquisition et de transaction, de la charge de majoration et des charges non récurrentes.

La Société est d’avis que le BAIIA ajusté représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA ajusté est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant représente le rapprochement du résultat d’exploitation ajusté et du BAIIA et BAIIA ajusté :

Variation Variation T4-25 T4-24 $ % 2025 2024 $ % Résultat d’exploitation 6 210 (2 960 ) 9 170 310 % (2 350 ) 7 397 (9 747 ) 132 % Ajustements du résultat d’exploitation : Amortissement des immobilisations incorporelles 13 836 10 630 3 206 30 % 49 487 44 355 5 132 12 % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation 1 243 3 340 (2 097 ) 63 % 7 082 8 754 (1 672 ) 19 % Paiements de loyer (956 ) (1 052 ) 96 9 % (4 341 ) (3 913 ) (428 ) 11 % BAIIA 20 333 9 958 10 375 104 % 49 878 56 593 (6 715 ) 12 % Incidence d’IAS 29 2 068 5 038 (2 970 ) 59 % 13 589 963 12 626 1311 % Coûts d’acquisition et de transaction 149 — 149 — 4 780 121 4 659 — Charge de majoration 1 411 — 1 411 — 3 642 — 3 642 — Autres charges non récurrentes 488 — 488 — 1 167 106 1 061 — BAIIA ajusté 24 449 14 996 9 453 63 % 73 056 57 783 15 273 26 % BAIIA ajusté par action 0,25 0,15 0,10 67 % 0,74 0,58 0,16 28 %



Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, le BAIIA ajusté a augmenté de 9 453 $, ou 63 %. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, le BAIIA ajusté a augmenté de 15 273 $, ou 26 %. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse de la marge brute ajustée, contrebalancée en partie par la hausse des charges d’exploitation. Pour plus de renseignements, se reporter à la section Principaux résultats financiers présentés selon les IFRS.



Explication des ajustements au BAIIA pour obtenir le BAIIA ajusté

Incidence d’IAS 29 Incidence de la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 sur le résultat d’exploitation. Coûts d’acquisition et de transaction Les coûts d’acquisition et de transaction correspondent aux coûts engagés au titre des frais juridiques et des honoraires de consultation et de services-conseils liés aux acquisitions. Charge de majoration La charge de majoration correspond à l’incidence sur le coût des biens vendus de la différence entre la juste valeur des stocks acquis et le coût payé dans le cadre de la transaction comptabilisée selon IFRS 3, Regroupements d’entreprises, lorsque les stocks acquis dans le cadre de la transaction sont vendus. Autres charges non récurrentes Les autres charges non récurrentes correspondent aux charges qui n’ont pas été engagées par la Société dans le cours normal des activités et qui ne devraient pas l’être.



vi) BAIIA ajusté par action

Le BAIIA ajusté par action correspond au BAIIA ajusté divisé par le nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période concernée.

La Société est d’avis que le BAIIA ajusté par action représente une mesure utile, car il permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation sur une base par action ordinaire, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA ajusté par action est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

La Société a calculé le BAIIA ajusté par action comme suit :

T4-25 T4-24 2025 2024 BAIIA ajusté 24 449 14 996 73 056 57 783 BAIIA ajusté par action 0,25 0,15 0,74 0,58 Nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période (en milliers) 99 192 100 048 99 192 100 048





BILANS CONSOLIDÉS

(en milliers de dollars canadiens)

Aux 31 décembre 2025 2024 ACTIFS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 76 449 80 106 Titres négociables 18 834 62 225 Créances clients 127 775 105 196 Autres débiteurs 6 063 4 339 Stocks 135 866 102 698 Charges payées d’avance et dépôts 6 505 7 744 Autres actifs financiers courants 18 946 30 506 Impôts sur le résultat à recevoir 4 397 3 999 Total des actifs courants 394 835 396 813 Charges payées d’avance et dépôts 8 883 7 217 Actifs au titre de droits d’utilisation 9 919 5 912 Immobilisations corporelles 12 006 14 110 Immobilisations incorporelles 379 510 283 612 Goodwill 89 982 86 477 Autres actifs financiers 79 484 103 426 Actifs d’impôt différé 26 921 21 247 Autres créances à long terme 44 760 44 983 Total des actifs non courants 651 465 566 984 Total de l’actif 1 046 300 963 797





BILANS CONSOLIDÉS (suite)

(en milliers de dollars canadiens) Aux 31 décembre 2025 2024 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 120 868 78 345 Obligations locatives 3 398 2 640 Autres passifs 12 878 1 876 Emprunts bancaires 16 730 17 486 Impôts sur le résultat à payer 580 213 Autres soldes à payer 10 806 10 688 Total des passifs courants 165 260 111 248 Fournisseurs et charges à payer 4 887 4 828 Obligations locatives 6 618 3 434 Emprunts bancaires 51 165 25 899 Autres soldes à payer 48 105 19 443 Passifs d’impôt différé 2 993 3 840 Total du passif 279 028 168 692 Capitaux propres Capital social 530 140 534 266 Bons de souscription — 117 Surplus d’apport 32 449 25 708 Cumul des autres éléments du résultat global 55 741 80 220 Résultats non distribués 148 942 154 794 Total des capitaux propres 767 272 795 105 Total du passif et des capitaux propres 1 046 300 963 797





COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action)

Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre 2025 2024 2025 2024 Produits des activités ordinaires 133 106 96 864 450 088 371 304 Coût des produits vendus 68 383 56 512 249 858 196 899 Marge brute 64 723 40 352 200 230 174 405 Marge brute (en %) 49 % 42 % 44 % 47 % Charges Ventes et commercialisation 20 421 14 576 67 927 53 861 Charges administratives 15 033 10 741 56 182 45 488 Recherche et développement 9 223 7 365 28 984 23 304 Amortissement des immobilisations incorporelles 13 836 10 630 49 487 44 355 Résultat d’exploitation 6 210 (2 960 ) (2 350 ) 7 397 Produits d’intérêt sur les instruments

financiers évalués au coût amorti (1 018 ) (2 540 ) (5 961 ) (9 094 ) Autres produits d’intérêts (201 ) (122 ) (245 ) (1 316 ) Charge d’intérêts 3 924 2 447 10 422 9 223 Autres charges (329 ) 1 135 2 272 129 (Profit net) perte nette sur les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (8 930 ) (8 317 ) 2 341 11 435 (Profit) perte de change 2 260 (1 740 ) (1 856 ) 4 194 Profit lié à l’hyperinflation (720 ) (1 698 ) (2 621 ) (9 226 ) Résultat avant impôt sur le résultat 11 224 7 875 (6 702 ) 2 052 Impôt sur le résultat Exigible (221 ) (3 813 ) 2 483 963 Différé 2 591 953 (3 811 ) (3 243 ) Recouvrement d’impôt 2 370 (2 860 ) (1 328 ) (2 280 ) Résultat net 8 854 10 735 (5 374 ) 4 332 Résultat net de base et dilué par action 0,09 0,11 (0,05 ) 0,04 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 99 339 210 100 533 651 99 566 529 101 040 581 Dilué 99 861 530 100 942 735 99 566 529 101 436 902





TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2025 2024 2025 2024 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Résultat net de la période 8 854 10 735 (5 374 ) 4 332 Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d’exploitation : Amortissements 15 079 13 970 56 569 53 109 Perte nette (profit net) sur les instruments financiers (8 930 ) (8 317 ) 2 341 11 435 (Profit) perte de change latent(e) 109 (5 523 ) 1 363 (11 754 ) Autres activités d’exploitation 7 940 2 812 12 164 (1 218 ) 23 052 13 677 67 063 55 904 Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d’autres éléments 11 820 (12 208 ) 1 894 (19 624 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 34 872 1 469 68 957 36 280 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Acquisition de Paladin — — (110 081 ) — Achats de titres négociables (52 451 ) (25 990 ) (69 427 ) (149 329 ) Produit à l’échéance de titres négociables 46 949 45 429 111 635 196 122 Placements dans des fonds (73 ) (1 271 ) (967 ) (3 846 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles (1 549 ) (515 ) (31 786 ) (29 003 ) Autres activités d’investissement 2 540 396 25 468 3 019 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (4 584 ) 18 049 (75 158 ) 16 963 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Rachat d’actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (3 001 ) (5 150 ) (6 352 ) (8 866 ) Remboursement du capital aux termes des emprunts bancaires (26 990 ) (6 913 ) (87 204 ) (17 611 ) Produits tirés d’emprunts bancaires 867 543 112 070 3 473 Autres activités de financement (5 674 ) (3 834 ) (13 108 ) (10 536 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (34 798 ) (15 354 ) 5 406 (33 540 ) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période (4 510 ) 4 164 (795 ) 19 703 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 81 876 73 755 80 106 58 761 Écart de conversion, montant net (917 ) 2 187 (2 862 ) 1 642 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 76 449 80 106 76 449 80 106 Trésorerie et équivalents de trésorerie 76 449 80 106 76 449 80 106 Titres négociables 18 834 62 225 18 834 62 225 Total de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables 95 283 142 331 95 283 142 331



