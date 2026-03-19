Les travaux d’exploration de NIOB mènent à la définition de multiples cibles de forage

Vancouver, (Colombie-Britannique), 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après avoir obtenu environ 4,82 millions de dollars en financement accréditif l’an dernier, North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE : NIOB) (FSE : KS82.F) (OTCQB : NIOMF) (« North American Niobium », « NIOB » ou la « Société ») a consacré le premier trimestre de 2026 à l’identification de multiples cibles de forage prioritaires au sein de son portefeuille québécois d’actifs en minéraux critiques. La Société s’est appuyée sur des données qu’elle a acquises ainsi que sur des données historiques du gouvernement afin de définir plusieurs cibles prioritaires à tester par forage sur les projets Seigneurie, Bardy, Blanchette, Miskam et Sabot.

« Notre pipeline de cibles de forage à l’échelle du Québec s’est nettement amélioré », a déclaré Murray Nye, chef de la direction de North American Niobium. « Ce qui se dessine maintenant, c’est un portrait à l’échelle d’un district comportant de multiples cibles et, dans le secteur de La Tuque — notamment Bardy, Blanchette, Sabot et Miskam — des indices laissant croire à plus d’un événement minéralisateur. Cela nous donne plusieurs occasions de tester le niobium, les terres rares et d’autres éléments critiques dans le cadre de ce qui devrait être une campagne de forage active en 2026. »

Faits saillants

La Société a généré de multiples cibles de forage à travers les projets Seigneurie, Bardy, Blanchette, Sabot et Miskam, en vue d’une campagne de forage d’environ 10 000 mètres d’ici la fin de 2026.

Les travaux divulgués publiquement appuient trois grands styles de cibles au sein de systèmes alcalins prospectifs pour le niobium, les éléments des terres rares (« ETR ») et d’autres minéraux critiques : des systèmes associés aux carbonatites, des phases intrusives syénitiques évoluées, ainsi que des expressions pegmatitiques ou hydrothermales tardives.

Dans le secteur de La Tuque, la cartographie historique du gouvernement et les compilations de la Société indiquent un potentiel de multiples épisodes de minéralisation en niobium et en terres rares, incluant des événements intrusifs syénitiques plus jeunes ainsi qu’une minéralisation plus ancienne de type pegmatitique granitique enrichie en niobium et en terres rares.

Les levés de radon dans les gaz du sol réalisés dans le secteur de La Tuque sont presque terminés et devraient se poursuivre sur le projet Seigneurie, tandis que le levé magnétique haute résolution par drone prévu sur Bardy et Blanchette a été retardé en raison des conditions météorologiques et de la disponibilité du personnel.

À Seigneurie, la Société estime que la cible intrusive pourrait dépasser 300 mètres de largeur par endroits, et que les forages prévus viseront à tester la largeur et le zonage interne du système, où la minéralisation en niobium et en terres rares pourrait se concentrer dans différentes parties de l’intrusion.





Progrès de l’exploration en 2026 et campagne de forage

Depuis le début de 2026, la Société met en œuvre un programme d’exploration par étapes visant à préciser et à prioriser les cibles de forage à travers son portefeuille québécois. Les travaux divulgués publiquement ont compris des levés de radon, de l’échantillonnage sélectif de roche, une réinterprétation géologique, des avancées dans l’obtention des permis, ainsi que l’expansion du portefeuille par l’ajout de Miskam.

Ces travaux ont permis à la Société de concentrer davantage ses efforts sur un portefeuille de cibles associées à des systèmes syénitiques et carbonatitiques, soit deux des principaux types de gisements qu’elle explore à travers son portefeuille québécois pour le niobium, les éléments des terres rares et potentiellement d’autres minéraux critiques.

North American Niobium prévoit tester ces cibles au moyen d’une campagne de forage d’environ 10 000 mètres, qui devrait être complétée d’ici la fin de l’année. L’échelle, la continuité, le zonage interne et le potentiel de minéralisation de plusieurs environnements géologiques seront évalués. La répartition des mètres de forage demeurera flexible, de façon à permettre le classement et l’ajustement des cibles à mesure que de nouvelles données seront reçues.

Compte tenu des relations établies avec les parties prenantes dans le cadre des récentes activités de permis, la Société estime que les futures demandes d’Autorisation de Travaux à Impacts (« ATI ») pourraient progresser plus efficacement. La Société prévoit soumettre des demandes d’ATI additionnelles, selon le cas, afin d’appuyer les travaux de forage sur l’ensemble de son portefeuille d’actifs au Québec.

Secteur de La Tuque : indices de multiples impulsions de minéralisation Nb-ETR

La Société estime que le secteur de La Tuque pourrait avoir connu plus d’un épisode de minéralisation en niobium et en terres rares, ce qui élargit le potentiel d’exploration sur Bardy, Blanchette, Sabot et Miskam.

Les travaux gouvernementaux du Québec indiquent que la minéralisation en niobium et en éléments des terres rares associée aux pegmatites et aux syénites reflète deux événements minéralisateurs distincts. Les données géochronologiques montrent que les pegmatites minéralisées de Bardy et de Blanchette (1060–1070 Ma) sont antérieures aux phases intrusives syénitiques plus jeunes (environ 1025–981 Ma) d’environ 35 à 90 millions d’années. La Société considère cela comme très encourageant, puisqu’il est possible que le district ait connu plusieurs épisodes minéralisateurs qui demeurent encore mal reconnus et qui justifient des travaux d’exploration supplémentaires.

À l’appui de cette interprétation, la Société note que des anomalies dans les sédiments de fond de lac sont spatialement associées à des intrusions alcalines d’âges différents. Des échantillons choisis anomaux enrichis en terres rares et en niobium ont été identifiés dans des intrusions alcalines, tandis que d’autres teneurs anomales en terres rares ont également été relevées dans des intrusions mafiques et des roches métasédimentaires spatialement associées à ces mêmes systèmes alcalins.

Figure 1: Portefeuille de droits exclusifs d’exploration de NIOB dans le secteur de La Tuque. Quatre propriétés conçues pour tester, d’une part, les cibles pegmatitiques porteuses de niobium et de terres rares à Bardy et Blanchette et, d’autre part, les intrusions alcalines sur Sabot et Miskam at Bardy and Blanchette, and two, the Alkaline intrusions on Sabot and Miskam.

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Mise à jour sur les projets

À Bardy et Blanchette, la Société a utilisé les résultats des levés de radon, l’échantillonnage sélectif, l’interprétation géologique et la géophysique planifiée afin de définir et d’affiner les cibles de forage. Des divulgations publiques antérieures avaient mis en évidence des anomalies de radon ainsi que des extensions interprétées de systèmes prospectifs dans le secteur de La Tuque. Le levé magnétique par drone prévu sur ces propriétés a été retardé, mais il demeure intégré aux travaux plus larges de génération de cibles de la Société.

À Sabot, les résultats de terrain déjà divulgués ainsi que l’interprétation à l’échelle du district continuent d’appuyer son inclusion dans le pipeline de cibles de la Société pour 2026, avec une campagne de forage portatif prévue en avril-mai dans le cadre de sa stratégie d’exploration plus large liée aux systèmes syénitiques.

À Miskam, la Société a étendu son portefeuille de droits exclusifs d’exploration à un autre secteur associé à des anomalies en niobium-lanthane-yttrium dans les sédiments des fonds de lacs ainsi qu’à une géologie intrusive alcaline cartographiée. La direction considère que Miskam s’inscrit dans sa stratégie à l’échelle du district visant à repérer des cibles prospectives en niobium et en terres rares associées à des systèmes alcalins.

À Seigneurie, l’interprétation géologique de la Société appuie la présence d’un vaste système intrusif qui pourrait dépasser 300 mètres de largeur à certains endroits. Les forages prévus viseront à tester la largeur de ce corps intrusif, en reconnaissant que la minéralisation en niobium et en terres rares pourrait se concentrer dans différentes zones du système. Seigneurie demeure un élément important du plan d’exploration 2026 de la Société à la suite des avancées liées au processus d’autorisation ATI.

Personne qualifiée

L’information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été préparée conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers. Clyde McMillan, géo. (OGQ no 2193), consultant auprès de la Société et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a examiné et approuvé l’information technique contenue dans le présent communiqué.

À PROPOS DE NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. est une société nord-américaine d’exploration minière axée sur l’acquisition et la mise en valeur d’actifs en métaux précieux, métaux de base et minéraux critiques. Son portefeuille comprend la propriété Silver Lake située dans la division minière Omineca, en Colombie-Britannique, ainsi qu’un ensemble de propriétés récemment acquis dans la province de Grenville, au Québec. Les propriétés québécoises procurent une exposition aux éléments des terres rares, au niobium ainsi qu’à des occurrences de nickel-cuivre, élargissant la présence de la Société dans les minéraux critiques stratégiquement importants pour les applications énergétiques et de défense.

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Murray Nye

Chef de la direction

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

FORWARD LOOKING STATEMENTS

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