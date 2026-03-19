「Hong Kong Mega 8」世界級體育盛事匯聚亞洲盛事之都

香港, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今年3月至4月，香港正密鑼緊鼓迎來一連串世界級大型盛事。「Hong Kong Mega 8」將為旅客帶來八項涵蓋體育、藝術及文化的非凡盛會，全方位發放「亞洲盛事之都」的澎湃能量與國際魅力。

在一系列精彩活動陣容當中，四項國際體壇焦點賽事——香港國際七人欖球賽、2026 UCI世界盃場地單車賽（中國香港）、香港打吡大賽及冠軍賽馬日——將雲集頂尖運動員與熱情粉絲，於全城各地帶來難忘的娛樂體驗。這些盛事充分展現香港節奏明快、動感十足，且洋溢國際色彩的都會精神。



2026香港國際七人欖球賽：欖球傳奇聯乘派對狂歡

2026年4月17日至19日 | 啟德主場館





作為全球具代表性的年度體壇盛事之一，邁進50週年的香港國際七人欖球賽於2026年以矚目姿態回歸。今年賽事將第二度於設備先進的啟德主場館舉行，30支世界一級勁旅將於為期三天的72場激戰中一較高下，包括中國香港男子隊及女子隊的Melrose銀劍賽衛冕賽，同場配合各式娛樂表演，營造獨一無二的派對氛圍。

今屆適逢活動的金禧誌慶，保證為球迷帶來球場內外同樣精彩的熾熱慶典。欖球界傳奇巨星撒力菲（Waisale Serevi）、科比斯（DJ Forbes）及京治（Tyla King）將以官方大使身份於賽事週末亮相，並與人見人愛的吉祥物「衛比」一同在七欖球迷村與粉絲互動。

娛樂節目將是今次金禧慶典的重頭戲。今年的香港國際七人欖球賽將首度舉辦K-pop派對，邀得女團Primrose及唱作人Gwyn Dorado演出；夜店傳奇DJ Hanna亦會帶來結合韓國流行樂、韓國嘻哈與浩室音樂的高能量表演。此外，歐洲頭號派對樂隊Vengaboys將以人氣金曲炒熱全場，於賽事期間持續帶動高漲氣氛。

在賽事之間，球迷也可到訪佔地10,700平方米的七欖球迷村，超過20位DJ、樂隊及舞蹈團將輪流演出，營造出香港國際七人欖球賽的標誌性嘉年華狂歡氛圍。

香港打吡大賽：本地體壇年度矚目賽事

2026年3月22日 | 沙田馬場





相片來源：香港賽馬會

賽馬運動一直是香港最受歡迎的體育傳統之一，而香港打吡大賽更是香港馬壇自1873年以來的最高榮譽賽事。

作為四歲馬經典賽事系列的終極之戰（前兩關分別為香港經典一哩賽及香港經典盃），香港打吡大賽是每匹新星賽駒一生一次爭奪尊尚榮耀的罕有機會。賽事系列總獎金高達港幣5,200萬，這次打吡大賽為本地最具潛力的四歲良駒設下最高舞台，誠邀一眾馬迷親臨見證未來王者誕生。

2026 UCI世界盃場地單車賽（中國香港）：一流單車手爭奪世界排名積分

2026年4月17日至19日 | 香港單車館





作為頂級國際場地單車系列賽的第二站，2026 UCI世界盃場地單車賽（中國香港）將為一眾單車迷帶來連場世界級龍爭虎鬥。

UCI世界盃場地單車賽與世界錦標賽及奧運會同樣屬於UCI年度賽曆上最具影響力的賽事之一。多支頂尖國家代表隊將雲集香港單車館，在多個奧運會場地單車項目中一較高下，爭奪極具價值的世界排名積分。香港站賽事預計將吸引來自接近40個國家及地區、400位職業單車手參賽，合力上演一場展現速度、策略與耐力的巔峰對決。

冠軍賽馬日：世界級賽駒雲集沙田

2026年4月26日 | 沙田馬場

冠軍賽馬日是香港另一項年度賽馬焦點盛事，吸引全球馬壇高手來港競逐殊榮。

賽事共設三項一級賽，雲集世界級賽駒與騎師與香港精英良駒一較高下。此顯赫賽事為一眾馬迷提供難能可貴的機會，讓他們親眼見證浪漫勇士、傲遊氣泡及嘉應高昇等本地名駒，在主場迎戰來自世界各地的強勁對手。頂級競賽加上熾熱的賽馬日氣氛，冠軍賽馬日絕對是訪港旅客與本地馬迷不容錯過的矚目盛事。

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