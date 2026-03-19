Kühlschranktests liefern positive Ergebnisse

BRÜSSEL, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ESN (European Service Network S.A.) verantwortet die Erstellung der Kommunikationsmaterialien und die Leitung der Kommunikationskampagne für JACOP 2024. ESN ist Teil eines von EY geführten Konsortiums, das von EISMEA und DG GROW (Referenz: EISMEA/2021/OP/0016) mit einem Rahmenvertrag betraut wurde.

Im Rahmen des Tests wurden 18 Haushaltskühlschränke von 14 unterschiedlichen Marken auf ihre Konformität mit den EU-Vorschriften zum Ökodesign und zur Energieverbrauchskennzeichnung geprüft. Die Geräte wurden von nationalen Marktüberwachungsbehörden in Kroatien, Island, Lettland, Litauen und Rumänien erworben. Sechs Kühlschränke wurden in Geschäften und 12 online gekauft. Die Geräte umfassten Modelle mit manueller Abtauung und Modelle mit automatischer Abtauung. Die Auswahl basierte auf umfassenden Marktanalysen.

Strenge Testverfahren

Die Tests fanden in einem akkreditierten, auf Ökodesign spezialisierten Prüflabor in Dänemark statt.

17 der getesteten Modelle entsprachen den EU-Anforderungen in Bezug auf Energieeffizienz, Geräuschemissionen und Kühlvolumen. Drei Geräte bestanden die Erstprüfung nicht. Nach weiteren Analysen konnten zwei dieser Modelle die Prüfung bestehen. Für das dritte Gerät konnte keine Bewertung ermittelt werden.

Auffällig ist, dass sich die deklarierte Energieeffizienzklasse häufig im Grenzbereich zwischen zwei Kategorien bewegt. So kann ein Kühlschrank beispielsweise mit der Klasse E ausgewiesen sein, in der Messung jedoch der Klasse F zugeordnet werden – wobei der Energieverbrauch dennoch innerhalb der zulässigen Toleranz von 10 % bleibt.

Auf Kennzeichnung und Produktinformationen achten

Die nationalen Marktüberwachungsbehörden, denen die Auswahl der Proben und die Überwachung der Tests oblag, empfehlen Verbrauchern, sich vor dem Kauf mit den Produktkennzeichnungen vertraut zu machen. Diese liefern weit mehr Informationen als lediglich die Energieeffizienzklasse. Ebenso sollte die Bedienungsanleitung gelesen werden. Eine fachgerechte Installation gemäß Herstellerangaben trägt wesentlich zur optimalen Leistung des Geräts bei. Zudem kann sich die Investition in ein energieeffizienteres Modell langfristig finanziell auszahlen.

Herstellern wird empfohlen, sicherzustellen, dass Energiekennzeichnungen gut sichtbar und korrekt angebracht sind und sämtliche Produktinformationen transparent zur Verfügung stehen. Importeure, die Geräte unter eigenem Namen vertreiben, übernehmen dabei die Pflichten eines Herstellers.

Wirtschaftsakteure sind angehalten, eng mit den Marktüberwachungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die Einhaltung der EU-Vorschriften zu gewährleisten.

Vanessa Capurso, Policy Officer bei DG GROW: „Marktüberwachungskampagnen wie diese sind entscheidend, um sowohl Verbraucher als auch Unternehmen im Binnenmarkt vor unlauterem Wettbewerb durch nicht regelkonforme Anbieter zu schützen. Die Ergebnisse bestätigen, dass regelmäßige Kontrollen ein wirksames Instrument zur Durchsetzung der EU-Vorgaben sind.“

JACOP 2024

Die Tests wurden im Rahmen der „Joint Actions on Compliance of Products“ (JACOP) 2024 in der EU sowie in den EFTA-Staaten durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, durch eine intensivere Zusammenarbeit der Marktüberwachungsbehörden einen sicheren Binnenmarkt zu gewährleisten. Hierzu zählen gemeinsame Produkttests, Risikobewertungen sowie die Harmonisierung von Arbeitsprozessen. Insgesamt wurden 16 Produktkategorien getestet.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: JACOP 2024 jacop2024@esn.eu