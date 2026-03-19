Las pruebas realizadas a los frigoríficos arrojan resultados positivos

BRUSELAS, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ESN (European Service Network S.A.) elabora los materiales de comunicación y gestiona la campaña de comunicación de JACOP 2024. ESN forma parte de un consorcio liderado por EY, al que EISMEA y la DG GROW han adjudicado un contrato marco (referencia: EISMEA/2021/OP/0016).

Se sometieron a prueba 18 frigoríficos domésticos de 14 marcas diferentes para comprobar su conformidad con la normativa de la UE sobre diseño ecológico y etiquetado energético. Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado los adquirieron en Croacia, Islandia, Letonia, Lituania y Rumanía. 6 se compraron en tienda y 12 por Internet. Entre los modelos había tanto electrodomésticos con descongelación manual como automática. Se seleccionaron basándose en un estudio de mercado.

Pruebas sólidas

Las pruebas se llevaron a cabo en un laboratorio acreditado de Dinamarca especializado en diseño ecológico.

17 modelos cumplían los requisitos de la UE en materia de eficiencia energética, emisiones sonoras y volumen de refrigeración. 3 modelos no superaron las pruebas iniciales. Tras realizar nuevas comprobaciones, 2 de esos modelos superaron las pruebas. En cuanto al tercero, no se pudo determinar si había aprobado o suspendido.

La clase de eficiencia energética indicada suele situarse «en el límite» entre dos valores. Por tanto, aunque un frigorífico pueda estar clasificado como E, si en realidad se mide como F, su consumo energético sigue estando dentro del margen de tolerancia del 10 %.

Etiquetas de comprobación e información del producto

Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, que seleccionaron las muestras y supervisaron las pruebas, aconsejaron a los consumidores que se familiarizaran con las etiquetas de los productos antes de comprar un frigorífico, ya que contienen más información además de la clase energética, y que se leyeran los manuales de usuario. Si se instala el frigorífico tal y como se indica, esto contribuirá a optimizar su rendimiento. Gastar más en un electrodoméstico con una mejor clasificación energética puede suponer un ahorro a largo plazo.

Entre las recomendaciones dirigidas a los fabricantes se incluía garantizar que las etiquetas energéticas de los frigoríficos fueran visibles y precisas, y que el resto de la información sobre el producto estuviera fácilmente accesible. Los importadores que ponen su nombre en un frigorífico asumen las responsabilidades del fabricante.

Se anima a los operadores económicos a colaborar con las autoridades de vigilancia del mercado para garantizar el cumplimiento de la normativa de la UE.

Vanessa Capurso, responsable de políticas de la DG GROW, declaró: «Las campañas de vigilancia del mercado como esta son fundamentales para proteger a los consumidores y también a las empresas del mercado único frente a la competencia desleal de quienes no cumplen las normas. Los resultados de estas pruebas confirman que las campañas periódicas de vigilancia del mercado son eficaces para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la UE».

JACOP 2024

Las pruebas se llevaron a cabo durante la iniciativa «Acciones Conjuntas sobre la Conformidad de los Productos» (JACOP, por sus siglas en inglés) 2024 en los países de la UE y la AELC. El objetivo del proyecto es garantizar la seguridad del mercado único mediante el refuerzo de la cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado. Juntos prueban los productos, determinan sus riesgos y armonizan sus métodos de trabajo. Se sometieron a prueba un total de 16 categorías de productos.

Para obtener más información, póngase en contacto con: JACOP 2024 jacop2024@esn.eu