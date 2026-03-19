Des tests de réfrigérateurs révèlent des résultats positifs

BRUXELLES, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ESN (European Service Network S.A.) élabore les supports de communication et gère la campagne de communication pour JACOP 2024. ESN fait partie d’un consortium dirigé par EY, qui s’est vu attribuer un contrat-cadre par l’EISMEA et la DG GROW (référence : EISMEA/2021/OP/0016).

Dix-huit réfrigérateurs domestiques de 14 marques différentes ont été testés afin de vérifier leur conformité aux réglementations de l’UE en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. Les autorités nationales de surveillance du marché les ont achetés en Croatie, en Islande, en Lettonie, en Lituanie et en Roumanie. Six ont été achetés en magasin et douze en ligne. Les modèles comprenaient à la fois des appareils à dégivrage manuel et des appareils à dégivrage automatique. Ils ont été sélectionnés sur la base d’une étude de marché.

Essais approfondis

Les essais ont été réalisés dans un laboratoire accrédité au Danemark, spécialisé dans l’écoconception.

Dix-sept modèles respectent les exigences de l’UE en matière d’efficacité énergétique, d’émissions sonores et de volume utile. Trois modèles n’ont pas réussi les essais initiaux. Après des vérifications supplémentaires, deux de ces modèles se sont révélés conformes. Pour le troisième, il n’a pas été possible de déterminer sa conformité.

La classe d’efficacité énergétique déclarée se situe souvent « à la limite » entre deux classes. Ainsi, un réfrigérateur peut être déclaré en classe E, mais être mesuré en classe F, tout en restant dans la limite de tolérance de 10 % en matière de consommation d’énergie.

Vérifiez les étiquettes et les informations produit

Les autorités nationales de surveillance du marché, qui ont sélectionné les échantillons et supervisé les essais, conseillent aux consommateurs de se familiariser avec les étiquettes des produits avant d’acheter un réfrigérateur. Celles-ci contiennent davantage d’informations que la seule classe énergétique. Ils recommandent également de lire les notices d’utilisation. Installer le réfrigérateur conformément aux instructions permet d’optimiser ses performances. Dépenser davantage pour un appareil bénéficiant d’une meilleure classe énergétique peut générer des économies à long terme.

Les recommandations à l’intention des fabricants incluent notamment de veiller à ce que les étiquettes énergétiques des réfrigérateurs soient visibles et exactes, et à ce que toutes les autres informations relatives aux produits soient facilement accessibles. Les importateurs qui apposent leur nom sur un réfrigérateur assument les responsabilités du fabricant.

Les opérateurs économiques sont encouragés à collaborer avec les autorités de surveillance du marché afin de garantir la conformité aux réglementations de l’UE.

Vanessa Capurso, Policy Officer à la DG GROW, a déclaré : « Des campagnes de surveillance du marché comme celle-ci sont essentielles pour protéger les consommateurs ainsi que les entreprises sur le marché unique contre la concurrence déloyale de ceux qui ne respectent pas les règles. Les résultats de ces essais confirment que des campagnes régulières de surveillance du marché sont efficaces pour faire respecter les exigences de l’UE. »

JACOP 2024

Les essais ont été réalisés dans le cadre des actions conjointes sur la conformité des produits (JACOP) 2024 dans l’ensemble des pays de l’UE et de l’AELE. L’objectif du projet est de garantir un marché unique sûr en renforçant la coopération entre les autorités de surveillance du marché. Elles testent conjointement les produits, évaluent leurs risques et harmonisent leurs méthodes de travail. Au total,16 catégories de produits ont été testées.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : JACOP 2024 jacop2024@esn.eu