I test sui frigoriferi hanno dato esito positivo

BRUXELLES, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ESN (European Service Network S.A.) è responsabile dello sviluppo dei materiali informativi e della gestione della campagna di comunicazione per JACOP 2024. ESN fa parte di un consorzio guidato da EY, aggiudicatario di un contratto quadro da parte di EISMEA e DG GROW (riferimento: EISMEA/2021/OP/0016).

Sono stati sottoposti a test 18 frigoriferi per uso domestico, appartenenti a 14 marchi differenti, al fine di valutarne la conformità alle normative UE in tema di ecodesign ed etichettatura energetica. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato li hanno acquistati in Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania e Romania. Sei sono stati acquistati in negozio e dodici online. I modelli includevano apparecchi sia a sbrinamento manuale che automatico. Sono stati selezionati sulla base di una ricerca di mercato.

Test rigorosi

I test sono stati condotti in un laboratorio accreditato in Danimarca, specializzato in ecodesign.

Diciassette modelli soddisfano i requisiti dell'UE in materia di efficienza energetica, emissioni sonore e capacità del vano refrigerato. Tre modelli non hanno superato i test iniziali. Dopo ulteriori verifiche, due di questi modelli hanno superato la prova. Per il terzo modello non è stato possibile stabilire se abbia superato o meno il test.

La classe di efficienza energetica dichiarata è spesso "al confine" tra due valori. Così, può capitare che un frigorifero venga dichiarato di classe E mentre potrebbe risultare di classe F a fronte delle misurazioni, pur rimanendo il consumo energetico entro il limite di tolleranza del 10%.

Controllare le etichette e le informazioni sul prodotto

Le autorità nazionali di vigilanza del mercato, che hanno selezionato i campioni e supervisionato i test, hanno consigliato ai consumatori di familiarizzare con le etichette dei prodotti prima di acquistare un frigorifero, in quanto forniscono più dettagli della semplice classe energetica, e di leggere i manuali d'uso. Installare il frigorifero seguendo le indicazioni contribuirà a ottimizzarne le performance. Investire di più in un elettrodomestico con una classe energetica migliore può portare a risparmi nel lungo periodo.

Tra le raccomandazioni rivolte ai produttori figuravano la garanzia di rendere le etichette energetiche dei frigoriferi visibili e accurate e che tutte le altre informazioni sul prodotto fossero facilmente accessibili. Gli importatori che appongono il proprio nome su un frigorifero assumono le responsabilità del produttore.

Si invitano gli operatori economici a collaborare con le autorità di vigilanza del mercato per garantire il rispetto delle normative UE.

Vanessa Capurso, Policy Officer della DG GROW, ha dichiarato: "Campagne di vigilanza del mercato come questa sono fondamentali per proteggere i consumatori e le imprese del mercato unico dalla concorrenza sleale di chi non rispetta le regole. L'esito di questi test conferma che regolari campagne di vigilanza del mercato sono efficaci nell'assicurare il rispetto delle normative UE".

JACOP 2024

I test sono stati condotti durante le Joint Actions on Compliance of Products (JACOP) 2024 in tutti i Paesi dell'UE e dell'EFTA. La finalità del progetto è garantire un mercato unico sicuro rafforzando la cooperazione tra le autorità di sorveglianza del mercato. Collaborano per testare i prodotti, valutarne i rischi e armonizzare le modalità operative. Sono state testate complessivamente 16 categorie di prodotto.

Per maggiori informazioni, contattare: JACOP 2024 jacop2024@esn.eu