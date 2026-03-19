SATO Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

SATO Oyj, Pörssitiedote 19.3.2026 klo 14.45

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2026 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2025 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta ja hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista.

Tilinpäätös ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025

Yhtiön hallitus

SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi jäsentä (5).

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin. Hallituksen jäseninä jatkavat Ming Eng, Juha Juntunen, Tarja Pääkkönen ja Sharam Rahi.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Aleksi Martamo, KHT.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa osinkoa 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 1.4.2026.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 506 424 osaketta. Osakkeiden enimmäislukumäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2025 antaman valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla Yhtiökokous, kutsut ja pöytäkirjat viimeistään 2.4.2026.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

SATO Oyj:n hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 19.3.2026. Kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet.

Hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ming Eng.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Erik Selinin sekä jäseniksi Tarja Pääkkösen ja Ming Engin.

Lisätietoja:

Leena Rentola, lakiasiainjohtaja, SATO Oyj, p. 040 592 1665, etunimi.sukunimi@sato.fi

