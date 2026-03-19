Cygnet.One krijgt BOSA-accreditering om conforme e-invoicing in België en de hele EU mogelijk te maken

BRUSSEL, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnet.One, een wereldwijde leverancier van fiscale en digitale conformiteitsoplossingen in meer dan 40 landen, kondigde onlangs de registratie van zijn e-invoicingplatform bij de Belgische Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) aan. Hiermee wordt de capaciteit van het bedrijf versterkt om ondernemingen te ondersteunen in hun voorbereiding op evoluerende Belgische en Europese digitale e-invoicing- en btw-diensten. De accreditering stelt in België actieve ondernemingen in staat om gebruik te maken van gestructureerde elektronische facturering die voldoet aan de toekomstige regelgevingsvereisten, met behulp van een geharmoniseerd platform. Dit waarborgt ook grensoverschrijdende conformiteit in de hele Europese Unie.

Naarmate gestructureerde e-invoicing in Europa, het VK, MENA en APAC in een stroomversnelling raakt, krijgen ondernemingen te maken met problemen in verband met gefragmenteerde frameworks, afwijkende schema's en validatieregels, en factuurstatussen. Evoluerende vereisten van de autoriteiten compliceren conformiteit nog meer en beperken wereldwijde visie en governance. Cygnet.One pakt deze complexiteit aan met een enkel wereldwijd platform dat alle belangrijke e-invoicingmodellen ondersteunt, waaronder PEPPOL en non-PEPPOL-frameworks, Continuous Transaction Controls en real time goedkeuring evenals rapportagemodellen na uitgifte. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om in verschillende landen afzonderlijke oplossingen en providers te gebruiken en te beheren.

Cygnet.One is een Open PEPPOL-gecertificeerd Access Point (AP) en Service Metadata Publisher (SMP). Met deze BOSA-registratie is Cygnet.One nu goed geplaatst om ondernemingen in België bij te staan met beveiligde, conforme en schaalbare e-invoicingmogelijkheden die naadloos aansluiten op bredere Europese fiscale ecosystemen. Dit platform is ook geaccrediteerd door belangrijke fiscale autoriteiten zoals GSTN (India – IRP), ZATCA (KSA), MOF (UAE), LHDN & MDEC (Maleisië), ZRA (Zambia) en anderen als Application Service Provider (ASP) voor e-invoicing en btw/gst-conformiteit.

Het platform beheert de volledige e-invoicingcyclus voor Belgische ondernemingen, waaronder e2e ERP-integratie om documenten op te halen of handmatig documenten te genereren in een intuïtieve UI/UX. Het valideert gegevens, verzendt of ontvangt en archiveert e-invoices voor zowel B2B- als B2G-transacties, zowel nationaal als grensoverschrijdend. Voor grote ondernemingen met meerdere vestigingen en middelgrote ondernemingen maakt het analyse vanaf één enkel dashboard mogelijk. CygNova – Onze AI-gestuurde financiële informatie stelt leiders in staat om de gezondheid van hun crediteuren en debiteuren te begrijpen aan de hand van inzichten in begrijpelijke taal, voor snellere, datagestuurde beslissingen. Cygnet.One speelt een cruciale rol in het garanderen van 100% fiscale conformiteit voor e-invoicing in België.

Meer dan 1000 ondernemingen wereldwijd vertrouwen op Cygnet.One, dat is gebouwd op een API-first-architectuur die ook andere ERP-integratiemechanismen ondersteunt, waaronder bestandsgebaseerde, en configureerbare vooraf gebouwde connectoren. Dit maakt naadloze e-invoiceconformiteit mogelijk voor zowel verkoop- als inkoopworkflows, zonder de financiële of procurementworkflows te verstoren. Flexibele hostingopties (on-site, privé-SaaS en On cloud) waarborgen schaalbaarheid, harmonisering van gegevensopslag en betrouwbaarheid tijdens piekconformiteitscycli.

Meer dan 200 miljoen e-invoices en 5 miljard verwerkte transacties: Cygnet.One combineert schaal met intelligentie. De architectuur is ontworpen voor de verwerking van hoge volumes, zodat operationele continuïteit ook met de nieuwe diensten in Europa en wereldwijd gewaarborgd is. Het platform is gebouwd met beveiliging op ondernemingsniveau, gecodeerde gegevensoverdracht en conforme archivering.

Buiten de technologische aspecten werkt Cygnet.One actief samen met partners en vooraanstaande ondernemingen, van CFO's tot IT-leiders, om het gebruik van e-invoicing en de digitale fiscale transformatie wereldwijd te bevorderen.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling zei dhr. Niraj Hutheesing, Oprichter en & MD, Cygnet.One:

"Mondiale e-invoicing wordt langzaamaan de kern van digitale fiscale transformatie wereldwijd. Er vindt niet alleen een conformiteitsverschuiving plaats, maar een structurele verandering naar real time Tax Assurance. Het is onze taak om wereldwijde fiscale transformatie mogelijk maken, door informatie rechtstreeks in elke transactie in te bedden en er zo voor te zorgen dat e-invoices bij de bron worden gevalideerd, en auditklaar en conform zijn. Wij willen dat ondernemingen van reactieve rapportage overschakelen op continu, datagestuurd btw-beheer."

Naam: Niraj Hutheesing -

Nummer: +91-9824032919

E-mail: niraj@cygnetinfotech.com

Functie: Oprichter en MD

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35c78798-de2b-4e88-a25c-80016bd37ad7