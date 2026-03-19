Equifax Canada offre ReadyResponse de Breachlink, un service de coordination des interventions en cas de violation de données conçu pour aider à autonomiser et à protéger les entreprises

TORONTO, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EquifaxMD Canada, une entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, a annoncé aujourd’hui qu’elle offre désormais aux clients d’Equifax l’accès à ReadyResponse de Breachlink, un fournisseur de premier plan en matière de préparation en cas de violation de données, de coordination et de gestion d’incidents. Ce service complet aide les petites et moyennes entreprises (PME) à se préparer à l’éventualité d’un incident de cybersécurité, à y réagir et à s’en remettre en leur offrant la feuille de route et les contacts nécessaires pour intervenir efficacement.

Combinant des ressources de préparation essentielles, une expertise juridique spécialisée et des tarifs réduits auprès d’un réseau de professionnels des interventions en cas de violation de données sélectionnés soigneusement, ReadyResponse aide les organisations à agir rapidement et en toute confiance lorsqu’un cyberincident se produit.

« Chez Equifax, rester à la pointe de la cybersécurité est une priorité stratégique pour notre entreprise, ce qui signifie notamment veiller à ce que nos clients soient aussi bien préparés que possible à faire face à tout incident potentiel », a déclaré Bill Johnston, vice-président directeur et chef des produits à Equifax Canada. « ReadyResponse est un service complet qui peut aider les entreprises à se préparer et, si nécessaire, à bénéficier d’une assistance cruciale dès qu’un incident est suspecté. »

Répondre au besoin croissant de cyberpréparation des PME

Les cyberincidents se multipliant au Canada, de nombreuses petites entreprises ont déjà vécu un incident compromettant la cybersécurité. Malgré cela, nombre d’entre elles ne sont pas suffisamment préparées et n’ont pas accès à une assistance spécialisée. ReadyResponse permet de combler cette lacune en offrant aux PME un moyen structuré et soutenu par des experts pour gérer les incidents et pour contribuer à atténuer les répercussions d’un cyberincident.

« Les PME ne devraient pas avoir à faire face seules à des cyberincidents complexes », a affirmé Joel Heft, président-directeur général de Breachlink. « En collaborant avec Equifax Canada, nous aidons les entreprises à garder une longueur d’avance sur les menaces émergentes tout en rendant l’assistance en cas d’incident plus accessible. »

Comment ReadyResponse peut vous aider

Se tenir prêt et bénéficier d’une assistance essentielle, surtout dans les 48 heures suivant un incident, peut changer la donne. Lorsque les moments critiques exigent une action immédiate, ReadyResponse peut aider à :

Protéger les entreprises – soutenir les entreprises en améliorant leur niveau de préparation grâce à des ressources et à des formations, notamment par une intervention précoce et l’accès à un réseau de professionnels sélectionnés soigneusement.

– soutenir les entreprises en améliorant leur niveau de préparation grâce à des ressources et à des formations, notamment par une intervention précoce et l’accès à un réseau de professionnels sélectionnés soigneusement. Autonomiser les petites entreprises – réagissez rapidement et de manière décisive pour préserver la confiance de vos clients, tout en minimisant les dommages financiers et opérationnels.

– réagissez rapidement et de manière décisive pour préserver la confiance de vos clients, tout en minimisant les dommages financiers et opérationnels. Offrir l’accès aux professionnels du secteur – offre un accès direct aux professionnels et aux experts du secteur qui aident à gérer les interventions en cas d’incident lié aux violations de données et à renforcer la préparation globale en matière de cybersécurité.





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À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

À propos de Breachlink

Animée par la mission de démocratiser les interventions en cas de violation de données, Breachlink met en relation les organisations et une expertise de classe mondiale ainsi que des fournisseurs spécialisés afin d’aider ces dernières à gérer les cyberincidents en toute confiance. Grâce à des outils pratiques, aux formations et au soutien d’experts, Breachlink permet aux petites et moyennes entreprises de se préparer à l’éventualité d’une violation de données, à y réagir et à s’en remettre. Pour plus d’informations, visitez getreadyresponse.com.

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