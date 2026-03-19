Budget du Québec 2026 : Mesures visant les minéraux critiques et stratégiques et l’innovation

ROUYN-NORANDA, Québec, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) prend acte des mesures annoncées dans le budget du Québec concernant le développement des minéraux critiques et stratégiques (MCS) et l’appui à l’innovation. Le gouvernement a notamment annoncé la création d’un Fonds pour les minéraux critiques et stratégiques, doté d’une capitalisation de 2,5 milliards de dollars.

Ce fonds comprend trois volets principaux :

1 milliard de dollars pour soutenir la production et la transformation des MCS;

500 millions de dollars pour favoriser la participation financière des communautés autochtones aux projets économiques;

1 milliard de dollars visant à appuyer la propriété québécoise d’entreprises stratégiques.





Ces mesures visent à soutenir le développement de projets liés aux minéraux critiques et stratégiques, ainsi qu’à faciliter la participation des communautés aux retombées économiques associées à ces projets. Le volet consacré à la propriété québécoise des entreprises pourrait également contribuer à soutenir la relève entrepreneuriale dans le secteur des ressources naturelles.

Le budget comprend également plusieurs mesures touchant l’encadrement des projets et l’innovation, notamment :

Soutenir le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement dans ses nouvelles responsabilités (6,9M$);

Soutenir davantage la participation des communautés et des organismes autochtones aux consultations environnementales des projets de développement économique (4,7M$);

Ajout d’un crédit d’impôt remboursable pour la recherche, l’innovation et la commercialisation;

Ajout d’une déduction incitative pour la commercialisation des innovations;

Création de la Zone d’innovation minière, à Rouyn-Noranda.





Ces initiatives visent à soutenir l’innovation, à favoriser la participation des communautés aux processus d’évaluation environnementale et à appuyer le développement économique dans le secteur des ressources naturelles.

Dans l’ensemble, les mesures annoncées pourraient contribuer à soutenir l’avancement de projets et favoriser les partenariats avec les communautés. Toutefois, plusieurs enjeux demeurent liés à l’environnement réglementaire et aux processus administratifs qui encadrent les projets d’exploration et de développement minier.

Le Québec dispose d’un potentiel minéral important. La capacité de transformer ce potentiel en projets concrets dépendra toutefois de la prévisibilité du cadre législatif et de l’efficacité des processus administratifs. Le véritable test pour les prochaines années sera la capacité du gouvernement à convertir ces orientations en résultats concrets sur le terrain.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DE L’EXPLORATION MINIÈRE DU QUÉBEC (AEMQ)

L’AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants œuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l’Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble plus de 150 membres corporatifs et plus de 1100 membres individuels. L’Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise.

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