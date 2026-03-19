Dėl konkurencijos tarybų sprendimų leisti vykdyti koncentraciją

AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad jos akcininkui p. Neset Kockar, kuris šiuo metu valdo 23,2 % Bendrovės akcijų, Lietuvos, Latvijos ir Estijos konkurencijos tarybos suteikė leidimus vykdyti koncentraciją.
Bendrovė pažymi, kad, jos žiniomis, minėti konkurencijos tarybų leidimai yra susiję su tuo, kad p. N. Kockar svarstė galimybę padidinti savo turimą Bendrovės akcijų paketą. Išsamesnė informacija šiuo klausimu buvo paskelbta Bendrovės 2025 m. spalio 7 d. ir 2025 m. lapkričio 21 d. pranešimuose.
Auksė Kriaučiūnaitė
Finansų direktorė
+370 630 37367