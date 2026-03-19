Indkaldelse til ordinær generalforsamling i North media A/S

Selskabsmeddelelse nr. 5-2026

17. marts 2026





Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i North Media A/S (Selskabet), som afholdes

fredag den 10. april 2026, kl. 15.00 (CEST)

hos North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg.

Dagsorden:





Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år 2025.

Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Fremlæggelse af vederlagsrapport samt beslutning om godkendelse af vederlagsrapporten.

Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.

Ændring af selskabets vedtægter



Godkendelse af vederlagspolitik

Forslag fra aktionær om ændring af vederlagspolitikkens variable del for direktionen



Forslag fra aktionærer om annullering af egne aktier ekstraordinært udbytte - alternative niveauer ny bemyndigelse til aktietilbagekøb kapitalallokeringspolitik revision af aflønningspolitik

Valg af medlemmer til bestyrelsen.



Valg af revisorer.

Eventuelt.

De fuldstændige dagsordensforslag er tilgængelige på selskabets hjemmeside northmedia.dk/investorer/generalforsamling



Vedtagelseskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens punkter 2-4, 5.2-5.3, 5.4.2-5.4.5 og 6-7 stillede forslag kan ske ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af de under dagsordenens punkter 5.1 og 5.4.1 stillede forslag kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder forslaget.

Afstemning om vederlagsrapporten for 2025 er vejledende.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital på 100.275.000 kr. er fordelt på aktier á nominelt 5 kr., der hver giver én stemme. Selskabet ejer nom. 10.150.485 egne aktier, der ikke indgår i stemmeafgivning.

Aktionærer, der er registreret i ejerbogen fredag den 3. april 2026, kl. 23.59 (CEST), har ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling. Deltagelse og stemmerettigheder opgøres på baggrund af det antal aktier, som aktionæren ifølge ejerbogen har ved registreringsdatoens udløb, og de meddelelser, som Selskabet har modtaget på dette tidspunkt om registrering i ejerbogen, men som endnu ikke er indført.

Tilmelding og adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i North Media A/S’ generalforsamling, skal tilmelde sig senest mandag den 6. april 2026, kl. 23.59 (CEST) og kunne fremvise et adgangskort. Tilmelding kan ske:

via Investorportalen på northmedia.dk/investorer/generalforsamling. Bekræftelse og relevante links sendes til aktionærens oplyste e-mailadresse, eller

ved at printe og sende tilmeldingsblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller

ved at kontakte Computershare A/S på telefon +45 45 46 09 97 (hverdage kl. 9.00-15.00), eller på e-mail gf@computershare.dk.

Aktionæren har ret til at deltage ved fuldmægtig, og der kan i øvrigt medbringes en ledsager/rådgiver.

Adgangskort til aktionærer og eventuelle ledsagere/rådgivere sendes til den e-mailadresse, som aktionæren har oplyst ved tilmeldingen.

Adgangskort sendes ikke med almindelig post. Aktionærer, der har tilmeldt sig uden angivelse af e-mailadresse, skal afhente adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Deltagelse i generalforsamlingen

Mødestedet for den ordinære generalforsamling er Selskabets hovedkontor, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg.

Efter generalforsamlingen byder selskabet på en forfriskning.

Afgivelse af stemme uden at deltage i generalforsamlingen

Aktionærer, der ikke deltager fysisk i generalforsamlingen, kan brevstemme eller afgive fuldmagt til en anden tilmeldt person, som deltager i generalforsamlingen.

Brevstemmer skal afgives senest torsdag den 9. april 2026, kl. 12.00 (CEST) på Investorportalen. Brevstemmeblanketten kan også downloades fra northmedia.dk/investorer/generalforsamling og sendes i udfyldt stand med post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, som skal have modtaget brevstemmen inden fristens udløb. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagt skal afgives senest mandag den 6. april 2026, kl. 23.59 (CEST) på Investorportalen. Fuldmagtsblanketten kan også downloades fra northmedia.dk/investorer/generalforsamling, og sendes i udfyldt stand med post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, som skal have modtaget fuldmagten inden fristens udløb.

Spørgsmål til ledelsen

Hvis aktionærer har spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen, kan disse sendes til investor@northmedia.dk med tydelig identifikation af aktionæren. Spørgsmål skal være modtaget af Selskabet senest fredag den 3. april 2026, kl. 23.59 (CEST).

På generalforsamlingen kan aktionærer mundtligt kommentere og stille spørgsmål til bestyrelse og direktion og svar vil blive givet mundtligt samme sted.

Generel information

Fra den 17. marts 2026 er disse oplysninger om den ordinære generalforsamling tilgængelige på northmedia.dk/investorer/generalforsamling

1) indkaldelse inklusive dagsorden,

2) de fuldstændige dagsordensforslag,

3) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,

4) dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen,

5) blanketter til tilmelding, fuldmagt og brevstemme.

Persondata

Under generalforsamlingen kan der blive taget billeder, som kan inkludere de personer, der deltager og dermed vil persondata blive indsamlet og behandlet. Det tjener Selskabets legitime interesse i at dokumentere generalforsamlingens forløb, og billederne vil blive brugt bl.a. på selskabets hjemmeside.

Yderligere information om, hvordan Selskabet behandler personoplysninger kan findes på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

North Media A/S

Ole Borch

Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil