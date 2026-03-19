Flagning af generalforsamlingsfuldmagter til bestyrelsen

I henhold til bekendtgørelse nr. 1172 af 31. oktober 2017 om storaktionærer meddeles det, at GrønlandsBANKENs bestyrelse, til brug for GrønlandsBANKENs generalforsamling den 25. marts 2026, har modtaget blankostemmefuldmagter, som repræsenterer 30,37 procent af aktiekapitalens stemmerettigheder eller 546.622 stk. aktier

Den 25. marts 2026, når den ordinære generalforsamling er afholdt, ophører bestyrelsens adgang til at stemme i henhold til de modtagne fuldmagter.

