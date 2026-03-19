MWM AI : la plateforme qui transforme de simples prompts en business d’applications

Paris, le 19 mars 2026

MWM , éditeur d’applications mobiles à l’origine de plus d’ un milliard de téléchargements dans le monde, annonce aujourd’hui le lancement de MWM AI , la première plateforme capable de transformer de simples prompts en applications iOS natives prêtes à être distribuées et monétisés sur l’App Store .

, éditeur d’applications mobiles à l’origine de plus d’ dans le monde, annonce aujourd’hui le lancement de , la première plateforme capable de transformer de simples prompts en . S’appuyant sur 14 années d’expertise dans le mobile, MWM AI donne aux créateurs, entrepreneurs et PME les moyens de créer, lancer et faire croître des applications, avec un ensemble d’outils intégrés couvrant la distribution, la monétisation et la promotion.





Applications créées avec MWM AI



L’effet Shopify débarque dans l'industrie du mobile

MWM AI marque un tournant pour l’économie des applications mobiles. Plus qu’un outil de génération de code IA, la plateforme a été conçue pour transformer une idée en un véritable produit mobile commercialisable, en couvrant l’ensemble du cycle de vie : création, distribution, monétisation et promotion.

Là où les copilotes IA traditionnels assistent les développeurs dans l’écriture de code, MWM AI s’adresse aux créateurs, indépendants, entrepreneurs et petites entreprises qui veulent lancer une application native prête pour l’App Store à partir de simples prompts. MWM AI ambitionne d’avoir sur l’économie des applications mobiles le même impact que Shopify a eu sur le e-commerce.

Chaque application est générée en Swift natif pour l’écosystème Apple, incluant iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro. Lors de sa première semaine en open beta, MWM AI a permis de générer plus de 5 000 applications, dans des catégories et cas d’usage très variés. Contrairement à de simples générateurs de prototypes, les applications produites par MWM AI sont conçues pour être publiées sur l’App Store et rivaliser avec les meilleures.

Une plateforme issue de 14 ans d’expérience dans l’industrie des applications mobiles

MWM AI s’appuie sur les 14 ans d’expérience accumulés par MWM dans la création, le lancement, la monétisation et la promotion d’applications mobiles à l’échelle mondiale. Au fil des années, l’entreprise a constaté que le principal frein ne réside pas seulement dans le coût et la capacité de développement, mais aussi dans le temps nécessaire pour lancer une application sur le marché. Dans le mobile comme dans de nombreuses industries, même un très bon produit peut échouer s’il arrive trop tard.

La plateforme a été conçue pour réduire drastiquement ce délai. Grâce à de simples prompts, créateurs, entrepreneurs et entreprises peuvent passer d’une idée à une application iOS native prête à être lancée en quelques minutes, sans compétences techniques particulières. En s’appuyant sur les systèmes et les méthodes développés par MWM pour son propre portefeuille d’applications, MWM AI entend offrir non seulement une façon plus rapide de créer un produit, mais aussi les moyens de le lancer dans de meilleures conditions.

« Dans l’univers des applications, tout se joue sur deux enjeux : lancer vite, puis accélérer fort. MWM AI a été conçu pour répondre à ces deux défis en transformant une idée en application native en quelques minutes, puis en donnant à chacun les outils lancer, optimiser et la promouvoir son app comme les meilleures apps du marché », déclare Jean-Baptiste Hironde, fondateur et CEO de MWM.

Transformer une idée en application commercialisable en quelques minutes et non plus en plusieurs mois

MWM AI a été conçu pour les 500 millions de créateurs, entrepreneurs et petites entreprises qui ont des idées d’applications, mais sans solution réaliste pour les concrétiser. Ce qui nécessitait jusqu’ici entre 50 000 et 500 000 euros d’investissement, 6 à 12 mois de développement et des équipes de 5 à 15 personnes peut désormais être lancé à partir d’un simple prompt et aboutir, en quelques minutes, à une application prête à être commercialisée.

Mais la rapidité ne suffit pas. MWM AI intègre aussi tous les outils nécessaires pour lancer, monétiser et piloter une application : la publication automatisée sur l’App Store, abonnements, achats intégrés, paywalls, monétisation publicitaire, analytics en temps réel et A/B testing. Chaque application bénéficie de l’expérience acquise par MWM au fil des années en matière de développement produit, de monétisation et de croissance.

Les applications générées avec MWM AI sont toutes uniques. Elles sont conçues à partir de demandes spécifiques et de leur contexte d’usage ou de marché. Pour les projets les plus prometteurs, MWM Publishing propose un accompagnement marketing dédié pour aider leurs créateurs à accélérer leur lancement et leur croissance.

D’abord disponible sur iOS, avec une génération en Swift natif, MWM AI sera ensuite étendu à Android, avec une génération en Kotlin annoncée prochainement. Avec cette plateforme, MWM veut permettre aux créateurs, entrepreneurs et petites entreprises de lancer plus rapidement leurs applications, tout en leur donnant les moyens de les développer dans la durée.

À propos de MWM

Fondée en 2012, MWM est une entreprise technologique spécialisée dans le mobile, à l’origine de plus d’un milliard de téléchargements dans le monde. Depuis 14 ans, la société conçoit, publie et fait grandir des applications leaders sur leurs catégories, en couvrant l’ensemble du cycle de vie mobile : développement produit, distribution, monétisation. En 2026, MWM lance MWM AI, la première plateforme capable de transformer de simples prompts en véritables business d’apps, s’appuyant sur la plateforme de technologique MWM, mettant ainsi son expertise unique au service d’une nouvelle génération de créateurs et d’entrepreneurs.

Basée à Paris, MWM figure parmi les 120 startups de la French Tech et a levé plus de 75 millions d’euros auprès d’investisseurs de premier plan, parmi lesquels Eurazeo, Bpifrance, NJJ, Aglaé Ventures, Cassius Family et Habert Dassault Finance.

Chiffres clés

Plateforme intégrée : création, publication, monétisation et promotion d’applications

: création, publication, monétisation et promotion d’applications Expertise mobile reconnue : 14 ans d’expérience, plus de 200 applications créées, plus de 70 actuellement en ligne et plus d’un milliard de téléchargements dans le monde

: 14 ans d’expérience, plus de 200 applications créées, plus de 70 actuellement en ligne et plus d’un milliard de téléchargements dans le monde Premiers résultats : plus de 5 000 applications générées dès la première semaine de bêta

: plus de 5 000 applications générées dès la première semaine de bêta Natif dès la conception : applications 100% natives en Swift, créées depuis le web, avec simulateur ios intégré, test en un clic sur appareil physique et intégration native de TestFlight

: applications 100% natives en Swift, créées depuis le web, avec simulateur ios intégré, test en un clic sur appareil physique et intégration native de TestFlight Accélérateur de croissance : les applications les plus performantes peuvent rejoindre MWM Publishing et bénéficier d’un accompagnement dédié

: les applications les plus performantes peuvent rejoindre MWM Publishing et bénéficier d’un accompagnement dédié Potentiel de marché : un marché de plus de 500 milliards de dollars et 500 millions de créateurs potentiels

: un marché de plus de 500 milliards de dollars et 500 millions de créateurs potentiels Tarifs : Free, Starter (19 €), Pro (49 €), Pro+ (149 €) et Enterprise

Pour en savoir plus : mwm.ai



Contact presse

Charles Perrot, COO

press@mwm.io



Platforme MWM AI







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