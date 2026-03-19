SK pharmteco bekräftigt seine Strategie der drei Geschäftsbereiche und stärkt den Geschäftsbereich für Gentherapie weltweit durch eine Finanzierungszusage

RANCHO CORDOVA, Kalifornien, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco gab heute eine bedeutende Finanzierungszusage zur Unterstützung strategischer Initiativen im Bereich seines Virusvektor-Geschäfts bekannt und bekräftigte gleichzeitig seine langfristige Wachstumsstrategie für die drei Geschäftsbereiche: niedermolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren.

SK pharmteco fokussiert seine Strategie, um Partnern aus der Pharma- und Biotechnologiebranche die finanzielle Stärke, die fachliche Kompetenz und die operative Infrastruktur zu bieten, die für einen langfristigen Erfolg in verschiedenen Therapiebereichen erforderlich sind. Das Unternehmen baut seine Geschäftsbereiche für niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide weiter aus und verstärkt gleichzeitig sein Engagement in der Entwicklung und Herstellung viraler Vektoren. SK pharmteco ist davon überzeugt, dass dieser Ansatz mit drei Geschäftsbereichen das Unternehmen als vielseitigen CDMO-Partner für Biopharmaunternehmen positioniert, die zunehmend vielfältige Pipelines verwalten – von etablierten Therapeutika bis hin zu fortschrittlichen Therapien.

Zur Umsetzung dieser Strategie werden 100 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um die Kapazitäten im gesamten Geschäftsbereich für virale Vektoren des Unternehmens zu stärken und auszubauen, einschließlich der Kompetenzzentren in King of Prussia (Pennsylvania) und Corbeil-Essonnes (Frankreich). SK pharmteco legt den Schwerpunkt auf operative Exzellenz, wobei der Fokus auf der kontinuierlichen Verbesserung der Qualitätssysteme, der Optimierung der Prozessleistung und der Förderung des Technologietransfers liegt, während gleichzeitig Innovationen im gesamten globalen Netzwerk gefördert werden, um eine zuverlässigere Umsetzung in den Bereichen Entwicklung, späte Entwicklungsphasen und Kommerzialisierung zu gewährleisten.

„Unsere Strategie stützt sich auf die Stärke von drei wesentlichen Geschäftsbereichen: niedermolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren“, sagte Jörg Ahlgrimm, Chief Executive Officer von SK pharmteco. „Angesichts der Weiterentwicklung der Branche benötigen unsere Partner einen CDMO, der fachspezifisches Know-how, technische Kompetenz und operative Zuverlässigkeit über alle Modalitäten hinweg vereint. Dieses Engagement untermauert unsere fortgesetzten Bemühungen, unser Geschäft mit viralen Vektoren zu stärken und gleichzeitig die umfassenden Kompetenzen, die Qualität und die Marktreife weiterzuentwickeln, die unsere Kunden in unserem globalen Netzwerk erwarten.“

Durch die Weiterentwicklung seiner Strategie mit drei Geschäftsbereichen festigt SK pharmteco seine Position als differenzierter globaler CDMO, indem das Unternehmen die Zuverlässigkeit und die Größenvorteile seiner etablierten Produktion von niedermolekularen Wirkstoffen, die spezialisierten Kompetenzen seines Peptidgeschäfts sowie das hochspezialisierte Fachwissen, das für die Unterstützung der Entwicklung und Herstellung von Therapien auf Basis viraler Vektoren erforderlich ist, miteinander verbindet.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

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