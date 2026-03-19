SK pharmteco réaffirme sa stratégie à trois unités d’activité et renforce son pôle mondial de thérapie génique grâce à un engagement de financement

RANCHO CORDOVA, Californie, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco a annoncé aujourd’hui un engagement de financement significatif visant à soutenir des initiatives stratégiques au sein de son activité de vecteurs viraux, tout en réaffirmant sa stratégie de croissance à long terme structurée autour de trois unités d’activité : les petites molécules, les peptides et les vecteurs viraux.

SK pharmteco affine sa stratégie afin d’offrir à ses partenaires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique la solidité financière, la rigueur technique et les infrastructures opérationnelles nécessaires à une réussite durable sur plusieurs modalités thérapeutiques. L’entreprise poursuit le développement de ses activités portant sur les petites molécules et les peptides, tout en renforçant son engagement dans le développement et la fabrication de vecteurs viraux. Elle estime que cette approche en trois unités d’activité lui permet de se positionner comme un partenaire CDMO polyvalent pour les entreprises biopharmaceutiques gérant des portefeuilles de plus en plus diversifiés, allant des traitements établis aux thérapies avancées.

Pour soutenir cette stratégie, un montant de 100 millions de dollars sera investi afin de renforcer et d’étendre les capacités de l’activité de vecteurs viraux de l’entreprise, notamment au sein de ses centres d’excellence situés à King of Prussia, en Pennsylvanie, et à Corbeil-Essonnes, en France. SK pharmteco met l’accent sur l’excellence opérationnelle, en poursuivant la maturité de ses systèmes qualité, l’optimisation des performances des procédés et le développement des activités de transfert technologique, tout en favorisant l’innovation au sein de son réseau mondial afin d’assurer des opérations de développement, de phases avancées et de production commerciale plus fiables.

« Notre stratégie repose sur la solidité de trois unités d’activité essentielles : les petites molécules, les peptides et les vecteurs viraux », a déclaré Joerg Ahlgrimm, PDG de SK pharmteco. « À mesure que le secteur évolue, nos partenaires ont besoin d’un CDMO capable de combiner expertise spécialisée, sophistication technique et fiabilité opérationnelle, toutes modalités confondues. Cet engagement soutient nos efforts continus pour renforcer notre activité de vecteurs viraux tout en développant les capacités globales, la qualité et le niveau de préparation commerciale attendus par nos clients à l’échelle de notre réseau mondial. »

En développant sa stratégie à trois unités d’activité, SK pharmteco consolide sa position de CDMO mondial différencié, en combinant la fiabilité et la capacité industrielle de la fabrication de petites molécules, les compétences spécialisées de son activité de peptides, ainsi que l’expertise avancée nécessaire au développement et à la production de thérapies reposant sur des vecteurs viraux.

À propos de SK pharmteco

SK pharmteco est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) avec des sites de production, des installations de recherche et de développement et des laboratoires d’analyse aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud. Les compétences clés de l’entreprise reposent sur les petites molécules, les peptides et les vecteurs viraux, offrant l’expertise spécialisée nécessaire pour commercialiser des thérapies complexes. Grâce à ces piliers, SK pharmteco accompagne les partenaires biopharmaceutiques de toutes tailles dans le monde entier en leur proposant des solutions complètes de développement et de fabrication. SK pharmteco est une filiale de SK Inc. (KRX : 034730) (SK), la société d’investissement stratégique du groupe SK, le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud.

Contact :

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Consultant en communication

keith.bowermaster@skpt.com