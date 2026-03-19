OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.03.2026 KLO 18.20, SISÄPIIRITIETO





Rahoitusvakausviraston päivitetty päätös Oma Säästöpankki Oyj:n omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäismäärän asettamisesta

Rahoitusvakausvirasto on asettanut Oma Säästöpankki Oyj:lle (OmaSp) omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäismäärälle (MREL-vaatimus) päivitetyn tason 19.3.2026 ja kumoaa 21.3.2025 annetun päätöksen.

Päivitetty MREL-vaatimus (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) tulee voimaan 17.4.2026 (aiemmin 17.4.2027). Päivitetty MREL-vaatimus koostuu kokonaisriskiin pohjautuvasta vaatimuksesta, joka on määrältään 23,10 prosenttia (aiemmin 20,88 prosenttia) sekä vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytettävän vastuiden kokonaismäärään pohjautuvasta vaatimuksesta, joka on määrältään 7,92 prosenttia (aiemmin 7,89 prosenttia).

Toimitusjohtaja Karri Alameri:

”Rahoitusvakausviraston päivitetty päätös omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäismäärän asettamisesta ei muuta merkittävästi OmaSp:n tilannetta aiemmasta. Täytämme MREL-vaateen jo nyt rahoitussuunnitelmamme mukaisesti.”

