La FPJQ salue les mesures budgétaires pour les médias québécois

MONTRÉAL, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le plus récent budget inclut de nouvelles mesures pour les médias électroniques, une décision attendue depuis longtemps, signale la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

La presse écrite bénéficiait déjà depuis quelques années d’un crédit d’impôt sur la masse salariale. La FPJQ salue la décision du ministre des Finances, Éric Girard, d’élargir cette mesure aux médias électroniques.

« Tant la FPJQ que l’industrie réclamait que cette iniquité soit corrigée. Si la presse écrite a été la première à être frappée durement par la crise financière qui touche les médias, la presse électronique a beaucoup souffert ces dernières années. Rien ne justifiait de maintenir un régime distinct entre l’écrit et l’électronique », souligne le président de la FPJQ, Éric-Pierre Champagne.

Cette mesure bénéficiera entre autres à plusieurs médias régionaux, qui jouent un rôle essentiel dans leurs communautés respectives.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec est la plus importante association de journalistes au Canada. Elle défend la liberté de la presse et le droit du public à l’information. Elle représente quelque 1400 membres dans plus de 250 médias écrits et électroniques qui pratiquent tous les métiers de l’information : reporters, recherchistes, réalisateurs, animateurs, chroniqueurs, photographes et autres.

Pour entrevue:

Éric-Pierre Champagne, président

echampagne@lapresse.ca