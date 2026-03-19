ageas SA/NV organiseert een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaats vinden in de kantoren van ageas SA/NV, Bolwerklaan 21, 1210 Brussel, op 22 april 2026 om 10u30.

Ageas publiceerde volgende documenten over deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op zijn website,

www.ageas.com :

de oproeping, samen met de agenda;

een model van volmacht;

het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.





Ageas heeft de ervaring van de voorgaande jaren dat deze vergadering het vereiste quorum - een vertegenwoordiging van minimaal 50% van het kapitaal - niet haalt, en deze eerste Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2026 dus waarschijnlijk niet rechtsgeldig zal kunnen besluiten. Als het vereiste aanwezigheidsquorum voor deze vergadering niet wordt gehaald, zal Ageas op 18 april 2026 een uitnodiging uitsturen voor een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders samen met de uitnodiging voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV. Beide Vergaderingen zullen plaatsvinden op woensdag 20 mei 2026.

Vragen over deze Vergadering kunnen gemaild worden naar general.meeting@ageas.com.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met Belgische roots en 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen een aanzienlijk deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 19,6 miljard in 2025.

