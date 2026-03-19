Bouygues : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2025

PARIS, 19 mars 2026

COMMUNIQUÉ



MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025 INFORMATION RÉGLEMENTÉE





Bouygues a déposé le 19 mars 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document d’enregistrement universel 2025.

Ce document comprend notamment :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

l’état de durabilité ;

les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

le descriptif du programme de rachat d’actions propres.

Le document d’enregistrement universel 2025 est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Il est également disponible (en version française et anglaise) sur le site internet du groupe Bouygues à

l’adresse https://www.bouygues.com/information-reglementee/ ainsi que sur le site de l’AMF à l’adresse https://www.amf-france.org .

BOUYGUES SA • Siège social : 32 avenue Hoche • 75008 Paris • France • bouygues.com

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