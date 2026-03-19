Bouygues : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2025

|PARIS, 19 mars 2026
COMMUNIQUÉ
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MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025
|INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Bouygues a déposé le 19 mars 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document d’enregistrement universel 2025.
Ce document comprend notamment :
- le rapport financier annuel 2025 ;
- le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;
- l’état de durabilité ;
- les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;
- le descriptif du programme de rachat d’actions propres.
Le document d’enregistrement universel 2025 est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Il est également disponible (en version française et anglaise) sur le site internet du groupe Bouygues à
l’adresse https://www.bouygues.com/information-reglementee/ ainsi que sur le site de l’AMF à l’adresse https://www.amf-france.org.
|BOUYGUES SA • Siège social : 32 avenue Hoche • 75008 Paris • France • bouygues.com
Société anonyme au capital de 385 323 631 € • 572 015 246 RCS Paris • I.E. FR 29 572 015 246
Pièce jointe