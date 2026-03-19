ZenaDrone Interceptor P-1 de ZenaTech, dron interceptor autónomo de un solo uso, diseñado con un precio de venta objetivo por debajo de 5.000 dólares

VANCOUVER, Columbia Británica, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que su dron interceptor autónomo de un solo uso y vuelo unidireccional Interceptor P-1, desarrollado por su filial ZenaDrone, está siendo diseñado con un precio objetivo inferior a 5.000 dólares por unidad. La empresa ya había informado previamente que ha iniciado el desarrollo de un prototipo de este pequeño dron interceptor unidireccional, diseñado para neutralizar drones hostiles mediante interceptación física en vuelo. El Interceptor P-1 se está desarrollando como un dron autónomo y escalable de diseño de despegue y aterrizaje vertical (VTOL), que puede integrarse en el sistema de defensa contra UAS (Unmanned Aircraft System) de la empresa, ofreciendo costos significativamente más bajos que las municiones aéreas tradicionales.

“Estamos diseñando el Interceptor P-1 con un objetivo claro: maximizar el rendimiento y minimizar los costos. El resultado es una solución más inteligente y accesible para operaciones aéreas modernas, con un precio objetivo inferior a 5.000 dólares por dron para el nuevo entorno de la guerra asimétrica”, afirmó Shaun Passley, PhD, director ejecutivo de ZenaTech. “El Interceptor P-1 es una pieza clave del ecosistema de defensa integrado de ZenaDrone, diseñado para operar de forma fluida con nuestras plataformas interceptoras y la estación de lanzamiento marítima IQ Glider, permitiendo una solución coordinada de drones contra drones que ofrece una capacidad de defensa aérea unificada y rentable para el Departamento de Defensa de EE. UU. y fuerzas aliadas”.

El Interceptor P-1 está diseñado para abordar una asimetría crítica en la guerra moderna. Los adversarios despliegan habitualmente drones comerciales y militares de bajo costo a gran escala, mientras que las soluciones de interceptación convencionales, incluidos misiles tierra-aire y sistemas láser, implican costos que son órdenes de magnitud superiores a los de las amenazas que neutralizan. El prototipo del Interceptor P-1 está siendo diseñado específicamente para revertir esta ecuación.

Con opciones de lanzamiento versátiles previstas, que incluyen despliegue terrestre, vehicular y marítimo a través de la plataforma de drones marítimos IQ Glider de la compañía, el Interceptor P-1 está siendo desarrollado para responder rápidamente en múltiples entornos. Al ofrecer capacidades de interceptación escalables, está diseñado para ayudar a las fuerzas de defensa a proteger infraestructura crítica, gestionar enjambres de drones enemigos y complementar los sistemas de defensa aérea existentes como una incorporación estratégica a la plataforma contra UAS de ZenaDrone.

La empresa apunta a completar el prototipo inicial en los próximos meses y proporcionará más actualizaciones sobre el desarrollo del producto, hitos regulatorios y avances en la colaboración con agencias de defensa y gobierno a medida que continúe el progreso.

El mercado global de sistemas contra UAS está creciendo a más del 25% anual y se proyecta que supere los 10.000 millones de dólares para 2030, según Markets and Markets, impulsado por la intensificación de la guerra con drones en múltiples escenarios activos y la proliferación de drones comerciales reutilizados en el campo de batalla. La dirección de ZenaTech considera que la compañía está posicionando el Interceptor P-1 para futuras oportunidades de adquisición que incluyen gobiernos aliados, socios de la OTAN y clientes de defensa del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con IA, Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar la velocidad, la precisión y el ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red global de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de topografía, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa.

Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y aplicaciones críticas de transporte de carga en campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental, y el IQ Quad se utiliza para levantamientos topográficos.

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Inversionistas:

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CORE IR

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