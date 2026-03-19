























Selskabsmeddelelse nr. 12/2026 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37







AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

al-sydbank.dk







19. marts 2026





Ordinær generalforsamling i AL Sydbank

På AL Sydbanks ordinære generalforsamling blev beretning, årsrapport for 2025

og bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud godkendt.

AL Sydbank udbetaler til aktionærerne i udbytte 25 kr. pr. aktie, og der doneres 18 mio. kr. til Sydbank Fonden.

Bankens Vederlagsrapport 2025 blev godkendt.

Bestyrelseshonorarerne for 2026 blev ligeledes godkendt.

Claus Jensen, Henning Overgaard, Caroline Søeborg Ahlefeldt og Christian Riewe blev genvalgt til bestyrelsen.

Der var nyvalg af 3 medlemmer og genvalg af 25 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består herefter af 64 medlemmer samt 5 fra Fagforbundsrådet AL Sydbank.

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor til både revision og erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering.

Den frivillige ordning for medarbejderrepræsentation i bestyrelsen blev godkendt.

Bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 3 blev forlænget med 5 år.

Bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens aktiekapital blev fornyet og er gældende til næste års generalforsamling.

---ooo0ooo---

I forlængelse af bankens generalforsamling blev der afholdt repræsentantskabsmøde, hvor der var genvalg af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt nyvalg af Karsten Dybvad og Aksel Bjørn Møller.

Bestyrelsen består herefter af følgende 18 medlemmer valgt af:

Generalforsamlingen: (4) Claus Jensen, Henning Overgaard, Caroline Søeborg Ahlefeldt og Christian Riewe

Repræsentantskabet: (8) Ellen Trane Nørby, Søren Holm, Janne Moltke-Leth, Brian Østergaard Roed, Susanne Schou, Jon Stefansson

Karsten Dybvad og Aksel Bjørn Møller

Medarbejdervalgte: (6) Carsten Andersen, Nadja Lind Bøgh Karlsen, Jacob Møllgaard, Jarl Oxlund, Jesper Pedersen og Pia Wrang.

Bestyrelsen konstituerede sig med Ellen Trane Nørby som formand og Claus Jensen

som næstformand.



Venlig hilsen

AL Sydbank A/S

Vedhæftet fil