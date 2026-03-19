GROUPE BNP PARIBAS : Communiqué de mise à disposition du Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2025

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 mars 2026

BNP Paribas annonce la publication de son Document d’enregistrement universel et Rapport financier annuel 2025 en langue française.

Le Document d’enregistrement universel et Rapport financier annuel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 19 mars 2026 sous le n° D.26-0112.

Il intègre :

Le Rapport financier annuel 2025,

Le Rapport sur le gouvernement d’entreprise,

Les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.





Ce document est disponible sur le site internet de BNP Paribas à l’adresse https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/rapports-financiers-et-sociaux et sur le site internet de l’AMF.

Pièce jointe