BPCE : Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025 et du rapport financier annuel du Groupe BPCE

Communiqué information réglementée

Paris, le 19 mars 2026

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025 et du rapport financier annuel du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE informe que le document d’enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 19 mars 2026 sous le n° D.26-0115.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il peut être également consulté à la rubrique « Résultats et publications » de l’espace « Investisseur » du site internet

du Groupe BPCE https://groupebpce.com/investisseurs/resultats-et-publications/documents-de-reference

Pièce jointe