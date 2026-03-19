BPCE : Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025 et du rapport financier annuel du Groupe BPCE

Communiqué information réglementée
Paris, le 19 mars 2026
Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025 et du rapport financier annuel du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE informe que le document d’enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 19 mars 2026 sous le n° D.26-0115.
Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il peut être également consulté à la rubrique « Résultats et publications » de l’espace « Investisseur » du site internet
du Groupe BPCE https://groupebpce.com/investisseurs/resultats-et-publications/documents-de-reference
Pièce jointe