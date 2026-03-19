BPCE : Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025 et du rapport financier annuel du Groupe BPCE

 | Source: BPCE BPCE

Communiqué information réglementée

Paris, le 19 mars 2026

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025 et du rapport financier annuel du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE informe que le document d’enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 19 mars 2026 sous le n° D.26-0115.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il peut être également consulté à la rubrique « Résultats et publications » de l’espace « Investisseur » du site internet
du Groupe BPCE https://groupebpce.com/investisseurs/resultats-et-publications/documents-de-reference

Pièce jointe


Tags

BPCE

Attachments

Groupe BPCE_URD 2025_Communiqué_mise_a_disposition_
GlobeNewswire

Recommended Reading

  • February 03, 2026 12:29 ET | Source: BPCE
    Bpce: Groupe BPCE Results Q4-25 & 2025

    Paris, February 3, 2026 Record levels of revenues and net income in 2025• Revenues of €25.7bn, +10% •• Net income1 of €4.1bn, +15% • FINANCIAL PERFORMANCE1   2025: Net banking income up 10% YoY to...

    Read More
    Bpce: Groupe BPCE Results Q4-25 & 2025