VOSKER élargit son offre pour le marché de la sécurité professionnelle avec le lancement de la VOSKER PRO

MONTRÉAL, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOSKER, un fournisseur de solutions de surveillance de pointe, a annoncé aujourd’hui l’expansion de l’entreprise dans le marché de la sécurité professionnelle avec le lancement de la plus récente version de sa gamme de caméras de surveillance, la VOSKER PRO, déployée en tandem avec la nouvelle plateforme de surveillance de VOSKER. Ce lancement positionne immédiatement VOSKER comme un acteur de premier plan dans le domaine de la sécurité professionnelle.

Conçu pour les professionnels des secteurs de l’énergie, des services publics et de la sécurité publique qui s’appuient sur la surveillance mobile pour protéger des actifs critiques, la PRO offre une diffusion en direct fiable en Full HD ainsi qu’une autonomie de batterie de plus d’un an. La nouvelle plateforme de surveillance permet à la PRO de diffuser des flux en direct et des alertes sur les applications mobiles et de bureau, et prend en charge l’intégration avec les centres des opérations de sécurité (SOC) des clients. De plus, la prise en charge API permet d’intégrer des applications spécifiques telles que les systèmes de gestion vidéo (VMS), la gestion de projets et l’IA.

Les capacités de clarté d’image de la PRO — photo Full HD, vidéo, diffusion en direct et plage dynamique élevée (HDR) — offrent une couverture de surveillance de haute qualité, de jour comme de nuit. Une batterie au lithium amovible et une option de recharge par l’énergie solaire permettent à la PRO de fonctionner indépendamment d’une alimentation filaire ou de l’alimentation par Ethernet, donnant aux utilisateurs la liberté de déployer la caméra où ils en ont besoin.

Certifiée selon les normes IP66, IP68, IK10, 5VA et de résistance aux vibrations 3G, la PRO est conçue pour résister aux environnements éloignés les plus exigeants. Un support de montage en acier inoxydable inclus assure une installation simple et un déploiement rapide sur le terrain.

« Depuis des années, nos clients nous font confiance pour offrir des solutions de sécurité mobiles et fiables pour des environnements », a déclaré Jimmy Angers, président et chef de la direction de VOSKER. « Nous avons également été attentifs à la demande croissante de solutions de surveillance professionnelles compatibles avec les systèmes de monitoring existants. Cette nouvelle évolution de notre gamme répond directement à ce besoin : une solution autonome de calibre professionnel, parfaitement intégrable aux centres des opérations de sécurité (SOC) de nos clients et offrant une protection maximale de leurs actifs critiques. »

Le lancement de la PRO suit de près l’acquisition récente de Reconeyez par VOSKER, un leader des solutions intelligentes de surveillance autonome alimentées par l’IA pour les grandes entreprises (B2B) et les agences gouvernementales internationales (B2G). En s’appuyant sur les 20 ans de leadership établi de Reconeyez dans l’industrie, ce partenariat a accéléré la croissance et le développement des solutions de sécurité professionnelle de VOSKER pour combler les lacunes de sécurité auxquelles font face les professionnels des domaines de la sécurité publique, de la construction, de l’énergie, des services publics, du transport et plus encore.

VOSKER dévoilera le PRO au ISC West 2026 à Las Vegas, au kiosque #2103, du 25 au 27 mars.

À propos de VOSKER

VOSKER est un fournisseur mondial de premier plan de solutions performantes, évolutives et fiables pour la surveillance avancée et la surveillance d’actifs éloignés, alimentées par l’IA et soutenues par un réseau international. Avec plus de 3M+ caméras déployées et 1M+ clients dans 120 pays, VOSKER permet aux entreprises comme aux particuliers de protéger ce qui compte le plus. Pour en savoir plus, visitez www.vosker.com/ca/fr.

CONTACT :

The Branded Agency au nom de VOSKER :

Macie Pritchard, Chargée de compte (mpritchard@thebranded.agency)

VOSKER :

Cara Fox, Spécialiste, Marketing Numérique et Communications (cara.fox@vosker.com)

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