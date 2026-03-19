Nokia Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
19.3.2026 klo 20.00
Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Dannenfeldt)
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Dannenfeldt, Thomas
Asema: Hallituksen jäsen
Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation
LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 148204/7/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-19
Kauppapaikka: TGAT
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 33500 Yksikköhinta: 6,9944 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 33500 Keskihinta: 6,9944 EUR
____________________________________________
Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
Lisätietoja:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, Viestintäjohtaja
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com