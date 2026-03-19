Templafy ermöglicht jedem sofortigen Zugang zur professionellen KI-gestützten PowerPoint-Erstellung

NEW YORK, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy , die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung seines universellen PowerPoint-Agenten im Rahmen der Einführung seines kostenlosen KI-PowerPoint-Generators bekannt. Dank des neuen Angebots können Fachleute ihre Ideen in wenigen Minuten anhand eines Prompts in PowerPoint-Präsentationen in Unternehmensqualität umsetzen.

Die kostenlose Prompt-zu-PowerPoint-Anwendung von Templafy wurde für Fachleute entwickelt, die schnell hochwertige und professionell ausgearbeitete Geschäftsinhalte benötigen, und erstellt direkt im Browser eine vollständige, herunterladbare PowerPoint-Präsentation.

Fachleute können die Datei in Microsoft PowerPoint öffnen und Texte sowie Layouts bearbeiten und so innerhalb weniger Minuten ihre Ideen in präzise, konforme und markengerechte Inhalte umsetzen. Die Anwendung umfasst Funktionen wie die Erstellung kompletter Präsentationen und Folien aus Prompts in natürlicher Sprache, die Bearbeitung sowie die Generierung von Inhalten über das zentral verwaltete Dokumenten-Agent-Framework von Templafy.

Im Unterschied zu vielen konkurrierenden Prompt-zu-Präsentation-Tools, die oft daran scheitern, PowerPoint-Präsentationen in Unternehmensqualität zu liefern, ist die Plattform von Templafy darauf ausgelegt, von Beginn an Präsentationen mit klarer Struktur, kohärentem narrativem Aufbau und geschäftstauglicher Qualität zu erzeugen.

Christian Lund, Co-Founder von Templafy: „Mit diesem Projekt können wir Fachleuten demonstrieren, wie erstklassige KI-gestützte Präsentationserstellung in Bezug auf Inhalt, Qualität und Struktur aussieht. Letztlich ist die Geschäftswelt kein Spielplatz und die Vielzahl an aktuell verfügbaren KI-Tools wird den Anforderungen nicht gerecht. Fachleute benötigen KI-Tools, die sowohl schnell als auch regelkonform sind, damit sie Inhalte erstellen können, die professionell, präzise und konsistent sind und ihnen ermöglichen, ihre Performance zu maximieren.

„Wir freuen uns darauf, dieses Konzept in den kommenden Wochen weiterzuentwickeln und Fachleuten und ihren Unternehmen einen effizienteren und leichter zugänglichen Weg aufzuzeigen, wie professionelle Dokumentenerstellung auf Unternehmensniveau funktionieren kann.“

Diese Ankündigung folgt auf die kürzlich erfolgte Erteilung eines Patents für Technologien zur Dokumentenerstellung durch das United States Patent and Trademark Office. Die neu patentierten Funktionen ergänzen die Fähigkeiten der KI-gestützten Plattform zur Dokumentenerstellung. Sie kombiniert den kreativen Beitrag der KI mit regelbasierter Automatisierung, sodass hochwertige Dokumente gemäß genehmigten Strukturen, Geschäftsregeln und Markenlogik erstellt werden.

Hinweise für Redakteure

Über Templafy

Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme und markengerechte Dokumente zu erstellen.

Unsere Lösung setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung erstklassiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben.

Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft Office, Google Workspace und Salesforce integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert Risiken und gewährleistet hohe Qualität und Vertrauen in die Dokumente, die besonders wichtig sind. Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben konzentrieren können.

Weitere Informationen erhalten Sie hier (nur Pressevertreter):

Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com