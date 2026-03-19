Templafy démocratise la création de présentations PowerPoint professionnelles grâce à l’IA

NEW YORK, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy , la principale plateforme de génération de documents alimentée par l’IA, annonce ce jour le lancement de son agent PowerPoint universel dans le cadre du déploiement de son générateur gratuit de présentations PowerPoint basé sur l’IA . Cette nouvelle solution permet aux professionnels de transformer leurs idées en présentations PowerPoint de qualité entreprise en quelques minutes, à partir d’un simple prompt.

Conçue pour les professionnels ayant besoin de contenus métier de haute qualité, soignés et produits rapidement, l’expérience gratuite « prompt vers PowerPoint » de Templafy génère une présentation complète, téléchargeable directement depuis le navigateur.

Les utilisateurs peuvent ouvrir le fichier dans Microsoft PowerPoint et modifier les textes ainsi que les mises en page, facilitant ainsi le passage d’une idée à un contenu finalisé, précis, conforme et respectant la charte graphique, en quelques minutes. La solution inclut notamment la génération de présentations complètes ou de diapositives à partir d’instructions en langage naturel, des fonctionnalités d’édition, ainsi que la production de contenus via le cadre d’agents documentaires centralisés et gouvernés de Templafy.

Contrairement à de nombreux outils concurrents de génération de présentations à partir de prompts, qui peinent souvent à produire des supports de niveau entreprise, la plateforme de Templafy est conçue pour générer dès le départ des présentations structurées de manière professionnelle, avec une narration cohérente et une qualité adaptée aux usages métier.

Christian Lund, cofondateur de Templafy, déclare : « Grâce à cette initiative, nous pouvons montrer aux professionnels à quoi ressemble une création de présentations assistée par IA de référence, tant en termes de contenu et de qualité que de structure. En réalité, le monde de l’entreprise n’est pas un terrain de jeu, et la multitude de gadgets d’IA actuellement disponibles ne suffit pas. Les professionnels ont besoin d’outils d’IA à la fois rapides et conformes, leur permettant de produire des contenus soignés, fiables et cohérents, afin de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Nous sommes impatients de poursuivre dans cette voie dans les semaines à venir, en offrant aux professionnels et aux organisations une manière plus rapide et plus accessible de comprendre ce que doit être une génération de documents de niveau entreprise. »

Cette annonce fait suite à la récente obtention par Templafy d’un brevet pour ses technologies de génération de documents , délivré par le United States Patent and Trademark Office (Office américain des brevets et des marques). Ces nouvelles fonctionnalités brevetées renforcent les capacités de la plateforme, qui combine la puissance créative de l’IA avec des mécanismes d’automatisation basés sur des règles, afin de produire des documents à forte valeur ajoutée conformes à des structures validées, des règles métier et des logiques de marque.

Notes aux rédacteurs

À propos de Templafy

Templafy est la plateforme leader de génération de documents propulsée par l’IA, permettant aux professionnels de créer des documents précis, conformes et respectant l’identité de marque avec une efficacité maximale.

Notre approche utilise des agents IA pour combiner contenu généré par l’IA et automatisation basée sur des règles, afin de produire rapidement des documents fiables et de haute qualité, sans compromettre le contrôle ni la cohérence organisationnelle.

Accessible directement depuis des outils tels que Microsoft Office, Google Workspace et Salesforce, Templafy simplifie les flux de travail documentaires, réduit les risques et garantit la qualité et la fiabilité des documents essentiels. Plus de 4 millions d’utilisateurs dans le monde comptent sur Templafy pour accélérer la création de contenu professionnel grâce à l’IA. Reconnue et utilisée par des leaders du secteur tels que KPMG et BDO, Templafy permet aux équipes de gagner plus de 30 % du temps habituellement consacré à la création de contenus récurrents — comme les propositions, lettres de mission et rapports d’audit — pour se concentrer sur des activités génératrices de revenus.

Pour plus d’informations, uniquement pour la presse :

Lucy Westman, responsable de la communication mondiale, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com