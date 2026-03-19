Niðurstöður aðalfundar Brim hf. 19. mars 2026
Aðalfundur samþykkti ársreikning móðurfélags og ársreikning samstæðu félagsins.
Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögur:
- Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.
Samkvæmt stefnu félagsins sem kynnt var í skráningarlýsingu félagsins árið 2014 leggur stjórn félagsins til að arðgreiðsla á árinu 2026 vegna rekstrarársins 2025 verði kr. 2,1 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða 4.043 millj. kr. (um 27,5 millj. evra á lokagengi ársins 2025) eða 2,86% af markaðsvirði hlutafjár í lok árs 2025.
Arðurinn verði greiddur 30. apríl 2026. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 19. mars 2026 og arðleysisdagur því 20. mars 2026. Arðsréttindadagur er 23. mars 2026. Arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá félagsins í lok arðsréttindadags.
Hluthöfum mun standa til boða að fá arðgreiðslu í evrum, sem mun byggja á ISK/EUR miðgengi Seðlabanka Íslands eins og það er tilgreint við lok dags, síðasta dag fyrir arðgreiðslu, eða 29. apríl 2026. Hluthafar sem hyggjast óska eftir arðgreiðslu í evrum skulu tilkynna félaginu það fyrir lok dags 15. apríl 2026 á þar til gert eyðublað.“
2. Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu.
Samþykkt óbreytt starfskjarastefna.
3. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
Samþykkt að þóknun næsta starfsárs til stjórnarmanna verði 405.000 kr. á mánuði, varaformaður fá einn og hálfan hlut og formaður tvöfaldan hlut.
4. Kosning stjórnar félagsins.
Stjórn var sjálfkjörin þar sem frambjóðendur voru jafnmargir og þeir stjórnarmenn sem kjósa á um á fundinum. Stjórnina skipa:
Anna G. Sverrisdóttir
Hjálmar Þór Kristjánsson
Guðmundur Marteinsson
Kristján Þ. Davíðsson
Kristrún Heimisdóttir
Á fyrsta stjórnarfundi nýrrar stjórnar skipti stjórnin með sér verkum og skipaði í undirnefndir stjórnar.
Formaður stjórnar er Kristján Þ. Davíðsson og varaformaður stjórnar er Anna G. Sverrisdóttir.
Endurskoðunarnefnd: Anna G. Sverrisdóttir, formaður, Gunnar Ásgeirsson og Guðmundur Marteinsson. Þóknun nefndarmanna verður 185.000 kr. á mánuði og formaður með tvöfaldan hlut.
Starfskjaranefnd: Kristrún Heimisdóttir, formaður og Kristján Þ. Davíðsson. Þóknun nefndarmanna verður 135.000 kr. á mánuði og formaður með tvöfaldan hlut.
5. Kosning endurskoðenda.
Samþykkt að endurskoðandi félagsins fyrir næsta starfsár verði Deloitte ehf.
6. Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.
Samþykkt að Gunnar Þór Ásgeirsson, verði tilnefndur sem utanaðkomandi nefndarmaður í endurskoðunarnefnd félagsins.
7. Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum.
Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi má eigi vera hærra en í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem hærra er. Heimild þessi skal aðeins nýtt í þeim tilgangi að koma á formlegri endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin bréfum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.