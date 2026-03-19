Resultaten av omröstningarna vid Jersey Court Meeting och Scheme General Meeting samt uppdatering om övriga villkor

19 mars 2026 | SAINT HELIER, Jersey | Den 8 September 2025 offentliggjorde CoinShares International Limited (“CoinShares”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) ett avtalat samgående med Vine Hill Capital Investment Corp (Nasdaq: VCIC) (”Vine Hill”) och Odysseus Holdings Limited (”Odysseus Holdings”), vilket inkluderar ett domstolsgodkänt scheme of arrangement enligt artikel 125 i Jersey Companies Law (”Scheme of Arrangement”) (det avtalade samgåendet och Scheme of Arrangement benämns gemensamt som ”Transaktionen”). När Transaktionen väl är genomförd skulle den i praktiken möjliggöra ett byte av handelsplats för CoinShares aktier från Nasdaq Stockholm till Nasdaq Stock Market i USA, eller någon annan publik aktiemarknad eller handelsplats i USA som CoinShares och Vine Hill gemensamt beslutar om. Den 18 februari 2026 publicerade CoinShares ett prospektliknande fusionsdokument avseende Scheme of Arrangement (”Scheme Circular”).

Definierade termer som används i detta pressmeddelande ska, om inte annat anges, ha samma betydelse som i Scheme Circular. Samtliga tidsangivelser i detta pressmeddelande avser Jersey-tid såvida inte annat anges.

Resultaten vid Jersey Court Meeting och Scheme General Meeting

CoinShares har nöjet att meddela att vid Jersey Court Meeting och Scheme General Meeting som hölls tidigare idag i samband med Transaktionen:

röstade den erforderliga majoriteten av aktieägarna för förslaget om att godkänna Scheme of Arrangement vid Jersey Court Meeting; och

röstade den erforderliga majoriteten av CoinShares aktieägare för Special Resolution om att implementera Scheme of Arrangement vid Scheme General Meeting.

Fullständiga uppgifter om de antagna besluten återfinns i kallelserna till Jersey Court Meeting och Scheme General Meeting, vilka finns i del 8 (Notice of Jersey Court Meeting) respektive del 9 (Notice of Scheme General Meeting) i Scheme Circular.

Resultatet av omröstningen vid Jersey Court Meeting

Tabellen nedan anger resultaten från omröstningen om att godkänna Scheme of Arrangement vid Jersey Court Meeting. Varje aktieägare med Scheme Shares (stamaktier i CoinShares inom ramen för Scheme of Arrangement) (personligen (eller på distans via Virtual Meeting Platform (den virtuella stämmoplattformen)) eller genom ombud) var berättigad en röst per Scheme Share som innehades vid Voting Record Time (avstämningstidpunkten för rösträtt).

Resultatet vid Jersey Court Meeting Scheme Shares för vilka röster avgavs Aktieägare med Scheme Shares för vilka röster avgavs



Antal Scheme Shares röster som en % av antalet röstberättigade Scheme Shares vid Jersey Court Meeting Antal %** Antal %** FÖR* 51 901 952 100 12 100 79,19 EMOT 0 0 0 0 0 TOTALT 51 901 952 100 12 100 79,19

* Alla fullmaktsutnämningar som gav ordföranden beslutanderätt har räknats in i det totala antalet röster ”För”.

** Alla procentsatser har avrundats till de två närmsta decimalerna.

Resultatet av omröstningen vid Scheme General Meeting

Varje aktieägare med Scheme Shares (personligen (eller på distans via den virtuella stämmoplattformen) eller genom ombud) var berättigad en röst per Scheme Share som innehades vid Voting Record Time.

Antal CoinShares stamaktier för vilka röster avgavs % av CoinShares stamaktier för vilka röster avgavs** FÖR* 43 311 197 100 EMOT 0 0 TOTALT 43 311 197 100 AVSTOD*** 0 0

* Alla fullmaktsutnämningar som gav ordföranden beslutanderätt har räknats in i det totala antalet röster ”För”.

** Alla procentsatser har avrundats till de två närmsta decimalerna.

*** En nedlagd röst räknas inte som en röst enligt lag och räknas inte med i ”För”, ”Emot” eller ”Totalt” för förslaget.

Det totala antalet utestående CoinShares stamaktier vid Voting Time Record var 66 678 210, varav 1 139 537 var egna aktier. Därmed var det totala antalet rösträtter i CoinShares vid Voting Record Time 65 538 673.

Uppdatering om andra villkor

CoinShares och Odysseus Holdings har nöjet att tillkännage att villkoren 6, 7, och 8 (som anges i del 2 (Conditions and Certain Further Terms of the Scheme and the Transaction) i Scheme Circular), vilka avser konkurrensrättsliga godkännanden och regulatoriska godkännanden i USA, Frankrike, och Jersey, har uppfyllts.

Nästkommande steg och tidsplan

Resultatet av dagens Jersey Court Meeting och Scheme General Meeting innebär att villkoren 2(A) och 2(B) (som anges i del 2 (Conditions and Certain Further Terms of the Scheme and the Transaction) i Scheme Circular) har uppfyllts.

Scheme of Arrangement förblir villkorad av att de återstående villkoren och övriga bestämmelser som anges i Scheme Circular uppfylls (eller, i förekommande fall, att undantag medges), däribland att domstolens godkännande lämnas efter dess överläggning (eng. Sanction Hearing) och att en kopia av domstolsgodkännandet överlämnas till Jersey Registrar of Companies för registrering.

Domstolen kommer att pröva och, om den finner det lämpligt, godkänna Scheme of Arrangement vid Sanction Hearing som är planerad att äga rum kl. 14:30 den 30 mars 2026. Om domstolen godkänner Scheme of Arrangement vid överläggningen träder den i kraft när domstolsbeslutet överlämnas till Jersey Registrar of Companies, vilket för närvarande förväntas ske den 31 mars 2026.

En uppdaterad preliminär tidsplan för de viktigaste händelserna i samband med genomförandet av Scheme of Arrangement återfinns i bilagan till detta pressmeddelande.

Om några av de datum/tider som anges i den förväntade tidsplanen skulle komma att ändras, kommer CoinShares och Odysseus Holdings att offentliggöra sådana ändringar genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler, varvid pressmeddelanden kommer att göras tillgängliga på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing och på Odysseus Holdings webbplats på https://www.coinshares-bidco.com

Information om Transaktionen

Information om Transaktionen finns tillgänglig på www.coinshares-bidco.com.

Om CoinShares aktieägare har några frågor gällande detta pressmeddelande, ombeds de kontakta CoinShares registerhållare, Computershare, på telefonnumret för aktieägare +44 (0) 370 707 4040. Telefonlinjen för aktieägare är öppen mellan kl. 08:30 och 17:30 måndag till fredag (med undantag för allmänna helgdagar på Jersey). Samtal från utlandet till telefonlinjen för aktieägare debiteras enligt gällande internationella taxor. Olika avgifter kan tillkomma för samtal från mobiltelefoner och samtal kan komma att spelas in och övervakas i säkerhets- och utbildningssyfte. Observera att Computershare inte kan ge råd om fördelarna med Scheme of Arrangement och kan inte lämna finansiell, skattemässig, investerings- eller legal rådgivning. Den sista dagen för handel med och registrering av överlåtelser av CoinShares stamaktier på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 20 mars 2026, och inga överlåtelser kommer att registreras efter kl. 18:00 den dagen. Avsikten är, förutsatt att Scheme of Arrangement fullbordas, att CoinShares stamaktier ska avnoteras från Nasdaq Stockholm med verkan från och med eller kort efter Effective Date (datumet för Scheme of Arrangements fullbordande), och åtgärder kommer att vidtas för att omregistrera CoinShares som ett privat aktiebolag enligt relevanta bestämmelser i Jersey Companies Law.

Om CoinShares

CoinShares är en ledande global förvaltare av digitala tillgångar som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till en rad olika kunder, däribland företag, finansinstitut och privatpersoner. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor på Jersey, med kontor i Frankrike, Stockholm, Storbritannien och USA. CoinShares regleras på Jersey av Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers och i USA av Securities and Exchange Commission, National Futures Association och Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern CS och på OTCQX under tickern CNSRF.

Om Vine Hill

Vine Hill är ett s.k. special purpose acquisition company (“SPAC”) som sponsras av ett närstående bolag till Vine Hill Capital Partners och bildades som en del av en plattform för att sponsra en serie SPAC-bolag. Vine Hill slutförde sin börsintroduktion om 220 miljoner USD i september 2024 och dess aktier handlas för närvarande på Nasdaq under tickern ”VCIC”. Vine Hill Capital Partners är en ledande alternativ investeringsförvaltare som är dedikerad till att hjälpa företag att nå sin fulla potential och frigöra aktieägarvärde genom att utnyttja de publika marknaderna.

För mer information om CoinShares, vänligen besök: https://coinshares.com

Bolaget | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investor Relations | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

PRESSKONTAKT

CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com

M Group Strategic Communications

Peter Padovano

coinshares@mgroupsc.com

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovannämnda kontaktpersoner, kl. 20:15 CET den 19 mars 2026.

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Detta pressmeddelande avser det föreslagna samgåendet (”Samgåendet” och övriga transaktioner som omfattas av det s.k. Business Combination Agreement mellan CoinShares, Vine Hill, Odysseus Holdings och övriga parter (tillsammans ”Transaktionerna”)) mellan Vine Hill, CoinShares och Odysseus Holdings. Informationen i detta pressmeddelande gör inte anspråk på att vara fullständig och varken Vine Hill, CoinShares, Odysseus Holdings eller deras respektive närstående bolag lämnar några uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier avseende riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av informationen i detta pressmeddelande.

Ytterligare information och var den finns tillgänglig

I samband med Transaktionen har CoinShares, Vine Hill och Odysseus Holdings lämnat in ett s.k. Registration Statement på Form F-4 (med eventuella ändringar och tillägg, ”Registration Statement”). Till SEC, vilket innehåller en fullmaktshandling (ett s.k. proxy statement) från Vine Hill och ett prospekt från Odysseus Holdings avseende erbjudandet av värdepapper som ska emitteras till Vine Hills värdepappersinnehavarare i samband med fullgörandet av samgåendet (”Fullmaktshandlingen/Prospektet”). Den slutgiltiga fullmaktshandlingen och andra relevanta dokument har skickats till Vine Hills aktieägare per en registreringsdag som kommer att fastställas för omröstning om Transaktionerna och andra frågor som beskrivs i Fullmaktshandlingen/Prospektet. Vine Hill, CoinShares och/eller Odysseus Holdings kan också komma att lämna in andra dokument avseende Transaktionerna till SEC. Detta pressmeddelande innehåller inte all information som bör beaktas avseende Transaktionerna och är inte avsett att utgöra grund för något investeringsbeslut eller något annat beslut avseende Transaktionerna. INNAN NÅGOT BESLUT OM RÖSTNING ELLER INVESTERING FATTAS UPPMANAS AKTIEÄGARE I VINE HILL OCH ANDRA BERÖRDA PARTER ATT LÄSA REGISTRATION STATEMENT OCH DEN SLUTLIGA FULLMAKTSHANDLINGEN/PROSPEKTET OCH ALLA ANDRA RELEVANTA DOKUMENT SOM HAR LÄMNATS IN ELLER KOMMER ATT LÄMNAS IN TILL SEC I SAMBAND MED VINE HILLS INSAMLING AV FULLMAKTER FÖR DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN SOM SKA HÅLLAS FÖR ATT GODKÄNNA TRANSAKTIONERNA OCH ANDRA FRÅGOR SOM BESKRIVS I FULLMAKTSHANDLINGEN/PROSPEKTET, EFTERSOM DOKUMENTEN INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM VINE HILL, COINSHARES, ODYSSEUS HOLDINGS OCH TRANSAKTIONERNA. Investerare och värdepappersinnehavare kan erhålla kopior av Registration Statement och Fullmaktshandlingen/Prospektet samt alla andra dokument som har lämnats in eller kommer att lämnas in till SEC av Vine Hill, CoinShares och/eller Odysseus Holdings, utan kostnad, så snart de finns tillgängliga, på SEC:s webbplats www.sec.gov eller genom att skicka en begäran till: Vine Hill Capital Investment Corp., 500 E Broward Blvd, Suite 900, Fort Lauderdale, FL 33394, eller genom skriftlig begäran till CoinShares eller Odysseus Holdings på c/o CoinShares International Limited, 2nd Floor, 2 Hill Street, JE2 4UA St Helier Jersey, Channel Islands.

VARKEN SEC ELLER NÅGON STATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DE TRANSAKTIONER SOM BESKRIVS HÄRI, UTTALAT SIG OM TRANSAKTIONERNAS MERITER ELLER SKÄLIGHET ELLER NÅGRA RELATERADE TRANSAKTIONER ELLER UTTALAT SIG OM LÄMPLIGHETEN ELLER RIKTIGHETEN I INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE. VARJE PÅSTÅENDE OM MOTSATSEN UTGÖR EN BROTTSLIG HANDLING.

Deltagare i anmodan

Vine Hill, CoinShares, Odysseus Holdings och deras respektive styrelseledamöter, verkställande direktörer, vissa av deras aktieägare och andra medlemmar av ledningen och anställda kan enligt SEC:s regler anses vara deltagare i insamling av fullmakter från Vine Hills aktieägare i samband med Transaktionerna. Information om Vine Hills, CoinShares och Odysseus Holdings styrelseledamöter, verkställande direktörer, vissa av deras aktieägare och andra medlemmar av ledningen och anställda samt deras intressen i Vine Hill, CoinShares, Odysseus Holdings i avsnitten “The Business Combination Proposal — Certain Interests of Vine Hill’s Directors and Officers and Others in the Business Combination” “Certain Interests of Odysseus Holdings’ Director(s) and Officers and Others in the Business Combination,” “Information about CoinShares — Human Capital”, och “Executive Compensation of CoinShares” i den definitiva Fullmaktshandlingen/Prospektet daterad den 16 mars 2026 som finns tillgänglig kostnadsfritt på SEC:s webbplats www.sec.gov och på följande URL: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2087587/000121390026028437/ea0258819-10.htm.

Inget erbjudande eller anmodan

Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte en fullmaktsförklaring eller insamling av fullmakt, samtycke eller godkännande avseende värdepapper eller Transaktionerna och ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller byta, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa eller byta värdepapper i Vine Hill, CoinShares eller Odysseus Holdings, eller någon tillgång eller instrument eller relaterat derivat, och det kommer inte att ske någon försäljning av sådana värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning, försäljning eller byte skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan stat eller jurisdiktion. Inget erbjudande av värdepapper får göras annat än genom ett prospekt som uppfyller kraven i Securities Act eller ett undantag från denna. Investerare bör rådfråga sin rådgivare om de tillämpliga kraven för en köpare att utnyttja ett undantag enligt Securities Act.

Aktieägare utanför Sverige, Jersey, Caymanöarna och USA

Offentliggörande, publicering eller spridning av detta pressmeddelande i andra jurisdiktioner än Jersey, Caymanöarna, Sverige eller USA samt tillgängligheten av Scheme of Arrangement för CoinShares aktieägare som inte är bosatta i Jersey, Caymanöarna, Sverige eller USA kan vara föremål för begränsningar enligt lagstiftningen i respektive jurisdiktion. Personer som får del av detta pressmeddelande bör därför själva ta reda på och följa sådana begränsningar. Ytterligare information för aktieägare utanför dessa länder finns i Scheme Circular. De bolag och personer som är involverade i Transaktionen frånsäger sig allt ansvar för överträdelser av sådana begränsningar av någon person i den utsträckning tillämplig lag medger.

Om inte annat beslutas av Odysseus Holdings, och om det är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, kommer Scheme of Arrangement inte att göras tillgänglig, vare sig helt eller delvis, direkt eller indirekt, i, till eller från en jurisdiktion med begränsningar (en s.k. Restricted Jurisdiction) där detta skulle innebära ett brott mot gällande lagar eller regler i sådan jurisdiktion. Ingen inbjudan får riktas till allmänheten på Caymanöarna att teckna de värdepapper som erbjuds härigenom, och detta pressmeddelande får inte utfärdas eller vidarebefordras till någon sådan person. Aktieägare med Scheme Shares som är osäkra på vad som gäller i dessa frågor bör omgående rådgöra med en oberoende professionell rådgivare i den relevanta jurisdiktionen.

Följaktligen kommer och får kopior av detta pressmeddelande inte, vare sig direkt eller indirekt, postas, överföras eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller skickas till, från eller inom en jurisdiktion med begränsningar där detta skulle strida mot lagstiftningen i den aktuella jurisdiktionen. Personer som mottar sådana handlingar (inklusive, men inte begränsat till, ombud, förvaringsinstitut, förvaltare och stiftelseförvaltare) får inte posta eller på annat sätt vidarebefordra, distribuera eller skicka dem till, från eller inom en jurisdiktion med begränsningar där detta skulle utgöra ett brott mot tillämplig lag. Sådant agerande kan medföra att en eventuell röstning avseende Scheme of Arrangement blir ogiltig.

Ytterligare information för aktieägare utanför Sverige, Jersey, Caymanöarna och USA finns i Scheme Circular.

Detta pressmeddelande har upprättats för att uppfylla lagkraven på Jersey, Caymanöarna, i Sverige och i USA, och den information som lämnas här kan skilja sig från den information som skulle ha lämnats om pressmeddelandet hade utformats enligt lagstiftningen i andra jurisdiktioner.

Transaktionen omfattas av tillämpliga regler för Nasdaq Stockholm, Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm samt Jersey Companies Law.

Aktieägare som inte har rätt att rösta på grund av sanktioner

Aktieägare som inte har rätt att rösta på grund av sanktioner hänvisas till punkt 28 i del 1 (Letter from the Chair of CoinShares) i Scheme Circular för information om vilka effekter Scheme of Arrangement och Transaktionen kan få för deras innehav av aktier som inte har rätt att rösta.

Ytterligare information till amerikanska investerare

Scheme of Arrangement avser värdepapper i ett bolag med hemvist på Jersey och är avsedd att genomföras enligt Jersey Companies Law. Detta pressmeddelande och vissa andra dokument som rör Transaktionen har upprättats, eller kommer att upprättas, i enlighet med de informationskrav, format och stil som gäller enligt lagstiftningen på Jersey. Kraven skiljer sig från de informationskrav och övriga krav som gäller enligt amerikansk värdepapperslagstiftning. En transaktion som genomförs genom ett scheme of arrangement omfattas inte av reglerna om uppköpserbjudanden eller reglerna om fullmaktsinsamling enligt den amerikanska U.S. Exchange Act. Transaktionen omfattas därför av de informationskrav och den praxis som gäller på Jersey för schemes of arrangement, vilka skiljer sig från de krav som gäller för amerikanska uppköpserbjudanden och fullmaktsinsamlingar. Med undantag för finansiella mått som inte är IFRS, har all finansiell information eller andra finansiella uppgifter som ingår i detta pressmeddelande och Scheme Circular upprättats, eller kommer att ha upprättats, i enlighet med (i) för CoinShares, de redovisningsstandarder som gäller på Jersey, vilka kan avvika från den finansiella information som lämnas av amerikanska bolag eller bolag vars finansiella rapporter är upprättade enligt U.S. GAAP, och (ii) för Vine Hill-koncernen, U.S. GAAP och de revisionsstandarder som tillämpas av den amerikanska Public Company Accounting Oversight Board (“PCAOB”). U.S. GAAP skiljer sig i vissa väsentliga avseenden från de redovisningsstandarder som gäller på Jersey.

Odysseus Cayman, dess förvaltare eller deras aktiemäklare (som agerar som ombud) kan från tid till annan, utanför USA och utöver vad som sker inom ramen för Scheme of Arrangement, genomföra köp av eller ingå avtal om köp av CoinShares-aktier fram till dess att Scheme of Arrangement träder i kraft, förfaller eller på annat sätt återkallas. I enlighet med regel 14e-5(b) i U.S. Exchange Act och i enlighet med övrig tillämplig lagstiftning, inklusive U.S. Exchange Act, kan dessa köp ske antingen på den publika marknaden till rådande priser eller genom privata transaktioner till förhandlade. All information om sådana köp kommer att offentliggöras i enlighet med gällande regler i Jersey, Sverige och USA.

Det kan vara svårt för amerikanska innehavare att göra sina rättigheter och anspråk gällande enligt amerikansk federal värdepapperslagstiftning eftersom CoinShares och Odysseus Holdings är belägna i andra länder än USA och samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolagen är bosatta utanför USA. Amerikanska innehavare kan sakna möjlighet att väcka talan för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning mot ett utländskt bolag eller dess styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i en domstol utanför USA. Det kan dessutom vara svårt att tvinga ett utländskt bolag och dess närstående att underkasta sig en amerikansk domstols domslut. Vidare kan det vara svårt eller omöjligt för CoinShares amerikanska aktieägare att delge stämning inom USA till Odysseus Cayman eller CoinShares och i förekommande fall, deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller de experter som nämns här, eller att verkställa amerikanska domstolsavgöranden mot dessa, oavsett om dessa grundar sig enbart på amerikansk federal och delstatlig värdepapperslagstiftning eller inte. Vidare bör CoinShares amerikanska aktieägare inte utgå från att domstolarna på Jersey: (a) skulle verkställa domar från amerikanska domstolar mot sådana personer grundade på civilrättsligt ansvar; eller (b) skulle utdöma civilrättsligt ansvar mot sådana personer i mål, oavsett om dessa grundar sig enbart på amerikansk federal och delstatlig värdepapperslagstiftning eller inte.

Scheme Shares-aktieägare som är medborgare eller bosatta i USA bör rådgöra med egna juridiska och skattemässiga rådgivare om de juridiska och skattemässiga effekterna av Scheme of Arrangement utifrån sina individuella förhållanden.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” avseende Vine Hill, CoinShares och/eller Odysseus Holdings i enlighet med vad som avses i amerikansk federal värdepapperslagstiftning. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar alla uttalanden som inte är historiska fakta, inklusive, utan begränsning, tidpunkten för och uppfyllandet av villkoren för fullgörandet av Transaktionen. Förväntningarna, uppskattningarna och prognoserna för CoinShares, och Vine Hills verksamhet kan skilja sig från de faktiska resultaten och du bör därför inte förlita dig på dessa framåtblickande uttalanden som förutsägelser om framtida händelser. I vissa fall kan du identifiera framåtblickande uttalanden genom termer som ”enligt uppskattningar”, ”förväntar”, ”antar”, ”tror”, ”skulle kunna”, ”uppskattar”, ”förväntar sig”, ”prognostiserar”, ”avser”, ”är av den åsikten”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiell”, ”förutspår”, ”prognos”, ”mål”, ”enligt kännedom”, ”bör”, ”kommer”, ”skulle” eller negationer av dessa termer, variationer av dem eller liknande terminologi, även om inte alla framåtblickande uttalanden innehåller sådana identifierande ord.

Sådana framåtblickande uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan påverka CoinShares och Odysseus Holdings förmåga genomföra och uppnå sina planer och mål som anges i sådana framåtblickande uttalanden och som kan leda till att faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden baseras på ett antal antaganden om CoinShares och Odysseus Holdings nuvarande och framtida policyer och planer samt den miljö i vilken CoinShares och Odysseus Holdings kommer att verka i framtiden. Många faktiska händelser eller omständigheter ligger utanför CoinShares, Odysseus Holdings eller Vine Hills kontroll. Dessutom baseras vissa framåtblickande uttalanden på antaganden eller framtida händelser som kanske inte visar sig vara korrekta, och man bör inte förlita sig på några framåtblickande uttalanden i detta meddelande. Faktorer som kan orsaka sådana skillnader inkluderar, men är inte begränsade till: (1) Transaktionerna inte slutförs i tid eller överhuvudtaget, vilket kan påverka priset på Vine Hills och/eller CoinShares värdepapper negativt; (2) Transaktionerna inte slutförs före Vine Hills deadline för samgåendet; (3) att parterna inte uppfyller villkoren för att fullborda Transaktionerna, inklusive godkännande av Vine Hills och CoinShares aktieägare och erhållande av erforderliga beslut från Royal Court of Jersey; (4) att de förväntade fördelarna med Transaktionerna inte realiseras, vilket bland annat kan påverkas av konkurrens, CoinShares och Odysseus Holdings förmåga att växa och hantera tillväxten på ett lönsamt sätt, bygga upp eller upprätthålla relationer med kunder och behålla ledning och nyckelpersoner, kapitalutgifter, behov av ytterligare kapital och tidpunkten för framtida kassaflöden från den löpande verksamheten samt efterfrågan på digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och Odysseus Holdings; (5) nivån på inlösen av Vine Hills offentliga aktieägare, vilket kommer att minska de medel som CoinShares och Odysseus Holdings har till sitt förfogande för att genomföra sina affärsstrategier och kan göra det svårt att erhålla eller upprätthålla noteringen eller handeln av Odysseus Holdings stamaktier på en större värdepappersmarknad; (6) Odysseus Holdings misslyckande med att erhålla eller upprätthålla noteringen av sina värdepapper på någon värdepappershandelsplats efter tillträdet; (7) kostnader relaterade till Transaktionerna och till följd av att Odysseus Holdings blir ett noterat publikt bolag, som kan bli högre än vad som för närvarande förväntas; (8) förändringar i affärs-, marknads-, finansiella, politiska och regulatoriska förhållanden; (9) volatilitet och snabba fluktuationer i marknadspriserna på digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och Odysseus Holdings; (10) att CoinShares och/eller Odysseus Holdings digitala tillgångsinvesteringsprodukter inte lyckas följa sina respektive målindex; (11) regulatoriska eller andra förändringar som negativt påverkar efterfrågan på de produkter och tjänster som tillhandahålls av CoinShares och/eller Odysseus Holdings; (12) resultatet av händelser, förändringar eller andra omständigheter som kan leda till att Samgåendet inte kan fullföljas; (13) resultatet av eventuella rättsliga förfaranden som kan inledas mot Vine Hill, CoinShares, Odysseus Holdings och/eller något av deras respektive närstående bolag eller andra; (14) förändringar i den föreslagna strukturen för Samgåendet som kan krävas eller vara lämpliga till följd av tillämpliga lagar eller förordningar; (15) risken att Samgåendet stör Vine Hills och/eller CoinShares nuvarande planer och verksamhet till följd av tillkännagivandet och genomförandet av Samgåendet; (16) behandling av digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och/eller Odysseus Holdings, för amerikanska och utländska skatteändamål; (17) utmaningar vid genomförandet av CoinShares och/eller Odysseus Holdings affärsplan på grund av operativa utmaningar, betydande konkurrens och reglering; (18) att betraktas som ett ”skalbolag” eller ”tidigare skalbolag” av den värdepappersmarknad där Odysseus Holdings stamaktier kommer att noteras eller av SEC, vilket kan påverka möjligheten att notera sådana stamaktier och begränsa tilliten till vissa regler eller former i samband med erbjudande, försäljning eller återförsäljning av värdepapper; (19) handelspriset och volymen för Odysseus Holdings stamaktier kan vara volatila efter Transaktionerna och en aktiv handelsmarknad kanske inte utvecklas; (20) Odysseus Holdings aktieägare kan komma att uppleva utspädning i framtiden på grund av utnyttjandet av ett betydande antal befintliga teckningsoptioner och eventuella framtida emissioner av aktierelaterade värdepapper i Odysseus Holdings; (21) investerare kan uppleva omedelbar och väsentlig utspädning vid tillträdet till följd av de Vine Hill-stamaktier av klass B som innehas av Vine Hills Capital Sponsor I LLC, eftersom värdet på Odysseus Holdings stamaktier som Vine Hill Capital Sponsor I LLC erhåller i utbyte mot sådana Vine Hill-stamaktier av klass B sannolikt kommer att vara väsentligt högre än det nominella pris som betalats för dem, även om handelspriset för Odysseus Holdings stamaktier vid den tidpunkten är väsentligt lägre än det pris per aktie som investerarna har betalat; (22) intressekonflikter som kan uppstå till följd av investerings- och transaktionsmöjligheter som involverar Odysseus Holdings, CoinShares, deras respektive närstående bolag och andra investerare och kunder; (23) handelsplatser för digitala tillgångar kan drabbas av mer omfattande bedrägerier, säkerhetsbrister eller reglerings- eller driftsproblem än handelsplatser för mer etablerade tillgångsklasser; (24) risker relaterade till förvaring av CoinShares och/eller Odysseus Holdings digitala tillgångar, inklusive förlust eller förstörelse av privata nycklar som krävs för att få tillgång till dess digitala tillgångar och cyberattacker eller annan dataförlust relaterad till dess digitala tillgångar, vilket kan leda till att CoinShares eller Odysseus Holdings beroende på vad som är tillämpligt, förlorar en del av eller alla sina digitala tillgångar; (25) ett säkerhetsintrång, en cyberattack eller annan händelse där obehöriga parter får tillgång till CoinShares eller Odysseus Holdings digitala tillgångar, vilket kan leda till att CoinShares eller Odysseus Holdings tillfälligt eller permanent förlorar en del av eller alla sina digitala tillgångar och att dess finansiella ställning och verksamhetsresultat påverkas negativt i väsentlig grad; (26) framväxten eller tillväxten av andra digitala tillgångar, inklusive sådana med betydande stöd från den privata eller offentliga sektorn, inklusive från regeringar, konsortier eller finansinstitut, kan ha en negativ inverkan på värdet av digitala tillgångar och påverka CoinShares och/eller Odysseus Holdings verksamhet negativt; (27) potentiella regeländringar som omklassificerar vissa digitala tillgångar som värdepapper kan leda till att CoinShares och/eller Odysseus Holdings klassificeras som ett ”investeringsbolag” enligt Investment Company Act från 1940 och kan påverka marknadspriset på CoinShares och/eller Odysseus Holdings digitala tillgångar och marknadspriset på CoinShares eller Odysseus Holdings noterade värdepapper negativt; och (28) andra risker och osäkerhetsfaktorer som ingår i (x) avsnitten ”Riskfaktorer” i Vine Hills årsredovisning på Form 10-K, (y) Fullmaktshandlingen/Prospektet och (z) andra dokument som har lämnats in eller kommer att lämnas in till eller har tillhandahållits eller kommer att tillhandahållas till SEC av Odysseus Holdings, CoinShares och/eller Vine Hill. Ovanstående lista över faktorer är inte uttömmande. Du bör inte förlita dig på framåtblickande uttalanden, som endast gäller vid tidpunkten för uttalandet. Varken Vine Hill, CoinShares eller Odysseus Holdings åtar sig eller accepterar någon skyldighet eller förpliktelse att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtblickande uttalanden för att återspegla förändringar i deras förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter som sådana uttalanden baseras på, utom i de fall då detta krävs enligt lag. Tidigare resultat från Vine Hills, CoinShares eller Odysseus Holdings ledningsgrupper och deras respektive närstående bolag är ingen garanti för framtida resultat. Du bör därför inte fästa otillbörlig tilltro till historiska resultat för Vine Hills, CoinShares eller Odysseus Holdings ledningsgrupper eller deras närstående bolag som en indikation på framtida resultat för en investering eller den avkastning som Vine Hill, CoinShares eller Odysseus Holdings kommer att, eller sannolikt kommer att, generera framöver.

Inga prognoser för resultat, uppskattningar eller kvantifierade fördelar

Inget uttalande i detta pressmeddelande, eller som införlivas genom hänvisning häri, är avsett att utgöra en prognos för resultat, uppskattning av resultat eller ett uttalande om kvantifierade fördelar för någon period. Inget uttalande i detta pressmeddelande ska tolkas som att resultat eller resultat per aktie för CoinShares eller Odysseus Holdings, och i förekommande fall, för innevarande eller framtida räkenskapsår nödvändigtvis skulle motsvara eller överstiga tidigare offentliggjorda resultat eller resultat per aktie för CoinShares eller Odysseus Holdings.

Avrundning

Vissa siffror som anges i detta pressmeddelande har justerats genom avrundning. Därför kan siffror för samma kategori som presenteras i olika tabeller skilja sig något åt och totalsummor som anges i vissa tabeller behöver inte alltid vara en exakt aritmetisk summa av de enskilda posterna som föregår dem.

Publicering på webbplats

En kopia av detta pressmeddelande kommer att finnas tillgänglig utan kostnad och med förbehåll för vissa begränsningar avseende personer bosatta i begränsade jurisdiktioner, på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing och Odysseus Holdings webbplats på www.coinshares-bidco.com. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta pressmeddelande inkorporeras inte innehållet på CoinShares eller Odysseus Holdings webbplatser i, och utgör inte heller del av, detta pressmeddelande.

Begäran om handlingar i pappersformat

En papperskopia av detta pressmeddelande kan beställas genom att kontakta CoinShares registerhållare, Computershare, på +44 (0) 370 707 4040. Samtal debiteras enligt ordinarie geografisk taxa och avgiften kan variera beroende på operatör. Samtal från utlandet debiteras enligt gällande internationell taxa. Telefonlinjen för aktieägare är öppen vardagar mellan kl. 08:30 och 17:30 (med undantag för allmänna helgdagar på Jersey). Olika avgifter kan tillkomma för samtal från mobiltelefoner och samtal kan komma att spelas in och slumpmässigt övervakas i säkerhets- och utbildningssyfte. Observera att aktieägarlinjen inte kan ge råd om fördelarna med Scheme of Arrangement eller lämna finansiell, investeringsmässig, juridisk eller skattemässig rådgivning.

Allmänt

Om du är osäker på innehållet i detta pressmeddelande eller vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderas du att omedelbart söka personlig finansiell rådgivning från din aktiemäklare, bankman, jurist, revisor eller annan oberoende finansiell rådgivare.





BILAGA

FÖRVÄNTAD TIDSPLAN FÖR DE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA

Följande preliminära tidsplan baseras på CoinShares nuvarande förväntade datum för genomförandet av Scheme of Arrangement och kan komma att ändras. Om något av datumen och/eller tiderna i denna preliminära tidsplan ändras, kommer de reviderade datumen och/eller tiderna att meddelas CoinShares aktieägare genom ett offentliggörande via Nasdaq Stockholm, och detta offentliggörande kommer att finnas tillgängligt på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing.

Hänvisningar till tider i denna tidsplan avser Greenwich Mean Time (GMT), såvida inte annat anges.

Händelse Tid och/eller datum Sista handelsdag för, samt sista dag för registrering av överlåtelser av, CoinShares stamaktier på Nasdaq Stockholm 20 mars 2026 Handelsstopp för CoinShares stamaktier på Nasdaq Stockholm 23 mars 2026 Avveckling av slutliga transaktioner i Euroclear Sweden avseende CoinShares stamaktier på Nasdaq Stockholm 24 mars 2026 CoinShares stamaktier kommer att flyttas från Euroclear Swedens konto i CREST till de underliggande faktiska innehavarnas konton i CREST 25–27 mars 2026 Sanction Hearing (för att godkänna Scheme of Arrangement) kl. 14:30 den 30 mars 2026, under förutsättning att de relevanta villkoren(1) är uppfyllda (eller, i tillämpliga fall, att undantag gjorts) Sista dagen för registrering av överlåtelser av, och avaktivering i CREST av, CoinShares stamaktier 30 mars 2026 Scheme Record Time kl. 18:00 den 30 mars 2026 Ikraftträdandedatumet 31 mars 2026 (2) Avnotering av CoinShares stamaktier på Nasdaq Stockholm senast kl. 05:30 (svensk tid) den 31 mars 2026 Emission av nya Odysseus Holdings-stamaktier kl. 09:00 (New York-tid) eller strax därefter den 31 mars 2026 Notering av nya Odysseus Holdings-stamaktier på Nasdaq kl. 09:30 (New York-tid) eller strax därefter den 7 april 2026 Long Stop Date 8 juni 2026(3)









Noter