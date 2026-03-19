Hermès International : Modalités de mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2025

Paris, le 19 mars 2026

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Le Document d’enregistrement universel d’Hermès International relatif à l’exercice 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 19 mars 2026, au format ESEF.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et il peut être consulté et téléchargé sur le site internet finance.hermes.com (rubriques « Investisseurs » > « Publications » / « Informations réglementées »).

Le Document d’enregistrement universel comprend notamment :

le rapport d’activité annuel ;

les comptes sociaux et consolidés 2025 ;

le rapport sur les informations en matière de durabilité ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

le descriptif du programme de rachat d’actions établi en application des articles 241-2 et 241-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

le rapport du Conseil de surveillance à l’Assemblée générale ;

les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés 2025, sur les conventions réglementées et certaines résolutions à caractère extraordinaire ;

le rapport de certification des informations en matière de durabilité émis par le vérificateur de durabilité ;

l’exposé des motifs et le texte des projets de résolutions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires appelée à se tenir le 17 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 222-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le document d’enregistrement universel inclut le rapport financier annuel 2025.

Pièce jointe