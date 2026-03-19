INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

Nyxoah Publie ses Résultats Financiers et Opérationnels pour le Quatrième Trimestre et l'Exercice 2025

La commercialisation aux États-Unis a pris un solide départ au cours du premier trimestre complet de ventes

Les fondations sont posées pour une croissance significative en 2026

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 19 mars 2026, 21h10 CET / 16h10 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») une société de technologie médicale spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes pour le traitement de l'Apnée Obstructive du Sommeil (« AOS ») par neuromodulation, a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2025.

Temps Forts Financiers et Opérationnels

Chiffre d'affaires brut de 6,3 millions d'euros au quatrième trimestre, soit un chiffre d'affaires net de 5,6 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 347 % par rapport à l'année précédente, grâce au premier trimestre complet de commercialisation aux États-Unis

Chiffre d'affaires brut de 11,0 millions d'euros sur l'ensemble de l'année, soit un chiffre d'affaires net de 10,0 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 122 % par rapport à l'année précédente

Marge brute d'environ 64 % au quatrième trimestre

Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers de 48,0 millions d'euros au 31 décembre 2025

145 chirurgiens formés et 57 comptes activés aux États-Unis depuis le lancement commercial en août 2025

Système Genio systématiquement pris en charge à la fois par les organismes payeurs privés et par Medicare à ce jour

Extension de la capacité de production pour soutenir la croissance mondiale





“Le quatrième trimestre a marqué notre premier trimestre complet de commercialisation aux États-Unis, et nous sommes très satisfaits de la forte dynamique que nous avons créée, qui nous a permis de dépasser nos prévisions de chiffre d'affaires pour ce trimestre,” a commenté Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah. “Les retours des chirurgiens et de leurs patients sont positifs, et ces interventions ont été systématiquement prises en charge par les principaux organismes d'assurance privés ainsi que par Medicare à ce jour. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives qui s'offrent à nous et sommes convaincus que nous allons connaître une croissance significative à l'avenir.”

Lancement Commercial aux États-Unis

Le quatrième trimestre a constitué le premier trimestre complet d'activité commerciale aux États-Unis depuis l'autorisation du système Genio® par la FDA en août 2025. La Société met en œuvre sa stratégie de lancement ciblée, articulée autour de deux axes : d'une part, elle vise les centres pratiquant un grand nombre d'implants de stimulation du nerf hypoglosse ; d'autre part, elle sensibilise les réseaux de référence composés de médecins spécialistes du sommeil traitant des patients atteints d'AOS modérée à sévère.

Au 31 décembre 2025 :

145 chirurgiens avaient été formés au système Genio

57 comptes américains avaient été activés

Genio a été systématiquement pris en charge à la fois par les organismes payeurs privés et par Medicare à ce jour





ÉTATS CONSOLIDÉS DES PERTES ET AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

(non audités) (en milliers EUR)

Pour l’année clôturée le 31 décembre Pour les 3 mois clôturés

le 31 décembre 2025 2024 2025 2024 Chiffre d'affaires 10 020 4 521 5 644 1 263 Coût des biens vendus (3 694) (1 552) (2 019) (335) Bénéfice brut € 6,326 € 2,969 € 3 625 € 928 Frais de recherche et de développement (42 824) (34,325) (10,865) (11,752) Frais de vente, généraux et administratifs (48,261) (28,461) (12,496) (8,065) Autres revenus / (frais) d'exploitation 1,274 1,008 1,108 578 Perte d'exploitation de la période € (83,485) € (58,809) € (18,628) € (18,311) Produits financiers 5 928 7 447 (633) 2 832 Charges financières (11 519) (5 070) (3 357) (410) Perte de la période avant impôts € (89 076) € (56 432) € (22 618) € (15 069) Impôts sur le revenu (1 009) (2 804) (895) (2 080) Perte de la période € (90 085) € (59 236) € (23 513) € (17 149) Perte attribuable aux actionnaires € (90 085) € (59 236) € (23 513) € (17 149) Autres éléments du résultat global Éléments ne pouvant pas être reclassifiés en bénéfices ou en pertes (nette d'impôts) Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi, nette d'impôts (18) 11 (18) (11) Éléments pouvant être reclassifiés en bénéfices ou en pertes (nette d'impôts) Différences de conversion de devises 228 766 31 (987) Total des autres éléments du résultat global 210 777 13 )976) Perte attribuable aux actionnaires € (89,875) € (58,459) € (23,500) € (16,151) Résultat de base par action (en €) € (2,364) € (1,809) € (0,586) € (0,463) Résultat dilué par action (en €) € (2,364) € (1,809) € (0,586) € (0,463)





ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON-AUDITÉ)



(en milliers EUR)



Au 31 décembre 2025 2024 ACTIFS Actifs non courants Immobilisations corporelles 4 052 4 753 Immobilisations incorporelles 50 108 50 381 Droit d'utilisation d'actifs 1 293 3 496 Actif d'impôts différés 87 76 Autres créances à long terme 1 718 1 617 € 57 258 € 60 323 Actifs courants Stocks 4 660 4 716 Créances commerciales 5 254 3 382 Actif contractuelle 261 − Autres créances 2 209 2 774 Autres actifs courants 828 1 656 Actifs financiers 18 000 51 369 Trésorerie et équivalents de trésorerie 30 001 34 186 € 61 213 € 98 083 Total de l'actif € 118 471 € 158 406 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Capital et réserves Capital 6 505 6 430 Prime d'émission 335 134 314 345 Réserve pour paiement fondés sur des actions 12 395 9 300 Autres éléments du résultat global 1 124 914 Résultats reportés (306 029) (217 735) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires € 49 129 € 113 254 PASSIFS Passifs non courants Dettes financières 17 670 18 725 Passifs locatifs 637 2 562 Provisions 1 396 1 000 Passif d'impôts différés − 19 Responsabilité contractuelle 681 472 Autres passifs − 845 € 20 384 € 23 623 Passifs courants Dettes financières 22 990 248 Passifs locatifs 779 1 118 Dettes commerciales 13 727 9 505 Passif d'impôts exigibles 3 939 4 317 Responsabilité contractuelle 894 117 Autres passifs 6 629 6 224 € 48 958 € 21 529 Total du passif € 69 342 € 45 152 Total des capitaux propres et du passif € 118 471 € 158 406

Chiffre d'Affaires

Le chiffre d'affaires brut du quatrième trimestre 2025 s'est élevé à 6,3 millions d'euros, avant prise en compte de 0,7 million d'euros de produits différés liés principalement aux patchs à usage unique livrés de manière échelonnée. Le chiffre d'affaires net s'est établi à 5,6 millions d'euros, contre 1,3 million d'euros au quatrième trimestre 2024.

Pour l'ensemble de l'année 2025, le chiffre d'affaires brut s'est élevé à 11,0 millions d'euros, avant 1,0 million d'euros de chiffre d'affaires différé principalement lié aux patchs à usage unique qui sont livrés au fil du temps. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 10,0 millions d'euros, contre 4,5 millions d'euros en 2024. L'augmentation du chiffre d'affaires net est principalement due au lancement des activités de commercialisation aux États-Unis à partir d'août 2025, après l'obtention de l'autorisation PMA.

Coût des marchandises vendues

Le coût des marchandises vendues s'est élevé à 2,0 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, ce qui s'est traduit par une marge brute de 3,6 millions d'euros et un taux de marge brute d'environ 64 %, contre un coût des marchandises vendues de 0,3 million d'euros et une marge brute de 73 % au quatrième trimestre 2024.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le coût des marchandises vendues s'est élevé à 3,7 millions d'euros, générant une marge brute de 6,3 millions d'euros et une marge brute d'environ 63 %, contre un coût des marchandises vendues de 1,6 million d'euros et une marge brute de 66 % en 2024. L'augmentation du coût des marchandises vendues s'explique par un volume plus élevé de systèmes Genio vendus en 2025, tandis que la marge brute a légèrement diminué d'une année sur l'autre en raison de la montée en puissance initiale des activités opérationnelles en amont du lancement commercial de la Société aux États-Unis.

Recherche et Développement

Les dépenses de recherche et développement se sont élevées à 10,9 millions d'euros au quatrième trimestre 2025, contre 11,8 millions d'euros au quatrième trimestre 2024.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, les dépenses de recherche et développement se sont élevées à 42,8 millions d'euros, contre 34,3 millions d'euros en 2024. L'augmentation des dépenses de recherche et développement s'explique principalement par la poursuite des initiatives d'expansion clinique et des activités de développement de produits en cours.

Frais de vente, généraux et administratifs

Les frais de vente, généraux et administratifs se sont élevés à 12,5 millions d’euros au quatrième trimestre 2025, contre 8,1 millions d’euros au quatrième trimestre 2024.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, les frais de vente, généraux et administratifs se sont élevés à 48.3 millions d’euros, contre 28,5 millions d’euros en 2024. Cette augmentation est principalement due au développement de l'organisation commerciale de la Société aux États-Unis, notamment des fonctions de vente, de marketing et d'accès au marché.

Perte d'exploitation

La perte d'exploitation totale pour le quatrième trimestre 2025 s'est élevée à 18,6 millions d'euros, contre 18,3 millions d'euros au quatrième trimestre 2024.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, la perte d'exploitation totale s'est élevée à 83,5 millions d'euros, contre 58,8 millions d'euros en 2024. Cette augmentation reflète l'accélération prévue des investissements dans la commercialisation aux États-Unis, la poursuite des initiatives d'expansion clinique et les activités de développement de produits en cours.

Situation de trésorerie

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers s'élevaient à 48,0 millions d'euros au 31 décembre 2025.

Revenue Guidance

Nous prévoyons que le chiffre d'affaires net aux États-Unis pour le premier trimestre 2026 augmentera d'environ 25 % par rapport au quatrième trimestre 2025, et que le chiffre d'affaires net pour le deuxième trimestre 2026 augmentera d'environ 25 % par rapport au premier trimestre 2026.

Le chiffre d'affaires international devrait suivre une évolution saisonnière classique.

Annual Report 2025

Nyxoah est actuellement en train de finaliser les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025. L'auditeur indépendant de la Société a confirmé que ses procédures d'audit, qui sont pour l'essentiel achevées, n'ont révélé aucun ajustement significatif devant être apporté aux informations comptables figurant dans le présent communiqué de presse. Les états financiers consolidés complets pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que le rapport d'audit complet relatif à l'audit des états financiers consolidés seront inclus dans le rapport annuel 2025 que la Société prévoit de publier vers le 26 mars 2026. Une fois publié, le rapport annuel de Nyxoah pour l'exercice 2025 sera disponible sur la page investisseurs du site web de Nyxoah (https://investors.nyxoah.com/financials).

Conférence téléphonique et webcast

Le management de la Société organisera une conférence téléphonique pour discuter ses résultats financiers ce même jour, à 21h30 CET / 16h30 ET.

La retransmission de la conférence téléphonique sera accessible sur la page Investor Relations du site web de Nyxoah ou par le biais de ce lien : Nyxoah's Q4 and FY 2025 Earnings Call Webcast. Pour ceux qui n'ont pas l'intention de poser une question au Management, la Société recommande d'écouter la webdiffusion.

Si vous avez l'intention de poser une question, veuillez utiliser le lien suivant : Nyxoah's Q4 and FY 2025 Earnings Call. Après l'inscription, un courriel sera envoyé, comprenant les détails de la connexion et un code d'accès unique à la conférence téléphonique nécessaire pour rejoindre l'appel en direct. Pour s'assurer que vous êtes connecté avant le début de la conférence, la Société suggère de s'inscrire au moins 10 minutes avant le début de l'appel.

Le webcast archivé pourra être réécouté peu après la clôture de la conférence.

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La visions de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l’étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé avec succès deux IPO : l’une sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et l’autre sur le NASDAQ en juillet 2021. Grâce aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu le marquage CE pour l’extension de ses indications thérapeutiques aux patients souffrant de collapsus concentrique complet (CCC), pour lesquels les thérapies concurrentes sont actuellement contre-indiquées. En outre, la Société a annoncé les résultats positifs de l'étude pivot DREAM IDE et l'obtention de l'autorisation de la FDA pour un sous-groupe de patients adultes atteints d'AOS modérée à sévère avec un IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 65.

Pour plus d’informations, visitez www.nyxoah.com



Attention – Marquage CE depuis 2019. Approuvé par la FDA en août 2025 en tant que dispositif disponible uniquement sur prescription médicale.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs ou de sa direction concernant le système Genio ; les avantages potentiels du système Genio ; les objectifs de Nyxoah concernant l'utilisation potentielle du système Genio ; la stratégie de commercialisation de la Société et son entrée sur le marché américain ; les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance, les résultats futurs en termes de chiffre d'affaires et les stratégies de la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient avoir un impact négatif sur l’issue et les conséquences financières des projets et événements décrits dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes exposés dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 20 mars 2025, ainsi que tout rapport ultérieur que la Société déposera auprès de la SEC. Une multitude de facteurs, notamment, mais sans s'y limiter, l'évolution de la demande, la concurrence et les avancées technologiques, peuvent entraîner des événements, des performances ou des résultats réels sensiblement différents de toute évolution prévue. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être interprétées comme une assurance que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En outre, même si les résultats ou développements réels sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou développements ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats ou développements futurs. Aucune déclaration ni garantie n'est faite quant à l'exactitude ou à l'équité de ces déclarations prospectives. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite d'un changement dans les attentes ou d'un changement dans les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige expressément. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni les dirigeants ou employés de ces entités ne garantissent que les hypothèses sur lesquelles reposent ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs ; ils déclinent également toute responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la concrétisation effective des développements prévus. Il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

Contacts :

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



Rémi Renard

Head of Investor Relations & Corporate Communication

IR@nyxoah.com



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